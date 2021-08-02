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В Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана

В Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана - РИА Новости, 02.08.2021

В Армении сообщили об обстрелах со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило в понедельник об обстрелах армянских позиций на северо-восточном и юго-восточном участке границе со стороны... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T20:35

2021-08-02T20:35

2021-08-02T20:35

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

азербайджан

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило в понедельник об обстрелах армянских позиций на северо-восточном и юго-восточном участке границе со стороны азербайджанских Вооруженных сил."ВС Азербайджана 2 августа с 11.20 по 12.00 (10.20-11.00 мск) нарушили перемирие на армяно-азербайджанской границе на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы, а с 14.30 (13.30 мск) в районе села Кут, открыв огонь из стрелкового оружия по армянским позициям", - говорится в сообщении минобороны.Отмечается, что после ответных действий Вооруженных сил Армении огонь противника был подавлен, с армянской стороны пострадавших нет.Двадцать восьмого июля возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.

армения

азербайджан

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, армения, азербайджан, нагорный карабах