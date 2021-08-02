https://ria.ru/20210802/pamyatnik-1743984498.html
В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину
В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину - РИА Новости, 02.08.2021
В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину
Подозреваемый в осквернении памятника Владимиру Ленину в Василеостровском районе задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:08
2021-08-02T13:08
2021-08-02T13:08
происшествия
санкт-петербург
владимир ленин (владимир ульянов)
гумвд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Подозреваемый в осквернении памятника Владимиру Ленину в Василеостровском районе задержан в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."31 июля в 12.36 в полицию поступило сообщение от 28-летней женщины-сотрудницы театра о том, что около 11.40 у дома 55 по Большому проспекту Васильевского острова неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постаменте памятника В.И. Ленину, после чего скрылся", - сказано в сообщении.Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). На следующий день полицейские задержали подозреваемого в вандализме в хостеле на 11 линии Васильевского острова.
https://ria.ru/20210802/peterburg-1743960148.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, владимир ленин (владимир ульянов), гумвд, россия
В Петербурге задержали подозреваемого в осквернении памятника Ленину
Пресс-служба ГУМВД: подозреваемый в осквернении памятника Ленину задержан в Петербурге