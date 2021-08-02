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В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину

В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину - РИА Новости, 02.08.2021

В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину

Подозреваемый в осквернении памятника Владимиру Ленину в Василеостровском районе задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:08

2021-08-02T13:08

2021-08-02T13:08

происшествия

санкт-петербург

владимир ленин (владимир ульянов)

гумвд

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Подозреваемый в осквернении памятника Владимиру Ленину в Василеостровском районе задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."31 июля в 12.36 в полицию поступило сообщение от 28-летней женщины-сотрудницы театра о том, что около 11.40 у дома 55 по Большому проспекту Васильевского острова неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постаменте памятника В.И. Ленину, после чего скрылся", - сказано в сообщении.Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). На следующий день полицейские задержали подозреваемого в вандализме в хостеле на 11 линии Васильевского острова.

https://ria.ru/20210802/peterburg-1743960148.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, санкт-петербург, владимир ленин (владимир ульянов), гумвд, россия