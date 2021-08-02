https://ria.ru/20210802/olimpiada-1744041473.html

Вся команда России взяла золото на Международной химической олимпиаде

Вся команда России взяла золото на Международной химической олимпиаде - РИА Новости, 02.08.2021

Вся команда России взяла золото на Международной химической олимпиаде

Все четверо участников российской команды выиграли золотые медали на 53-й Международной химической олимпиаде, сообщила пресс-служба Московского государственного РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T17:20

2021-08-02T17:20

2021-08-02T19:15

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мгу имени м. в. ломоносова

виктор садовничий

химия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Все четверо участников российской команды выиграли золотые медали на 53-й Международной химической олимпиаде, сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.Церемония закрытия состязания прошла в Токио."Были объявлены имена победителей: Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) — все четверо представителей сборной России завоевали золотые медали", — говорится в сообщении.Ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете вуза, а ее участники уже давно общаются с педагогами университета."В этом году в команде три одиннадцатиклассника, и все они продолжат учиться химии в Московском университете. Андрей Тырин и Александр Трофимов подали документы на химический факультет МГУ, а Георгий Жомин — на факультет наук о материалах. Поздравляю ребят и их учителей с заслуженной победой!" — заявил он.Как рассказал руководитель сборной России профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, в этом году команде удалось провести полноценные сборы, несмотря на ограничения. Подготовка длилась две недели, в течение которых больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали сложнейшие задачи по всем основным разделам химии, сборы завершились теоретической олимпиадой, четыре победителя которой и составили команду России.Все члены российской сборной уже успели завоевать в этом году медали 55-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, в которой принимали участие 28 стран. Тырин, Трофимов и Жомин удостоены золотых медалей олимпиады, Чаркин — серебряной. Как отметил профессор Еремин, задачи Менделеевской и международной олимпиад по химии отличаются, поэтому для нее проводился отдельный отбор.Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие представители 79 стран. Так же как и Международная Менделеевская олимпиада этого года, МХО53 прошла в дистанционном формате.

https://ria.ru/20210723/biologiya-1742618948.html

https://ria.ru/20210724/shkolniki-1742696729.html

https://ria.ru/20210726/medali-1742859387.html

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общество, образование - общество, токио, екатеринбург, москва, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, химия, социальный навигатор, россия, сн_образование