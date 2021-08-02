https://ria.ru/20210802/cikspiski-1744020741.html

ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021

ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста и... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T15:37

2021-08-02T15:37

2021-08-02T16:32

политика

москва

единая россия

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виктория дайнеко

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста и "Зеленой альтернативы".Общефедеральную часть списка Партии пенсионеров возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.У Партии роста первыми в перечне идут общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова, режиссер и клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.Список "Зеленой альтернативы" также возглавили три девушки — певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российской экологической партии "Зеленые". На рассмотрении Центризбиркома находятся документы "Единой России".Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210802/nablyudateli-1744015951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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