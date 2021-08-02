https://ria.ru/20210802/karabakh-1743957211.html

Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе

Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе - РИА Новости, 02.08.2021

Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе

Более тысячи паломников посетили за неделю христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:30

2021-08-02T11:30

2021-08-02T11:30

религия

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ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Более тысячи паломников посетили за неделю христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ."Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность посещения монастырского комплекса Амарас в Нагорном Карабахе более тысячи паломников и местных жителей за неделю", - говорится в сообщении.Отмечается, что военнослужащие российского миротворческого контингента накануне посещений паломников регулярно обеспечивают безопасность посещения христианского монастыря Амарас, находящегося вблизи линии разграничения сторон."Задача на сегодняшний день - обеспечение безопасности и сопровождение паломников в монастырский комплекс Амарас. Святыня находится вблизи линии разграничения, поэтому требуется постоянное сопровождение и обеспечение безопасности со стороны российского миротворческого контингента", - сообщил представитель российских миротворцев капитан Андрей Резников."В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе. Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра", - отмечается в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210716/pomilovanie-1741557423.html

https://ria.ru/20210723/romanov-1742570853.html

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в мире, армения, азербайджан, андрей резников, россия, религия