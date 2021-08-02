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ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму - РИА Новости, 02.08.2021
ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму
Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста и... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T15:37
2021-08-02T16:32
политика
москва
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
виктория дайнеко
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста и "Зеленой альтернативы".Общефедеральную часть списка Партии пенсионеров возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.У Партии роста первыми в перечне идут общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова, режиссер и клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.Список "Зеленой альтернативы" также возглавили три девушки — певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российской экологической партии "Зеленые". На рассмотрении Центризбиркома находятся документы "Единой России".Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, москва, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, виктория дайнеко, выборы в государственную думу, российская партия пенсионеров за справедливость, борис титов, коммунисты россии, партия роста, андрей широков
15:37 02.08.2021 (обновлено: 16:32 02.08.2021)
 
ЦИК зарегистрировал федеральные списки трех партий на выборы в Госдуму

ЦИК зарегистрировал федеральные списки Партии пенсионеров, Партии роста и "Зеленой альтернативы"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПевица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии "Зеленая альтернатива", на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Певица Виктория Дайнеко, возглавившая общефедеральную часть списка партии Зеленая альтернатива, на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Центризбирком зарегистрировал для участия в думских выборах федеральные списки Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Партии роста и "Зеленой альтернативы".
Общефедеральную часть списка Партии пенсионеров возглавили председатель центрального совета партии Владимир Бураков, а также его заместители Владимир Ворожцов и Андрей Широков.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
Вчера, 15:16
Памфилова призвала партии активнее привлекать наблюдателей на выборы
У Партии роста первыми в перечне идут общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова, режиссер и клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.
Список "Зеленой альтернативы" также возглавили три девушки — певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева.
Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российской экологической партии "Зеленые". На рассмотрении Центризбиркома находятся документы "Единой России".
Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРВиктория ДайнекоВыборы в Государственную думуРоссийская партия пенсионеров за справедливостьБорис ТитовКоммунисты РоссииПартия РостаАндрей Широков
 
 
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