https://ria.ru/20210802/donbass-1743975397.html
ДНР готова перейти в контрнаступление, заявил Пушилин
ДНР готова перейти в контрнаступление, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021
ДНР готова перейти в контрнаступление, заявил Пушилин
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сможет не только отразить возможное наступление украинских силовиков, но и перейти к... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:31
2021-08-02T12:31
2021-08-02T13:06
в мире
киев
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сможет не только отразить возможное наступление украинских силовиков, но и перейти к контрнаступление, если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", - сказал Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
https://ria.ru/20210802/peregovory-1743969305.html
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в мире, киев, денис пушилин, донецкая народная республика
12:31 02.08.2021 (обновлено: 13:06 02.08.2021)
ДНР готова перейти в контрнаступление, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил о готовности к контрнаступлению, если Киев откажется от урегулирования
ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики сможет не только отразить возможное наступление украинских силовиков, но и перейти к контрнаступление, если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы прекрасно понимаем, что Киев все еще не оставил намерений силового разрешения конфликта в Донбассе, поэтому мы готовы ко всему. Мы готовы к различным сценариям развития событий. При необходимости, с учетом наших сил и возможностей, мы готовы не только говорить об отражении агрессивных действий со стороны Украины, но и перейти в контрнаступление. Если Киев перечеркнет все попытки мирного урегулирования конфликта, у нас просто не будет другого выхода", - сказал Пушилин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.