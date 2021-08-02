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ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021
ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:37
2021-08-02T15:37
2021-08-02T16:32
политика
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виктория дайнеко
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста и "Зеленой альтернативы".Общефедеральную часть списка Партии пенсионеров возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.У Партии роста первыми в перечне идут общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова, режиссер и клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.Список "Зеленой альтернативы" также возглавили три девушки — певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российской экологической партии "Зеленые". На рассмотрении Центризбиркома находятся документы "Единой России".Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, виктория дайнеко, выборы в государственную думу, российская партия пенсионеров за справедливость, борис титов, коммунисты россии, партия роста, андрей широков
15:37 02.08.2021 (обновлено: 16:32 02.08.2021)
ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральные списки Партии пенсионеров, Партии роста и "Зеленой альтернативы"