https://ria.ru/20210802/most-1743959962.html

Орлов оценил восстановительные работы на подъездах к мосту через Кулустай

Орлов оценил восстановительные работы на подъездах к мосту через Кулустай - РИА Новости, 02.08.2021

Орлов оценил восстановительные работы на подъездах к мосту через Кулустай

Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход восстановительных работ на подъездах к мосту через ручей Кулустай, сообщает правительство Амурской области. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:38

2021-08-02T11:38

2021-08-02T11:38

амурская область

шимановский район

бурейский район

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 авг – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов оценил ход восстановительных работ на подъездах к мосту через ручей Кулустай, сообщает правительство Амурской области.Из-за ливневых дождей в ночь с 31 июля на 1 августа селевой поток разрушил подходы к мосту через ручей Кулустай, расположенному на 135 км дороги Благовещенск – Гомелевка. Своевременно участок дороги был перекрыт. Подрядная организация, обслуживающая дорогу, организовала восстановительные работы. Задействовано 11 единиц техники, организован подвоз скального грунта. Как заверил подрядчик, в понедельник к 21.00 (15.00 мск) планируется открыть проезд по мосту для транспорта по одной полосе."После открытия проезда нужно ограничить движение автомобилей по массе, для соблюдения порядка на данном участке стоит привлечь сотрудников полиции", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.Губернатор поинтересовался, проведено ли обследование моста."Специалистами "Амурупрадора" сегодня проведена оценка состояния моста через ручей Кулустай и моста на подъезде к поселку Талакан. Сейчас составляются сметы на восстановительные работы", - заявил министр транспорта региона Александр Зеленин.Также поднимался вопрос о необходимости устройства здесь иного гидротехнического сооружения, способного пропускать большие потоки воды. К изучению целесообразности установки нового объекта будут подключены проектировщики.Как рассказал глава Бурейского района Андрей Литвинов, такой поток воды в этом районе – аномальное явление. По имеющимся данным, прорванных дамб на территории Бурейского района нет.Также в ночь с 31 июля на 1 августа был размыт подъезд к мосту через реку Синель на подъезде к посёлку Талакан. К 17.00 (11.00 мск) 1 августа движение было восстановлено.Из-за выпадения обильных осадков пострадали дороги в Зейском, Бурейском, Ромненском, Завитинском районах, также нет проезда к селу Ушаково в Шимановском районе. Во всех районах подрядные организации ведут восстановительные работы. На пострадавших трассах дежурят патрульные автомобили "Амурупрадора".

https://ria.ru/20210716/grafik-1741473121.html

https://ria.ru/20210730/tonnel-1743609586.html

https://ria.ru/20210715/remont-1741320103.html

шимановский район

бурейский район

амурская область

россия

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шимановский район, бурейский район, амурская область, василий орлов (губернатор), россия