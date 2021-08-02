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Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем
Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем - РИА Новости, 02.08.2021
Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело воронежского участкового, заподозренного в превышении... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:54
2021-08-02T16:54
2021-08-02T18:20
происшествия
воронеж
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства дело воронежского участкового, заподозренного в превышении полномочий в отношении пьяного водителя. Об этом сообщила официальный представитель инстанции Светлана Петренко.В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором сотрудник полиции общается с пьяным мужчиной, сидящим за рулем автомобиля. Водитель нецензурно ругается и оскорбляет собеседника, а затем ударяет его и плюет в него. Участковый в ответ ударил его. По информации из Сети, перед этим автомобилист успел зацепить несколько машин.Ранее сообщалось, что сотрудника полиции заподозрили в превышении должностных полномочий, так как он не сдержался и ответил на оскорбления.Глава СК, как отметила Петренко, поручил следователям проанализировать ситуацию, детально исследовать видеозаписи с произошедшим и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта."Одновременно с этим Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения закона, и мотивировать ходатайство об избрании в отношении него достаточно суровой меры пресечения в виде домашнего ареста", — добавила она.В отношении руководителя регионального СУ СК назначили служебную проверку.Изучив видеозаписи, председатель ведомства поручил возбудить дело об оскорблении и применении насилия к представителю власти, а также ходатайствовать об аресте подозреваемого. Расследование этого уголовного дела также будут вести следователи ГСУ СК.
https://ria.ru/20210728/politseyskiy-1743310504.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко
16:54 02.08.2021 (обновлено: 18:20 02.08.2021)
Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем
Глава СК Бастрыкин вступился за участкового, подравшегося с пьяным водителем в Воронеже
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин
передал в центральный аппарат ведомства дело воронежского участкового, заподозренного в превышении полномочий в отношении пьяного водителя. Об этом сообщила официальный представитель инстанции Светлана Петренко
.
В соцсетях и СМИ появилось видео, на котором сотрудник полиции общается с пьяным мужчиной, сидящим за рулем автомобиля. Водитель нецензурно ругается и оскорбляет собеседника, а затем ударяет его и плюет в него. Участковый в ответ ударил его. По информации из Сети, перед этим автомобилист успел зацепить несколько машин.
Ранее сообщалось, что сотрудника полиции заподозрили в превышении должностных полномочий, так как он не сдержался и ответил на оскорбления.
Глава СК
, как отметила Петренко, поручил следователям проанализировать ситуацию, детально исследовать видеозаписи с произошедшим и дать правовую оценку действиям всех участников конфликта.
"Одновременно с этим Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального следственного управления доклад об основаниях возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, действия которого были направлены на пресечение нарушения закона, и мотивировать ходатайство об избрании в отношении него достаточно суровой меры пресечения в виде домашнего ареста", — добавила она.
В отношении руководителя регионального СУ СК назначили служебную проверку.
Изучив видеозаписи, председатель ведомства поручил возбудить дело об оскорблении и применении насилия к представителю власти, а также ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Расследование этого уголовного дела также будут вести следователи ГСУ СК.