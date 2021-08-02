https://ria.ru/20210802/devochka-1744006578.html

В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале

В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале - РИА Новости, 02.08.2021

В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале

Мужчина, который два дня удерживал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале, скрылся, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T14:36

2021-08-02T14:36

2021-08-02T15:19

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Мужчина, который два дня удерживал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале, скрылся, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю."Следователи только что закончили допрос девочки. Она рассказала, что мужчина, который ее держал в подвале, сам ее выпустил и отправил домой. Мужчина не задержан, его ищут", — рассказали в ведомстве.Как уточнил собеседник агентства, состояние девочки нормальное, физических травм нет.По данным следствия, в субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.Масштабные поиски, в которых участвовало более 200 человек, продолжались, когда в ночь на понедельник ребенок сам пришел домой. По словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Его мотивы пока неясны.

https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743629517.html

россия

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия