https://ria.ru/20210802/manyak-1743924906.html

СК опроверг сообщения о замеченном в Москве орском маньяке

СК опроверг сообщения о замеченном в Москве орском маньяке - РИА Новости, 02.08.2021

СК опроверг сообщения о замеченном в Москве орском маньяке

У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Москве и Подмосковье, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T07:02

2021-08-02T07:02

2021-08-02T12:14

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. У следствия нет подтверждения того, что "орского маньяка" Валерия Андреева действительно видели в Москве и Подмосковье, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК РФ Зигмунд Ложис.Соответствующая информация неоднократно появлялась минувшей весной в различных СМИ."В средствах массовой информации ранее появлялись и продолжают появляться сообщения о свидетелях, которые якобы видели так называемого "орского маньяка" в различных регионах страны, в том числе в Москве и Московской области. Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет", - сказал Ложис.По его словам, Андреев с 2012 года находится в федеральном, а с 2019 года – и в международном розыске, его поиски продолжаются.Андреев входит в список самых опасных не пойманных преступников России (составляется МВД РФ). Ему заочно предъявлено обвинение в восьми убийствах, но не исключено, что жертв гораздо больше: пропавших без вести в Оренбургской области и соседних регионах — десятки.Как сообщала полиция Оренбуржья, Андреев нападал на женщин от 17 до 40 лет, чаще всего - на магистральных автодорогах, остановках и перекрестках. Средняя жертва - стройная девушка или женщина, ловящая попутную машину.По данным следствия, мужчина насиловал жертв, затем убивал, а тела прятал в лесу. Известные места его преступлений – район автодороги "Оренбург-Челябинск", лесополоса у автодороги "Самара-Оренбург", Орск, поселки Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка.В списке Интерпола россиянин занимает первую строчку среди обвиняемых в изнасилованиях и убийствах. За информацию, которая приведет к поимке Андреева, МВД РФ гарантировало выплату миллиона рублей, власти Оренбуржья – еще 500 тысяч.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210316/manyak-1601409359.html

https://ria.ru/20210729/skopinskiy-1743495332.html

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, московская область (подмосковье), москва, следственный комитет россии (ск рф)