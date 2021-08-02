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В Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы

В Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы - РИА Новости, 02.08.2021

В Петербурге возобновят работу фуд-корты и уличные аттракционы

Фуд-корты и фуд-плейсы, а также уличные аттракционы возобновляют работу в Петербурге при соблюдении дополнительных условий, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T02:21

2021-08-02T02:21

2021-08-02T02:21

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Фуд-корты и фуд-плейсы, а также уличные аттракционы возобновляют работу в Петербурге при соблюдении дополнительных условий, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Для возобновления работы аттракционов необходимо получить на сайте Санкт‑Петербургского центра развития и поддержки предпринимательства уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности с учетом изменений. Кроме того, в парке аттракционов одновременно могут находиться не более 1 человека на 12 квадратных метров площади. В парках следует установить и обеспечить работу электронной системы подсчета посетителей, а также обеспечить вакцинацию работников.Весь персонал, за исключением переболевших коронавирусом за последние полгода, должен пройти вакцинацию хотя бы первым компонентом вакцины до 1 августа.Фуд-корты и фуд-плейсы возобновляют работу, если актуализируют стандарт безопасной деятельности с учетом изменений. Организации должны обеспечить наличие раздельных входа и выхода для посетителей и ограничить посещаемость. В фуд-кортах одновременно могут находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра.Организации должны установить электронную систему подсчета посетителей с условием блокирования доступа при превышении лимита посетителей. Кроме того, необходимо обеспечение социальной дистанции и использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. Сотрудники должны быть вакцинированы.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии