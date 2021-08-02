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В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину
В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину - РИА Новости, 02.08.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину
Подозреваемый в осквернении памятника Владимиру Ленину в Василеостровском районе задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:08
2021-08-02T13:08
происшествия
санкт-петербург
владимир ленин (владимир ульянов)
гумвд
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Подозреваемый в осквернении памятника Владимиру Ленину в Василеостровском районе задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."31 июля в 12.36 в полицию поступило сообщение от 28-летней женщины-сотрудницы театра о том, что около 11.40 у дома 55 по Большому проспекту Васильевского острова неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постаменте памятника В.И. Ленину, после чего скрылся", - сказано в сообщении.Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). На следующий день полицейские задержали подозреваемого в вандализме в хостеле на 11 линии Васильевского острова.
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происшествия, санкт-петербург, владимир ленин (владимир ульянов), гумвд, россия
13:08 02.08.2021
 
В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину

Пресс-служба ГУМВД: подозреваемый в осквернении памятника Ленину задержан в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Подозреваемый в осквернении памятника Владимиру Ленину в Василеостровском районе задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"31 июля в 12.36 в полицию поступило сообщение от 28-летней женщины-сотрудницы театра о том, что около 11.40 у дома 55 по Большому проспекту Васильевского острова неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постаменте памятника В.И. Ленину, после чего скрылся", - сказано в сообщении.
Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). На следующий день полицейские задержали подозреваемого в вандализме в хостеле на 11 линии Васильевского острова.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
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