Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники
Глава Чувашии Олег Николаев: республика готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. СамаринаСтанок высокотехнологичного производства
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Чувашия готова обеспечить страну современными материалами для микроэлектроники, заявил глава республики Олег Николаев.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Чувашию 27 июля посетил завод группы компаний "Хевел", который является единственным в России и Европе предприятием полного цикла по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 350 мегаватт в год. Глава Минпромторга предложил создать производство по обеспечению проекта "Хевел" сырьем для того, чтобы выпускать чистый кремний для солнечных батарей.
"В настоящее время такого рода материалы в мире производят только Европа и Китай. Очевидно, что наша промышленность в условиях пандемии оказалась у них в заложниках. Поэтому если мы в ближайшее время добьемся замещения этих составляющих, то существенно облегчим ситуацию многих предприятий Российской Федерации. Кроме того, эта продукция является продукцией широкого применения, которая далее может только масштабироваться", – цитирует пресс-служба главы региона слова Николаева.
Он также сообщил, что по итогам визита главы Минпромторга России намечены планы по созданию на площадке завода по производству солнечных ячеек и модулей группы компаний "Хевел" в городе Новочебоксарске новых производств по обеспечению промышленности страны современными материалами для микроэлектроники. "Это очень перспективное направление", - заявил глава республики и поручил минпромэнерго и минэкономразвития Чувашии начать разработку дорожной карты по реализации проекта.
"Соответствующий документ планируется уже в конце сентября представить в Минпромторг России для дальнейшего обсуждения", - подчеркивается в сообщении.
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