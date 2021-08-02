https://ria.ru/20210802/kipr-1744035428.html

Глава Кипра получил ответное письмо Путина по ситуации в Вароше

Глава Кипра получил ответное письмо Путина по ситуации в Вароше - РИА Новости, 02.08.2021

Глава Кипра получил ответное письмо Путина по ситуации в Вароше

Правительственное бюро печати и информации Кипра сообщило о поступлении президенту Никосу Анастасиадису ответного письма президента РФ Владимира Путина, в... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:44

2021-08-02T16:44

2021-08-02T16:52

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россия

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АФИНЫ, 2 авг - РИА Новости. Правительственное бюро печати и информации Кипра сообщило о поступлении президенту Никосу Анастасиадису ответного письма президента РФ Владимира Путина, в котором российский лидер заявил о недопустимости нарушений резолюций по Фамагусте.Односторонние действия в закрытом городе Фамагуста, нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН, недопустимы, цитирует бюро письмо."Я внимательно прочитал ваше письмо от 14 мая 2021 года по итогам неформальной встречи "Пять + ООН" в Женеве 27-29 апреля 2021 года и послание от 5 июля 2021 года, в котором выражается озабоченность по поводу возможного изменения статус-кво Вароши и рисков, которые скрываются с точки зрения перспективы достижения всеобъемлющего, устойчивого и справедливого решения кипрской проблемы", - излагает бюро содержание письма.Президент Российской Федерации подчеркивает, что "мы считаем недопустимыми односторонние действия, нарушающие резолюции 550 и 789 Совета Безопасности ООН", говорится в сообщении.Путин также отмечает, что "Российская Федерация последовательно поддерживает решение кипрской проблемы в хорошо известных рамках международного права, которые установлены решениями Совета Безопасности и предусматривают решение с созданием двухзональной двухобщинной федерацией, с международной правосубъектностью, суверенитетом и гражданством", сообщает бюро.По его сообщению, Путин также подчеркнул, что как на уровне ООН, так и в двусторонних контактах Россия будет способствовать созданию благоприятных внешних условий с целью достижения прогресса в урегулировании кипрского вопроса путем переговоров.Путин также отметил, что Россия твердо убеждена в необходимости участия всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в обсуждении внешних аспектов решения, а также в замене существующей анахроничной системы гарантий гарантиями Организации Объединенных Наций, говорится в сообщении."Наконец, президент Путин в своем письме выразил благодарность президенту Республики за диалог между двумя странами по различным вопросам международной и региональной повестки дня, включая ситуацию на Кипре, а также кипрско-российское сотрудничество", - говорится в сообщении.ВарошаТуристический квартал Фамагусты Вароша закрыт для посещения с 1974 года после оккупации части Кипра турецкими войсками и раздела острова. Вароша защищена резолюцией Совбеза ООН 1984 года. Глава самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в ходе недавнего визита на Северный Кипр президента Турции Тайипа Эрдогана заявил, что военная зона, составляющая 3,5% закрытой части Вароши, будет демилитаризована, а недвижимость в ней может быть возвращена владельцам.Как считают власти Кипра, цель Турции - продвижение планов по завершению раздела острова и созданию двух государств, что нарушает право греков-киприотов на собственность в этом районе, так как для ее возвращения они должны обратиться к оккупационным властям и легализовать таким образом их действия.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.

https://ria.ru/20210729/kipr-1743521966.html

https://ria.ru/20201008/kipr-1578814441.html

https://realty.ria.ru/20210720/kipr-1742023877.html

https://ria.ru/20210602/shengen-1735254051.html

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