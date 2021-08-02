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В СК опровергли существование "феномена Чикатило"
В СК опровергли существование "феномена Чикатило" - РИА Новости, 02.08.2021
В СК опровергли существование "феномена Чикатило"
Как такового "феномена Чикатило", при котором якобы не совпадают образцы биоматериалов, не существует, а современные возможности молекулярно-генетической... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T10:06
2021-08-02T12:13
общество
ростовская область
скр
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Как такового "феномена Чикатило", при котором якобы не совпадают образцы биоматериалов, не существует, а современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют с близкой к 100% вероятностью установить точную принадлежность биологических следов тому или иному человеку, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис."Феномена Чикатило" как такового не существует. Современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют устанавливать из биологических следов индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей и выделений человека и не меняется в течение жизни. Экспертиза позволяет установить принадлежность биологических следов какому-либо лицу с вероятностью, близкой к 100%", - сказал он.Андрей Чикатило - один из самых известных советских серийных убийц. С конца 1970-х годов он совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, среди них множество детей и женщин. Маньяк был арестован 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года."Феномен Чикатило" появился после того, как образцы биоматериалов Чикатило при проведении экспертизы якобы не совпали с найденными на месте преступления.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201118/chikatilo-1585156867.html
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ростовская область
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общество, ростовская область, скр
10:06 02.08.2021 (обновлено: 12:13 02.08.2021)
 
В СК опровергли существование "феномена Чикатило"

Глава Криминалистического центра СКР Ложис: "феномена Чикатило" не существует

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСуд над одним из самых известных серийных убийц А. Чикатило
Суд над одним из самых известных серийных убийц А. Чикатило - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Как такового "феномена Чикатило", при котором якобы не совпадают образцы биоматериалов, не существует, а современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют с близкой к 100% вероятностью установить точную принадлежность биологических следов тому или иному человеку, рассказал в интервью РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.
"Феномена Чикатило" как такового не существует. Современные возможности молекулярно-генетической экспертизы позволяют устанавливать из биологических следов индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей и выделений человека и не меняется в течение жизни. Экспертиза позволяет установить принадлежность биологических следов какому-либо лицу с вероятностью, близкой к 100%", - сказал он.
Андрей Чикатило в зале суда - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 13:08
Следователь рассказал о задержаниях невиновных по делу Чикатило
Андрей Чикатило - один из самых известных советских серийных убийц. С конца 1970-х годов он совершил в Ростовской области и других регионах более 50 убийств, среди них множество детей и женщин. Маньяк был арестован 20 ноября 1990 года. На суде он притворялся сумасшедшим, однако был признан вменяемым и приговорен к смертной казни. Его расстреляли 14 февраля 1994 года.
"Феномен Чикатило" появился после того, как образцы биоматериалов Чикатило при проведении экспертизы якобы не совпали с найденными на месте преступления.
Читайте полный текст интервью >>>
В Кандалакше мурманской области подросток, подозревается в том, что пытался задушить и закопать в снег 11-летнего мальчика - РИА Новости, 1920, 23.02.2020
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Свидетели сравнили напавшего на ребенка в Кандалакше с Чикатило
 
ОбществоРостовская областьСКР
 
 
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