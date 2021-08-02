Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина возле монастыря Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 2 авг – РИА Новости. Более тысячи паломников посетили за неделю христианский монастырь Амарас при содействии российских миротворцев, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность посещения монастырского комплекса Амарас в Нагорном Карабахе более тысячи паломников и местных жителей за неделю", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие российского миротворческого контингента накануне посещений паломников регулярно обеспечивают безопасность посещения христианского монастыря Амарас, находящегося вблизи линии разграничения сторон.
"Задача на сегодняшний день - обеспечение безопасности и сопровождение паломников в монастырский комплекс Амарас. Святыня находится вблизи линии разграничения, поэтому требуется постоянное сопровождение и обеспечение безопасности со стороны российского миротворческого контингента", - сообщил представитель российских миротворцев капитан Андрей Резников.
"В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе. Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении имел статус известного религиозного и культурного центра", - отмечается в сообщении.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.