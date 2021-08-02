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В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии - РИА Новости, 02.08.2021
В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Еще один полицейский в США, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой, сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T22:46
2021-08-02T22:46
в мире
округ колумбия
сша
вашингтон (город)
джо байден
дональд трамп
капитолий
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еще один полицейский в США, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой, сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия.Ранее газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти сообщила, что двое полицейских совершили самоубийство после событий 6 января."К сожалению, еще один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида", - говорится в сообщении корреспондента.Ранее представители полиции сообщили, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой. Полицейский скончался 9 января. Как сообщил глава полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он покончил с собой 15 января. По словам Конти, Смит работал в патруле 12 лет.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20210729/kongress-1743529919.html
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в мире, округ колумбия, сша, вашингтон (город), джо байден, дональд трамп, капитолий
22:46 02.08.2021
 
В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии

В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии

© AP Photo / Julio CortezПолицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Julio Cortez
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Еще один полицейский в США, который был свидетелем беспорядков на территории Капитолия в январе, покончил с собой, сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на центральный полицейский департамент округа Колумбия.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти сообщила, что двое полицейских совершили самоубийство после событий 6 января.
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"К сожалению, еще один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида", - говорится в сообщении корреспондента.
Ранее представители полиции сообщили, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой. Полицейский скончался 9 января. Как сообщил глава полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он покончил с собой 15 января. По словам Конти, Смит работал в патруле 12 лет.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
 
В миреОкруг КолумбияСШАВашингтон (город)Джо БайденДональд ТрампКапитолий
 
 
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