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Ленинградская область
https://ria.ru/20210802/lenoblast-1743963361.html
В Ленобласти 2022 год объявлен Годом Команды 47
В Ленобласти 2022 год объявлен Годом Команды 47 - РИА Новости, 02.08.2021
В Ленобласти 2022 год объявлен Годом Команды 47
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 2022 год — Годом Команды 47, об этом он объявил во время обращения к жителям в связи с... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:50
2021-08-02T11:50
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 2022 год — Годом Команды 47, об этом он объявил во время обращения к жителям в связи с празднованием 94-летия со дня основания области.По словам губернатора, 2022 год объединит всех, кто добрыми делами и поступками прославляет свою малую Родину."Прошедший год во многом и для многих стал годом проверки на прочность, годом испытаний. Но наша ленинградская семья только сплотилась. Пандемия научила нас быть добрее, внимательнее друг к другу. Оглядываясь на год прошедший, я понимаю, что наша сила — в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в главном — в стремлении сделать лучше и краше нашу малую Родину — нашу любимую Ленинградскую область", — сказал Дрозденко.Он отметил, что в Команду-47 может войти каждый житель Ленинградской области, "все те, кому дорога наша область, кто мечтает, чтобы наша область стала красивой, счастливой, уютной, которой мы бы все гордились".Губернатор Ленинградской области поблагодарил жителей региона за труд, за неравнодушие, за доброе отношение друг к другу.В свою очередь, в региональной пресс-службе напомнили, что традиционно тематика следующего года в регионе объявляется на праздновании Дня образования Ленинградской области. В этом году в связи с пандемией торжественные мероприятия решено было перевести онлайн, а все сэкономленные средства направить на нужды регионального здравоохранения.
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александр дрозденко
11:50 02.08.2021
 

В Ленобласти 2022 год объявлен Годом Команды 47

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 2022 год — Годом Команды 47, об этом он объявил во время обращения к жителям в связи с празднованием 94-летия со дня основания области.
По словам губернатора, 2022 год объединит всех, кто добрыми делами и поступками прославляет свою малую Родину.
Центра управления регионом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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"Прошедший год во многом и для многих стал годом проверки на прочность, годом испытаний. Но наша ленинградская семья только сплотилась. Пандемия научила нас быть добрее, внимательнее друг к другу. Оглядываясь на год прошедший, я понимаю, что наша сила — в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в главном — в стремлении сделать лучше и краше нашу малую Родину — нашу любимую Ленинградскую область", — сказал Дрозденко.
Он отметил, что в Команду-47 может войти каждый житель Ленинградской области, "все те, кому дорога наша область, кто мечтает, чтобы наша область стала красивой, счастливой, уютной, которой мы бы все гордились".
Губернатор Ленинградской области поблагодарил жителей региона за труд, за неравнодушие, за доброе отношение друг к другу.
В свою очередь, в региональной пресс-службе напомнили, что традиционно тематика следующего года в регионе объявляется на праздновании Дня образования Ленинградской области. В этом году в связи с пандемией торжественные мероприятия решено было перевести онлайн, а все сэкономленные средства направить на нужды регионального здравоохранения.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
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