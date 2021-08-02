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СК опроверг сообщения о замеченном в Москве орском маньяке
СК опроверг сообщения о замеченном в Москве орском маньяке - РИА Новости, 02.08.2021
СК опроверг сообщения о замеченном в Москве орском маньяке
У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Москве и Подмосковье, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T07:02
2021-08-02T12:14
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Москве и Подмосковье, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис.Соответствующая информация неоднократно появлялась минувшей весной в различных СМИ."В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого "орского маньяка" в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет", - сказал Ложис.По его словам, Андреев с 2012 года находится в федеральном, а с 2019 года – и в международном розыске, его поиски продолжаются.Андреев входит в список самых опасных не пойманных преступников России (составляется МВД РФ). Ему заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, но не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки.Как сообщала полиция Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего - на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва - стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.По данным следствия, мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу. Известные места его преступлений – район автодороги "Оренбург-Челябинск", лесополоса у автодороги "Самара-Оренбург", Орск, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию, которая приведет к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210316/manyak-1601409359.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)
07:02 02.08.2021 (обновлено: 12:14 02.08.2021)
 
СК опроверг сообщения о замеченном в Москве орском маньяке

Следственный комитет опроверг слухи, что "орского маньяка" видели в Москве и области

© Управление МВД России по Оренбургской областиВалерий Андреев
Валерий Андреев
© Управление МВД России по Оренбургской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Москве и Подмосковье, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис.
Соответствующая информация неоднократно появлялась минувшей весной в различных СМИ.
"В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого "орского маньяка" в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет", - сказал Ложис.
По его словам, Андреев с 2012 года находится в федеральном, а с 2019 года – и в международном розыске, его поиски продолжаются.
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Андреев входит в список самых опасных не пойманных преступников России (составляется МВД РФ). Ему заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, но не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки.
Как сообщала полиция Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего - на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва - стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.
По данным следствия, мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу. Известные места его преступлений – район автодороги "Оренбург-Челябинск", лесополоса у автодороги "Самара-Оренбург", Орск, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.
В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию, которая приведет к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.
Читайте полный текст интервью >>
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