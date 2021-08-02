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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20210802/most-1743959962.html
Орлов оценил восстановительные работы на подъездах к мосту через Кулустай
Орлов оценил восстановительные работы на подъездах к мосту через Кулустай - РИА Новости, 02.08.2021
Орлов оценил восстановительные работы на подъездах к мосту через Кулустай
Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход восстановительных работ на подъездах к мосту через ручей Кулустай, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:38
2021-08-02T11:38
амурская область
шимановский район
бурейский район
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход восстановительных работ на подъездах к мосту через ручей Кулустай, сообщает правительство Амурской области.Из-за ливневых дождей в ночь с 31 июля на 1 августа селевой поток разрушил подходы к мосту через ручей Кулустай, расположенному на 135 км дороги Благовещенск – Гомелевка. Своевременно участок дороги был перекрыт. Подрядная организация, обслуживающая дорогу, организовала восстановительные работы. Задействовано 11 единиц техники, организован подвоз скального грунта. Как заверил подрядчик, в понедельник к 21.00 (15.00 мск) планируется открыть проезд по мосту для транспорта по одной полосе."После открытия проезда нужно ограничить движение автомобилей по массе, для соблюдения порядка на данном участке стоит привлечь сотрудников полиции", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.Губернатор поинтересовался, проведено ли обследование моста."Специалистами "Амурупрадора" сегодня проведена оценка состояния моста через ручей Кулустай и моста на подъезде к поселку Талакан. Сейчас составляются сметы на восстановительные работы", - заявил министр транспорта региона Александр Зеленин.Также поднимался вопрос о необходимости устройства здесь иного гидротехнического сооружения, способного пропускать большие потоки воды. К изучению целесообразности установки нового объекта будут подключены проектировщики.Как рассказал глава Бурейского района Андрей Литвинов, такой поток воды в этом районе – аномальное явление. По имеющимся данным, прорванных дамб на территории Бурейского района нет.Также в ночь с 31 июля на 1 августа был размыт подъезд к мосту через реку Синель на подъезде к посёлку Талакан. К 17.00 (11.00 мск) 1 августа движение было восстановлено.Из-за выпадения обильных осадков пострадали дороги в Зейском, Бурейском, Ромненском, Завитинском районах, также нет проезда к селу Ушаково в Шимановском районе. Во всех районах подрядные организации ведут восстановительные работы. На пострадавших трассах дежурят патрульные автомобили "Амурупрадора".
https://ria.ru/20210716/grafik-1741473121.html
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шимановский район, бурейский район, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
11:38 02.08.2021
 
Орлов оценил восстановительные работы на подъездах к мосту через Кулустай

Губернатор Амурской области Орлов: специалисты провели оценку состояния моста через ручей Кулустай

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход восстановительных работ на подъездах к мосту через ручей Кулустай, сообщает правительство Амурской области.
Из-за ливневых дождей в ночь с 31 июля на 1 августа селевой поток разрушил подходы к мосту через ручей Кулустай, расположенному на 135 км дороги Благовещенск – Гомелевка. Своевременно участок дороги был перекрыт. Подрядная организация, обслуживающая дорогу, организовала восстановительные работы. Задействовано 11 единиц техники, организован подвоз скального грунта. Как заверил подрядчик, в понедельник к 21.00 (15.00 мск) планируется открыть проезд по мосту для транспорта по одной полосе.
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"После открытия проезда нужно ограничить движение автомобилей по массе, для соблюдения порядка на данном участке стоит привлечь сотрудников полиции", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
Губернатор поинтересовался, проведено ли обследование моста.
"Специалистами "Амурупрадора" сегодня проведена оценка состояния моста через ручей Кулустай и моста на подъезде к поселку Талакан. Сейчас составляются сметы на восстановительные работы", - заявил министр транспорта региона Александр Зеленин.
Также поднимался вопрос о необходимости устройства здесь иного гидротехнического сооружения, способного пропускать большие потоки воды. К изучению целесообразности установки нового объекта будут подключены проектировщики.
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Как рассказал глава Бурейского района Андрей Литвинов, такой поток воды в этом районе – аномальное явление. По имеющимся данным, прорванных дамб на территории Бурейского района нет.
Также в ночь с 31 июля на 1 августа был размыт подъезд к мосту через реку Синель на подъезде к посёлку Талакан. К 17.00 (11.00 мск) 1 августа движение было восстановлено.
Из-за выпадения обильных осадков пострадали дороги в Зейском, Бурейском, Ромненском, Завитинском районах, также нет проезда к селу Ушаково в Шимановском районе. Во всех районах подрядные организации ведут восстановительные работы. На пострадавших трассах дежурят патрульные автомобили "Амурупрадора".
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Амурская областьШимановский районБурейский районАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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