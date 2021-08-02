https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743982198.html
Онищенко оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане
Онищенко оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 02.08.2021
Онищенко оценил доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане
Нужно иметь все исходные материалы для того, чтобы доказать происхождение и утечку коронавируса из лаборатории в Ухане, республиканцы из Палаты представителей... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:02
2021-08-02T13:02
2021-08-02T13:10
распространение коронавируса
в мире
сша
ухань
китай
геннадий онищенко
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Нужно иметь все исходные материалы для того, чтобы доказать происхождение и утечку коронавируса из лаборатории в Ухане, республиканцы из Палаты представителей США основывали расследование на косвенных данных, и оно не может привести к юридически значимым последствиям, заявил РИА Новости депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка"."То, что они там фантазируют, для того, чтобы доказать это (утечку коронавируса из уханьской лаборатории), нужно иметь все исходные данные, которых у них точно нет... Оно (расследование) должно быть аргументировано, потому что это очень серьезные обвинения", - рассказал Онищенко.По его словам, в Китае работали уже две международные комиссии, но они не получили доступ, который необходим для принятия окончательного решения."Они не получили даже доступа к той научной документации, по которой ведется исследование в (Уханьском) институте, к коллекции штаммов, которые там хранятся. А то, что они косвенно фантазируют - можно высказывать предположения, но это не будет иметь каких-то юридически значимых последствий", - отметил Онищенко.Также он напомнил о вспышке сибирской язвы в США в 2001 году, которая вышла из военной лаборатории, тогда у Конгресса был доступ ко всем материалам, поскольку институт находится на их территории."Они провели правильное, очень грамотное расследование, потому что они привлекли экспертов. Тогда у них была полная информация. И они четко установили, что это было применено армией США. Тогда это было внутри страны.Поскольку сейчас дело касается Китая, даже, если они покажут штамм, который там есть, Китай скажет - докажите, что это наш штамм, может, это из вашей вредной лаборатории что-то. У них (американцев) есть очень хороший опыт... Может, они этим опытом вдохновились, но в Китае эту схему не применишь", - добавил он.
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743951865.html
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в мире, сша, ухань, китай, геннадий онищенко, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Нужно иметь все исходные материалы для того, чтобы доказать происхождение и утечку коронавируса из лаборатории в Ухане
, республиканцы из Палаты представителей США
основывали расследование на косвенных данных, и оно не может привести к юридически значимым последствиям, заявил РИА Новости депутат Госдумы
, экс-глава Роспотребнадзора
, академик РАН Геннадий Онищенко
.
Ранее издание Hill
со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка".
"То, что они там фантазируют, для того, чтобы доказать это (утечку коронавируса из уханьской лаборатории), нужно иметь все исходные данные, которых у них точно нет... Оно (расследование) должно быть аргументировано, потому что это очень серьезные обвинения", - рассказал Онищенко.
По его словам, в Китае
работали уже две международные комиссии, но они не получили доступ, который необходим для принятия окончательного решения.
"Они не получили даже доступа к той научной документации, по которой ведется исследование в (Уханьском) институте, к коллекции штаммов, которые там хранятся. А то, что они косвенно фантазируют - можно высказывать предположения, но это не будет иметь каких-то юридически значимых последствий", - отметил Онищенко.
Также он напомнил о вспышке сибирской язвы в США в 2001 году, которая вышла из военной лаборатории, тогда у Конгресса был доступ ко всем материалам, поскольку институт находится на их территории.
"Они провели правильное, очень грамотное расследование, потому что они привлекли экспертов. Тогда у них была полная информация. И они четко установили, что это было применено армией США. Тогда это было внутри страны.
Поскольку сейчас дело касается Китая, даже, если они покажут штамм, который там есть, Китай скажет - докажите, что это наш штамм, может, это из вашей вредной лаборатории что-то. У них (американцев) есть очень хороший опыт... Может, они этим опытом вдохновились, но в Китае эту схему не применишь", - добавил он.