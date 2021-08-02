https://ria.ru/20210802/draka-1744036871.html

Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем

Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем - РИА Новости, 02.08.2021

Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело воронежского участкового, заподозренного в превышении... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:54

2021-08-02T16:54

2021-08-02T18:20

происшествия

воронеж

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело воронежского участкового, заподозренного в превышении полномочий в отношении пьяного водителя. Об этом сообщила официальный представитель инстанции Светлана Петренко.В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором сотрудник полиции общается с пьяным мужчиной, сидящим за рулем автомобиля. Водитель нецензурно ругается и оскорбляет собеседника, а затем ударяет его и плюет в него. Участковый в ответ ударил его. По информации из Сети, перед этим автомобилист успел зацепить несколько машин.Ранее сообщалось, что сотрудника полиции заподозрили в превышении должностных полномочий, так как он не сдержался и ответил на оскорбления.Глава СК, как отметила Петренко, поручил следователям проанализировать ситуацию, детально исследовать видеозаписи с произошедшим и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта."Одновременно с этим Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения закона, и мотивировать ходатайство об избрании в отношении него достаточно суровой меры пресечения в виде домашнего ареста", — добавила она.В отношении руководителя регионального СУ СК назначили служебную проверку.Изучив видеозаписи, председатель ведомства поручил возбудить дело об оскорблении и применении насилия к представителю власти, а также ходатайствовать об аресте подозреваемого. Расследование этого уголовного дела также будут вести следователи ГСУ СК.

https://ria.ru/20210728/politseyskiy-1743310504.html

воронеж

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, воронеж, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко