Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210802/koroleva-1743881463.html
Приказано топить: у британской королевы найден зеленый скелет в шкафу
Приказано топить: у британской королевы найден зеленый скелет в шкафу - РИА Новости, 02.08.2021
Приказано топить: у британской королевы найден зеленый скелет в шкафу
В Великобритании набирает обороты скандал, связанный одновременно с королевской семьей и так называемым чудом зеленой энергетики. The Guardian сообщает, что... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:00
2021-08-02T08:04
в мире
авторы
экология
маргарет тэтчер
великобритания
шотландия
елизавета ii
никола стерджен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156004/27/1560042745_0:132:3072:1860_1920x0_80_0_0_c9e1f007786356b50af49292e7c932dd.jpg
В Великобритании набирает обороты скандал, связанный одновременно с королевской семьей и так называемым чудом зеленой энергетики. The Guardian сообщает, что представители королевы Елизаветы воспользовались секретной процедурой и внесли в закон Шотландии изменение, согласно которому Ее Величество получает исключительное право не продавать принадлежащие ей земли под строительство тепломагистралей, идущих от альтернативных источников и применяемых для отопления частных домовладений и общественных строений.Суть ситуации в следующем.В Шотландии, которая входит в состав Соединенного Королевства, существует "Закон о теплоцентралях" (Heat Networks Act). Законодательный акт, по сути, является сугубо дискриминационным по отношению к традиционной энергетике. Положения закона обязывают государственные и местные власти оказывать всемерную и приоритетную поддержку проектированию, строительству и использованию отопительных систем, использующих в качестве базы альтернативные источники энергии. Этот же документ подразумевает обязательную продажу собственниками земель, по которым будут проложены новые теплотрассы. То есть в случае утверждения проекта вне зависимости от того, хочет землевладелец расставаться с собственными угодьями или нет, государство выкупит их в принудительном порядке. Делается это все под предлогом достижения благородной и модной цели — снижение выбросов парниковых газов и борьба с глобальным потеплением.Закон был принят зимой текущего года и еще на этапе слушаний достоянием широкой общественности стал целый ряд весьма интересных фактов.Так, например, первый министр Шотландии Никола Стерджен (Nicola Sturgeon) отказалась отвечать на депутатский запрос, в котором значилось требование указать, использует ли королева тайное лобби для исключения ее земель из списка подлежащих обязательному выкупу. В январе помощники Стерджен направили в офис королевы официальное письмо с просьбой утвердить законопроект. Месяцем позже стало известно, что министр энергетики Шотландии Пол Уилхаус (Paul Wheelhouse) по требованию адвокатов королевской семьи самовольно внес в закон изменения, согласно которым все земли королевы Елизаветы — крупнейшего землевладельца Шотландии — исключаются из перечня подлежащих принудительному выкупу. Ровно через две недели после этого все тот же господин Уилхаус уведомил парламент, что Букингемский дворец одобрил закон в новой редакции, где ни официальные власти, ни частные компании не имеют права требовать продажи земельных наделов, относящихся к собственности короны.Как стало известно позднее, Лондон воспользовался тайной процедурой, носящей название "Королевское одобрение" (Queen’s consent). Она подразумевает, что правительства обязаны уведомлять адвокатов королевской семьи о любых принимаемых законных и подзаконных актах, так или иначе затрагивающих интересы или собственность короны. Механизм этот своими корнями уходит в XVIII век, и сами британцы называют его архаичным, но тем не менее с точки зрения права он легитимен, чем и воспользовался официальный Лондон.Масла в огонь подливает еще и тот факт, что члены королевской семьи, в частности принц Чарльз и его сын принц Уильям, проводят публичную кампанию по защите экологии и снижению выбросов в атмосферу. Не так давно герцог Кембриджский инвестировал пятьдесят миллионов фунтов стерлингов в программу защиты экологии.Чтобы картина была полной, отложим в сторону эмоциональную часть происходящего и обратимся к сугубо технической.Великобритания давно и активно позиционирует себя как наиболее прогрессивное в плане борьбы за экологию государство Европы. Еще Маргарет Тэтчер начала кампанию по планомерному изничтожению собственной добычи угля, что вылилось в постоянные жаркие стычки шахтеров с полицией. При этом следует признать, что Лондон добился на этом поприще определенных успехов. Начиная с 1990 года объем выбросов парниковых газов в стране снизился на 35 процентов, и сегодня Британия отправляет в атмосферу всего 350 миллионов тонн двуокиси углерода в год. Британцы очень любят козырять этим фактом, добавляя, что достичь этого удалось исключительно благодаря внедрению возобновляемых источников энергии, львиная доля которых по случайному стечению обстоятельств расположена во все той же Шотландии.Еще Лондон всячески препятствовал строительству "Северного потока — 2", тщательно скрывая тот факт, что, например, весной 2018 года, в период аномальных холодов, именно поставки российского СПГ с Ямала спасли множество британцев от смерти в ледяных квартирах и домах. Не менее старательно обходится и тот факт, что Норвегия и Катар — основные поставщики природного газа на острова — не могут полностью покрыть внутренний спрос. В отдельные периоды, как, например, во все том же 2018-м, объем российского газа, закупленного странами Евросоюза, составил треть от всего импорта голубого топлива, превысив отметку в 16 миллиардов кубометров.Но вернемся к Шотландии.Здесь расположена подавляющая часть зеленой генерации Великобритании, а главным источником являются ветроэлектростанции, как береговые, так и морского базирования. Если в 2015 году в Шотландии на базе ВИЭ производилось 59 процентов электричества, то к 2020-му этот показатель вырос до 97 процентов, то есть сегодня Эдинбург полностью обеспечивает свои нужды, практически не сжигая нефть или газ. В этой части Соединенного Королевства расположены альтернативные электростанции суммарной установленной мощностью 11,8 гигаватта, что составляет более четверти аналогичных мощностей Британии в целом. Именно шотландский успех так тщательно выпячивают британские функционеры, требуя от других стран отказаться от использования углеводородов.Руководство же Шотландии, имеющее в активе успешную государственную программу перевода энергетики на зеленые рельсы и весьма суровый климат, решило развивать успешный опыт и обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в дома своих сограждан. Отсюда и родился уже упомянутый закон, призванный обогреть дома шотландцев, пусть даже игнорируя желание местных лендлордов. Однако в процессе выяснилось, что главный землевладелец страны призывает всех беречь планету, но при этом очень не любит, когда кто-то посягает на его собственность.Впрочем, тут нет ничего нового. Что положено Юпитеру, не положено шотландцу.
https://ria.ru/20210621/ukraina-1737806884.html
https://ria.ru/20210728/klimat-1743129425.html
https://ria.ru/20210528/ugol-1734511329.html
https://ria.ru/20210608/ukraina-1736059894.html
великобритания
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Сергей Савчук
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Сергей Савчук
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/18/1525191854_0:236:1817:2054_100x100_80_0_0_7491563546ce9fad5a24456f304276b4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156004/27/1560042745_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_b7ff00f4ccf6af8819c38cc62c0f53d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, авторы, экология, маргарет тэтчер, великобритания, шотландия, елизавета ii, никола стерджен, северный поток — 2
08:00 02.08.2021 (обновлено: 08:04 02.08.2021)
 

Приказано топить: у британской королевы найден зеленый скелет в шкафу

© AP Photo / Steve ParsonsКоролева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте
Королева Великобритании Елизавета II по дороге на скачки в Аскоте - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Steve Parsons
Читать ria.ru в
Сергей Савчук
Сергей Савчук
Все материалы
В Великобритании набирает обороты скандал, связанный одновременно с королевской семьей и так называемым чудом зеленой энергетики. The Guardian сообщает, что представители королевы Елизаветы воспользовались секретной процедурой и внесли в закон Шотландии изменение, согласно которому Ее Величество получает исключительное право не продавать принадлежащие ей земли под строительство тепломагистралей, идущих от альтернативных источников и применяемых для отопления частных домовладений и общественных строений.
Суть ситуации в следующем.
В Шотландии, которая входит в состав Соединенного Королевства, существует "Закон о теплоцентралях" (Heat Networks Act). Законодательный акт, по сути, является сугубо дискриминационным по отношению к традиционной энергетике. Положения закона обязывают государственные и местные власти оказывать всемерную и приоритетную поддержку проектированию, строительству и использованию отопительных систем, использующих в качестве базы альтернативные источники энергии. Этот же документ подразумевает обязательную продажу собственниками земель, по которым будут проложены новые теплотрассы. То есть в случае утверждения проекта вне зависимости от того, хочет землевладелец расставаться с собственными угодьями или нет, государство выкупит их в принудительном порядке. Делается это все под предлогом достижения благородной и модной цели — снижение выбросов парниковых газов и борьба с глобальным потеплением.
Закон был принят зимой текущего года и еще на этапе слушаний достоянием широкой общественности стал целый ряд весьма интересных фактов.
Погрузка угля в вагоны - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 08:00
Европа позвала неправильную помощь
Так, например, первый министр Шотландии Никола Стерджен (Nicola Sturgeon) отказалась отвечать на депутатский запрос, в котором значилось требование указать, использует ли королева тайное лобби для исключения ее земель из списка подлежащих обязательному выкупу. В январе помощники Стерджен направили в офис королевы официальное письмо с просьбой утвердить законопроект. Месяцем позже стало известно, что министр энергетики Шотландии Пол Уилхаус (Paul Wheelhouse) по требованию адвокатов королевской семьи самовольно внес в закон изменения, согласно которым все земли королевы Елизаветы — крупнейшего землевладельца Шотландии — исключаются из перечня подлежащих принудительному выкупу. Ровно через две недели после этого все тот же господин Уилхаус уведомил парламент, что Букингемский дворец одобрил закон в новой редакции, где ни официальные власти, ни частные компании не имеют права требовать продажи земельных наделов, относящихся к собственности короны.
Как стало известно позднее, Лондон воспользовался тайной процедурой, носящей название "Королевское одобрение" (Queen’s consent). Она подразумевает, что правительства обязаны уведомлять адвокатов королевской семьи о любых принимаемых законных и подзаконных актах, так или иначе затрагивающих интересы или собственность короны. Механизм этот своими корнями уходит в XVIII век, и сами британцы называют его архаичным, но тем не менее с точки зрения права он легитимен, чем и воспользовался официальный Лондон.
Лесные пожары в Кинбруке, штат Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 03:15Наука
Ученые заявили об ухудшении климатических показателей
Масла в огонь подливает еще и тот факт, что члены королевской семьи, в частности принц Чарльз и его сын принц Уильям, проводят публичную кампанию по защите экологии и снижению выбросов в атмосферу. Не так давно герцог Кембриджский инвестировал пятьдесят миллионов фунтов стерлингов в программу защиты экологии.
Чтобы картина была полной, отложим в сторону эмоциональную часть происходящего и обратимся к сугубо технической.
Великобритания давно и активно позиционирует себя как наиболее прогрессивное в плане борьбы за экологию государство Европы. Еще Маргарет Тэтчер начала кампанию по планомерному изничтожению собственной добычи угля, что вылилось в постоянные жаркие стычки шахтеров с полицией. При этом следует признать, что Лондон добился на этом поприще определенных успехов. Начиная с 1990 года объем выбросов парниковых газов в стране снизился на 35 процентов, и сегодня Британия отправляет в атмосферу всего 350 миллионов тонн двуокиси углерода в год. Британцы очень любят козырять этим фактом, добавляя, что достичь этого удалось исключительно благодаря внедрению возобновляемых источников энергии, львиная доля которых по случайному стечению обстоятельств расположена во все той же Шотландии.
Уголь - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 08:00
Пенсионеры замерзнут, города опустеют: ради чего все это
Еще Лондон всячески препятствовал строительству "Северного потока — 2", тщательно скрывая тот факт, что, например, весной 2018 года, в период аномальных холодов, именно поставки российского СПГ с Ямала спасли множество британцев от смерти в ледяных квартирах и домах. Не менее старательно обходится и тот факт, что Норвегия и Катар — основные поставщики природного газа на острова — не могут полностью покрыть внутренний спрос. В отдельные периоды, как, например, во все том же 2018-м, объем российского газа, закупленного странами Евросоюза, составил треть от всего импорта голубого топлива, превысив отметку в 16 миллиардов кубометров.
Но вернемся к Шотландии.
Здесь расположена подавляющая часть зеленой генерации Великобритании, а главным источником являются ветроэлектростанции, как береговые, так и морского базирования. Если в 2015 году в Шотландии на базе ВИЭ производилось 59 процентов электричества, то к 2020-му этот показатель вырос до 97 процентов, то есть сегодня Эдинбург полностью обеспечивает свои нужды, практически не сжигая нефть или газ. В этой части Соединенного Королевства расположены альтернативные электростанции суммарной установленной мощностью 11,8 гигаватта, что составляет более четверти аналогичных мощностей Британии в целом. Именно шотландский успех так тщательно выпячивают британские функционеры, требуя от других стран отказаться от использования углеводородов.
Рабочие на украинской ГКС Воловец на западе Украины - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 08:00
США, Россия и Европа объединились против Украины
Руководство же Шотландии, имеющее в активе успешную государственную программу перевода энергетики на зеленые рельсы и весьма суровый климат, решило развивать успешный опыт и обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии в дома своих сограждан. Отсюда и родился уже упомянутый закон, призванный обогреть дома шотландцев, пусть даже игнорируя желание местных лендлордов. Однако в процессе выяснилось, что главный землевладелец страны призывает всех беречь планету, но при этом очень не любит, когда кто-то посягает на его собственность.
Впрочем, тут нет ничего нового. Что положено Юпитеру, не положено шотландцу.
 
В миреАвторыЭкологияМаргарет ТэтчерВеликобританияШотландияЕлизавета IIНикола СтердженСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:31Белорусский союз журналистов заморозил участие в МФЖ
15:28Экс-чиновник частично признал вину по делу с ущербом в миллиард рублей
15:27Появилось видео задержания украинца, осужденного за контрабанду деталей ЗРК
15:27Парк Горького напомнил о запрете на купание в фонтанах
15:26Экс-первый замминистра обороны Армении Карапетян возглавил ведомство
15:23Генпрокуратура внесла представление врио руководителя ФСС
15:17ЦИК зарегистрировал список партии "Зеленая альтернатива" на выборы в ГД
15:16Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
15:14В СПЧ попросили Нарышкина представить данные о связи Insider* с Bellingcat
15:09ЦИК зарегистрировал федеральный список "Партии Роста" на выборы в Госдуму
15:05Кулеба пригрозил России "камнями с неба"
15:05В аэропорту Калининграда образовалась очередь на вход
15:03Туристы в Сочи начали проходить вакцинацию по новым правилам
15:01Названы продукты, продлевающие жизнь
14:58Аэропорт Симферополя в июле побил рекорд по числу пассажиров
14:57ЦИК зарегистрировал список "Партии пенсионеров" на выборы в Госдуму
14:55Челябинское отделение ЛДПР прокомментировало видео с раздачей огурцов детям
14:50Двоих жителей Ростовской области обвинили в хищении у Минобороны
14:50Посла Ирана вызвали в МИД Великобритании из-за инцидента с Mercer Street
14:44Оппозиция Армении покинула зал заседания парламента
Лента новостейМолния