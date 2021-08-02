https://ria.ru/20210802/chuvashiya-1743994972.html

Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники

Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники - РИА Новости, 02.08.2021

Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники

Чувашия готова обеспечить страну современными материалами для микроэлектроники, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T13:44

2021-08-02T13:44

2021-08-02T13:44

экономика

европа

новочебоксарск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

хевел

олег николаев (политик)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Чувашия готова обеспечить страну современными материалами для микроэлектроники, заявил глава республики Олег Николаев.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Чувашию 27 июля посетил завод группы компаний "Хевел", который является единственным в России и Европе предприятием полного цикла по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 350 мегаватт в год. Глава Минпромторга предложил создать производство по обеспечению проекта "Хевел" сырьем для того, чтобы выпускать чистый кремний для солнечных батарей."В настоящее время такого рода материалы в мире производят только Европа и Китай. Очевидно, что наша промышленность в условиях пандемии оказалась у них в заложниках. Поэтому если мы в ближайшее время добьемся замещения этих составляющих, то существенно облегчим ситуацию многих предприятий Российской Федерации. Кроме того, эта продукция является продукцией широкого применения, которая далее может только масштабироваться", – цитирует пресс-служба главы региона слова Николаева.Он также сообщил, что по итогам визита главы Минпромторга России намечены планы по созданию на площадке завода по производству солнечных ячеек и модулей группы компаний "Хевел" в городе Новочебоксарске новых производств по обеспечению промышленности страны современными материалами для микроэлектроники. "Это очень перспективное направление", - заявил глава республики и поручил минпромэнерго и минэкономразвития Чувашии начать разработку дорожной карты по реализации проекта."Соответствующий документ планируется уже в конце сентября представить в Минпромторг России для дальнейшего обсуждения", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210331/mikroelektronika-1603568973.html

https://ria.ru/20201209/mishustin-1588450289.html

европа

новочебоксарск

россия

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экономика, европа, новочебоксарск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, хевел, олег николаев (политик), россия