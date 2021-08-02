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Вся команда России взяла золото на Международной химической олимпиаде
Вся команда России взяла золото на Международной химической олимпиаде - РИА Новости, 02.08.2021
Вся команда России взяла золото на Международной химической олимпиаде
Все четверо участников российской команды выиграли золотые медали на 53-й Международной химической олимпиаде, сообщила пресс-служба Московского государственного РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T17:20
2021-08-02T19:15
общество
образование - общество
токио
екатеринбург
москва
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
химия
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Все четверо участников российской команды выиграли золотые медали на 53-й Международной химической олимпиаде, сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.Церемония закрытия состязания прошла в Токио."Были объявлены имена победителей: Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) — все четверо представителей сборной России завоевали золотые медали", — говорится в сообщении.Ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете вуза, а ее участники уже давно общаются с педагогами университета."В этом году в команде три одиннадцатиклассника, и все они продолжат учиться химии в Московском университете. Андрей Тырин и Александр Трофимов подали документы на химический факультет МГУ, а Георгий Жомин — на факультет наук о материалах. Поздравляю ребят и их учителей с заслуженной победой!" — заявил он.Как рассказал руководитель сборной России профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, в этом году команде удалось провести полноценные сборы, несмотря на ограничения. Подготовка длилась две недели, в течение которых больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали сложнейшие задачи по всем основным разделам химии, сборы завершились теоретической олимпиадой, четыре победителя которой и составили команду России.Все члены российской сборной уже успели завоевать в этом году медали 55-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, в которой принимали участие 28 стран. Тырин, Трофимов и Жомин удостоены золотых медалей олимпиады, Чаркин — серебряной. Как отметил профессор Еремин, задачи Менделеевской и международной олимпиад по химии отличаются, поэтому для нее проводился отдельный отбор.Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие представители 79 стран. Так же как и Международная Менделеевская олимпиада этого года, МХО53 прошла в дистанционном формате.
https://ria.ru/20210723/biologiya-1742618948.html
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общество, образование - общество, токио, екатеринбург, москва, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, химия, социальный навигатор, россия, сн_образование
17:20 02.08.2021 (обновлено: 19:15 02.08.2021)
 
Вся команда России взяла золото на Международной химической олимпиаде

Все четыре участника российской сборной взяли золото на 53-й Международной химической олимпиаде

© Fotolia / luchshenПробирки, опыт, периодическая система Д. И. Менделеева
Пробирки, опыт, периодическая система Д. И. Менделеева - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Fotolia / luchshen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Все четверо участников российской команды выиграли золотые медали на 53-й Международной химической олимпиаде, сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени Ломоносова.
Церемония закрытия состязания прошла в Токио.
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23 июля, 20:02
Российские школьники взяли медали на Международной олимпиаде по биологии
"Были объявлены имена победителей: Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) — все четверо представителей сборной России завоевали золотые медали", — говорится в сообщении.
Ректор МГУ академик Виктор Садовничий отметил, что система подготовки команды для участия в международных химических олимпиадах разработана на химическом факультете вуза, а ее участники уже давно общаются с педагогами университета.
"В этом году в команде три одиннадцатиклассника, и все они продолжат учиться химии в Московском университете. Андрей Тырин и Александр Трофимов подали документы на химический факультет МГУ, а Георгий Жомин — на факультет наук о материалах. Поздравляю ребят и их учителей с заслуженной победой!" — заявил он.
Российская сборная завоевала золотые медали на 51-й Международной олимпиаде по физике (IPhO 2021) - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 14:59
Школьники из Москвы рассказали, как выиграли всемирную олимпиаду по физике
Как рассказал руководитель сборной России профессор химического факультета МГУ Вадим Еремин, в этом году команде удалось провести полноценные сборы, несмотря на ограничения. Подготовка длилась две недели, в течение которых больше 20 победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии решали сложнейшие задачи по всем основным разделам химии, сборы завершились теоретической олимпиадой, четыре победителя которой и составили команду России.
Все члены российской сборной уже успели завоевать в этом году медали 55-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, в которой принимали участие 28 стран. Тырин, Трофимов и Жомин удостоены золотых медалей олимпиады, Чаркин — серебряной. Как отметил профессор Еремин, задачи Менделеевской и международной олимпиад по химии отличаются, поэтому для нее проводился отдельный отбор.
Международная химическая олимпиада стартовала в Токио 25 июля. В ней приняли участие представители 79 стран. Так же как и Международная Менделеевская олимпиада этого года, МХО53 прошла в дистанционном формате.
Девушка пишет ручкой - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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ОбществоОбразование - ОбществоТокиоЕкатеринбургМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваВиктор СадовничийхимияСоциальный навигаторРоссияСН_Образование
 
 
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