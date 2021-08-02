12:28 02.08.2021 (обновлено: 13:03 02.08.2021)
Донецк готов предъявить ЕСПЧ доказательства вины Киева, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: мы готовы предоставить России для иска в ЕСПЧ все доказательства вины Украины
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗабор дома, поврежденный разрывом снаряда в результате утреннего обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова предоставить в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) все необходимые доказательства вины Киева в преступлениях, совершенных в Донбассе с 2014 года, а также дать свидетельские показания, заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается иска РФ в ЕСПЧ против Украины – это очень важный шаг… В ДНР несколько лет действует комиссия по фиксации военных преступлений со стороны Украины. А вот сейчас на таком высоком межгосударственном уровне этот иск я считаю своевременным. Мы со своей стороны готовы предоставить все имеющиеся у нас свидетельские показания и доказательства вины Украины", - сказал Пушилин.
Россия ранее подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу - против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств - в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
29 июля, 14:22Постпред при ОБСЕ оценил российский иск в ЕСПЧ к Украине