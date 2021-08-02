https://ria.ru/20210802/donbass-1743972380.html
Киев не отказался от военного решения конфликта, заявил Пушилин
Киев не отказался от военного решения конфликта, заявил Пушилин - РИА Новости, 02.08.2021
Киев не отказался от военного решения конфликта, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что Киев не отказался от силового варианта решения конфликта РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T12:22
2021-08-02T12:22
2021-08-02T13:05
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луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 авг – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что Киев не отказался от силового варианта решения конфликта в Донбассе."По действиям Киева – имеется в виду количество снарядов и мин, которые ежедневно прилетают по территории ДНР, - мы не видим, что Украина отказалась от военного способа решения конфликта", - сказал Пушилин.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>
https://ria.ru/20210731/donbass-1743717602.html
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в мире, украина, киев, оон, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
12:22 02.08.2021 (обновлено: 13:05 02.08.2021)
Киев не отказался от военного решения конфликта, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин: в республике не видят, что Киев отказался от военного решения конфликта