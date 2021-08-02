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В СК опровергли существование "феномена Чикатило"

В СК опровергли существование "феномена Чикатило" - РИА Новости, 02.08.2021

В СК опровергли существование "феномена Чикатило"

Как такового "феномена Чикатило", при котором якобы не совпадают образцы биоматериалов, не существует, а современные возможности молекулярно-генетической... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T10:06

2021-08-02T10:06

2021-08-02T12:13

общество

ростовская область

скр

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Как такового "феномена Чикатило", при котором якобы не совпадают образцы биоматериалов, не существует, а современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют с близкой к 100% вероятностью установить точную принадлежность биологических следов тому или иному человеку, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис."Феномена Чикатило" как такового не существует. Современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют устанавливать из биологических следов индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей и выделений человека и не меняется в течение жизни. Экспертиза позволяет установить принадлежность биологических следов какому-либо лицу с вероятностью, близкой к 100%", - сказал он.Андрей Чикатило - один из самых известных советских серийных убийц. С конца 1970-х годов он совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, среди них множество детей и женщин. Маньяк был арестован 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года."Феномен Чикатило" появился после того, как образцы биоматериалов Чикатило при проведении экспертизы якобы не совпали с найденными на месте преступления.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201118/chikatilo-1585156867.html

https://ria.ru/20200223/1565109054.html

ростовская область

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общество, ростовская область, скр