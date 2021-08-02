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В Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы
В Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы - РИА Новости, 02.08.2021
В Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы
Фуд-корты и фуд-плейсы, а также уличные аттракционы возобновляют работу в Петербурге при соблюдении дополнительных условий, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T02:21
2021-08-02T02:21
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Фуд-корты и фуд-плейсы, а также уличные аттракционы возобновляют работу в Петербурге при соблюдении дополнительных условий, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Для возобновления работы аттракционов необходимо получить на сайте Санкт‑Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений. Кроме того, в парке аттракционов одновременно могут находиться не более 1 человека на 12 квадратных метров площади. В парках следует установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей, а также обеспечить вакцинацию работников.Весь персонал, за исключением переболевших коронавирусом за последние полгода, должен пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины до 1 августа.Фуд-корты и фуд-плейсы возобновляют работу, если актуализируют стандарт безопасной деятельности с учетом изменений. Организации должны обеспечить наличие раздельных входа и выхода для посетителей и ограничить посещаемость. В фуд-кортах одновременно могут находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра.Организации должны установить электронную систему подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей. Кроме того, необходимо обеспечение социальной дистанции и использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Сотрудники должны быть вакцинированы.
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РИА Новости
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общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
02:21 02.08.2021
 
В Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы

В Санкт-Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНевский проспект в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Фуд-корты и фуд-плейсы, а также уличные аттракционы возобновляют работу в Петербурге при соблюдении дополнительных условий, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Со 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Для возобновления этих видов деятельности вводятся дополнительные условия", - сказано в сообщении.
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Для возобновления работы аттракционов необходимо получить на сайте Санкт‑Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений. Кроме того, в парке аттракционов одновременно могут находиться не более 1 человека на 12 квадратных метров площади. В парках следует установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей, а также обеспечить вакцинацию работников.
Весь персонал, за исключением переболевших коронавирусом за последние полгода, должен пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины до 1 августа.
Фуд-корты и фуд-плейсы возобновляют работу, если актуализируют стандарт безопасной деятельности с учетом изменений. Организации должны обеспечить наличие раздельных входа и выхода для посетителей и ограничить посещаемость. В фуд-кортах одновременно могут находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра.
Организации должны установить электронную систему подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей. Кроме того, необходимо обеспечение социальной дистанции и использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Сотрудники должны быть вакцинированы.
 
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