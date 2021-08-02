https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743982198.html

Онищенко оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Онищенко оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 02.08.2021

Онищенко оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

Нужно иметь все исходные материалы для того, чтобы доказать происхождение и утечку коронавируса из лаборатории в Ухане, республиканцы из Палаты представителей... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:02

2021-08-02T13:02

2021-08-02T13:10

распространение коронавируса

в мире

сша

ухань

китай

геннадий онищенко

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Нужно иметь все исходные материалы для того, чтобы доказать происхождение и утечку коронавируса из лаборатории в Ухане, республиканцы из Палаты представителей США основывали расследование на косвенных данных, и оно не может привести к юридически значимым последствиям, заявил РИА Новости депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка"."То, что они там фантазируют, для того, чтобы доказать это (утечку коронавируса из уханьской лаборатории), нужно иметь все исходные данные, которых у них точно нет... Оно (расследование) должно быть аргументировано, потому что это очень серьезные обвинения", - рассказал Онищенко.По его словам, в Китае работали уже две международные комиссии, но они не получили доступ, который необходим для принятия окончательного решения."Они не получили даже доступа к той научной документации, по которой ведется исследование в (Уханьском) институте, к коллекции штаммов, которые там хранятся. А то, что они косвенно фантазируют - можно высказывать предположения, но это не будет иметь каких-то юридически значимых последствий", - отметил Онищенко.Также он напомнил о вспышке сибирской язвы в США в 2001 году, которая вышла из военной лаборатории, тогда у Конгресса был доступ ко всем материалам, поскольку институт находится на их территории."Они провели правильное, очень грамотное расследование, потому что они привлекли экспертов. Тогда у них была полная информация. И они четко установили, что это было применено армией США. Тогда это было внутри страны.Поскольку сейчас дело касается Китая, даже, если они покажут штамм, который там есть, Китай скажет - докажите, что это наш штамм, может, это из вашей вредной лаборатории что-то. У них (американцев) есть очень хороший опыт... Может, они этим опытом вдохновились, но в Китае эту схему не применишь", - добавил он.

https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743951865.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743741697.html

сша

ухань

китай

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