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В деле "поволжского маньяка" появились новые эпизоды убийств
В деле "поволжского маньяка" появились новые эпизоды убийств - РИА Новости, 02.08.2021
В деле "поволжского маньяка" появились новые эпизоды убийств
Благодаря работе аналитической группы, созданной в 2014 году для раскрытия особо тяжких преступлений, имеющих признаки серийности, правоохранители установили... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T09:42
2021-08-02T12:16
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
дело "поволжского маньяка"
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Благодаря работе аналитической группы, созданной в 2014 году для раскрытия особо тяжких преступлений, имеющих признаки серийности, правоохранители установили мужчину, причастного к убийствам 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис."Я бы хотел также отметить, что в ГУК (КЦ) в 2014 году была создана аналитическая группа именно для раскрытия особо тяжких преступлений против личности, имеющих признаки серийности. В группу входят сотрудники, имеющие 20-летний опыт следственной и криминалистической работы. За это время при участии группы... установлено лицо, причастное к убийствам 30 женщин, совершенных на территории Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов", - сказал Ложис.Кроме этого, благодаря работе группы раскрыта серия убийств пожилых женщин в Московской области, серия сопряженных с изнасилованиями убийств женщин, совершенных Хреновым в 2009-2010 годах в Иваново.СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения. На одном из первых допрос Тагиров заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20201201/manyak-1587240942.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дело "поволжского маньяка"
09:42 02.08.2021 (обновлено: 12:16 02.08.2021)
 
В деле "поволжского маньяка" появились новые эпизоды убийств

Глава Криминалистического центра СК Ложис: в деле "поволжского маньяка" появились новые эпизоды

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров во время избрания меры пресечения в Советском районном суде в Казани - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Благодаря работе аналитической группы, созданной в 2014 году для раскрытия особо тяжких преступлений, имеющих признаки серийности, правоохранители установили мужчину, причастного к убийствам 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.
"Я бы хотел также отметить, что в ГУК (КЦ) в 2014 году была создана аналитическая группа именно для раскрытия особо тяжких преступлений против личности, имеющих признаки серийности. В группу входят сотрудники, имеющие 20-летний опыт следственной и криминалистической работы. За это время при участии группы... установлено лицо, причастное к убийствам 30 женщин, совершенных на территории Приволжского, Уральского и Центрального федеральных округов", - сказал Ложис.
Кроме этого, благодаря работе группы раскрыта серия убийств пожилых женщин в Московской области, серия сопряженных с изнасилованиями убийств женщин, совершенных Хреновым в 2009-2010 годах в Иваново.
СК РФ сообщил 1 декабря 2020 года, что в Казани задержан подозреваемый в убийстве 26 пожилых женщин в 12 регионах России. Убийства совершались в 2011-2012 годах в Центральной России, Приволжье и на Урале. Криминалисты в ходе более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один человек, на это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий. По данным следствия, 38-летний Тагиров до задержания работал слесарем и был судим в 2005 и 2009 годах за хранение оружия и кражу.
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео
1 декабря 2020, 20:47
Соседка рассказала о семье "поволжского маньяка"
Подозреваемому было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений и покушении на убийство. По данным следствия, в ходе допроса Тагиров признал свою вину и дал показания по обстоятельствам совершения всех инкриминируемых ему преступлений.
На видео, опубликованном МВД, предполагаемый преступник говорит, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения. На одном из первых допрос Тагиров заявил, что напал на первую жертву, потому что жил на улице и был голоден, он не смог вспомнить, сколько всего на его счету жертв. По версии следствия, подозреваемый представлялся работником ЖКХ или социальных служб, беспрепятственно проходил в квартиры, убивал женщин и похищал сбережения.
Читайте полный текст интервью >>
Допрос Радика Тагирова. Кадр видео
1 декабря 2020, 15:35
"Поволжский маньяк" рассказал о первом совершенном убийстве
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Дело "поволжского маньяка"
 
 
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