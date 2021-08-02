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В Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана
В Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана - РИА Новости, 02.08.2021
В Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении сообщило в понедельник об обстрелах армянских позиций на северо-восточном и юго-восточном участке границе со стороны... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T20:35
2021-08-02T20:35
2021-08-02T20:35
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
азербайджан
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в понедельник об обстрелах армянских позиций на северо-восточном и юго-восточном участке границе со стороны азербайджанских Вооруженных сил."ВС Азербайджана 2 августа с 11.20 по 12.00 (10.20-11.00 мск) нарушили перемирие на армяно-азербайджанской границе на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы, а с 14.30 (13.30 мск) в районе села Кут, открыв огонь из стрелкового оружия по армянским позициям", - говорится в сообщении минобороны.Отмечается, что после ответных действий Вооруженных сил Армении огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
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в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах
В Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана
Минобороны Армении сообщило об обстрелах на границе со стороны Азербайджана