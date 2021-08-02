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В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале - РИА Новости, 02.08.2021
В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
Мужчина, который два дня удерживал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале, скрылся, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:36
2021-08-02T14:36
2021-08-02T15:19
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости. Мужчина, который два дня удерживал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале, скрылся, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю."Следователи только что закончили допрос девочки. Она рассказала, что мужчина, который ее держал в подвале, сам ее выпустил и отправил домой. Мужчина не задержан, его ищут", — рассказали в ведомстве.Как уточнил собеседник агентства, состояние девочки нормальное, физических травм нет.По данным следствия, в субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.Масштабные поиски, в которых участвовало более 200 человек, продолжались, когда в ночь на понедельник ребенок сам пришел домой. По словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Его мотивы пока неясны.
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:36 02.08.2021 (обновлено: 15:19 02.08.2021)
В СК рассказали о состоянии девочки, которую два дня держали в подвале
В СК рассказали о состоянии 12-летней девочки, которую мужчина два дня удерживал в подвале
БАРНАУЛ, 2 авг — РИА Новости.
Мужчина, который два дня удерживал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале, скрылся, рассказали РИА Новости в пресс-службе СУСК по Алтайскому краю
.
"Следователи только что закончили допрос девочки. Она рассказала, что мужчина, который ее держал в подвале, сам ее выпустил и отправил домой. Мужчина не задержан, его ищут", — рассказали в ведомстве.
Как уточнил собеседник агентства, состояние девочки нормальное, физических травм нет.
По данным следствия, в субботу днем девочка уехала на велосипеде из дома, в котором семья проживает летом, и не вернулась. Впоследствии на берегу реки Бия были обнаружены ее личные вещи и мобильный телефон.
Масштабные поиски, в которых участвовало более 200 человек, продолжались, когда в ночь на понедельник ребенок сам пришел домой. По словам девочки, ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Его мотивы пока неясны.