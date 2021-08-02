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Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники
Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники - РИА Новости, 02.08.2021
Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники
Чувашия готова обеспечить страну современными материалами для микроэлектроники, заявил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T13:44
2021-08-02T13:44
экономика
европа
новочебоксарск
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
хевел
олег николаев (политик)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Чувашия готова обеспечить страну современными материалами для микроэлектроники, заявил глава республики Олег Николаев.Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Чувашию 27 июля посетил завод группы компаний "Хевел", который является единственным в России и Европе предприятием полного цикла по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 350 мегаватт в год. Глава Минпромторга предложил создать производство по обеспечению проекта "Хевел" сырьем для того, чтобы выпускать чистый кремний для солнечных батарей."В настоящее время такого рода материалы в мире производят только Европа и Китай. Очевидно, что наша промышленность в условиях пандемии оказалась у них в заложниках. Поэтому если мы в ближайшее время добьемся замещения этих составляющих, то существенно облегчим ситуацию многих предприятий Российской Федерации. Кроме того, эта продукция является продукцией широкого применения, которая далее может только масштабироваться", – цитирует пресс-служба главы региона слова Николаева.Он также сообщил, что по итогам визита главы Минпромторга России намечены планы по созданию на площадке завода по производству солнечных ячеек и модулей группы компаний "Хевел" в городе Новочебоксарске новых производств по обеспечению промышленности страны современными материалами для микроэлектроники. "Это очень перспективное направление", - заявил глава республики и поручил минпромэнерго и минэкономразвития Чувашии начать разработку дорожной карты по реализации проекта."Соответствующий документ планируется уже в конце сентября представить в Минпромторг России для дальнейшего обсуждения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20210331/mikroelektronika-1603568973.html
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экономика, европа, новочебоксарск, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, хевел, олег николаев (политик), россия
13:44 02.08.2021
 
Чувашия готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники

Глава Чувашии Олег Николаев: республика готова обеспечить страну материалами для микроэлектроники

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. СамаринаСтанок высокотехнологичного производства
Станок высокотехнологичного производства - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Е. Самарина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Чувашия готова обеспечить страну современными материалами для микроэлектроники, заявил глава республики Олег Николаев.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе рабочего визита в Чувашию 27 июля посетил завод группы компаний "Хевел", который является единственным в России и Европе предприятием полного цикла по производству высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей и модулей мощностью 350 мегаватт в год. Глава Минпромторга предложил создать производство по обеспечению проекта "Хевел" сырьем для того, чтобы выпускать чистый кремний для солнечных батарей.
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"В настоящее время такого рода материалы в мире производят только Европа и Китай. Очевидно, что наша промышленность в условиях пандемии оказалась у них в заложниках. Поэтому если мы в ближайшее время добьемся замещения этих составляющих, то существенно облегчим ситуацию многих предприятий Российской Федерации. Кроме того, эта продукция является продукцией широкого применения, которая далее может только масштабироваться", – цитирует пресс-служба главы региона слова Николаева.
Он также сообщил, что по итогам визита главы Минпромторга России намечены планы по созданию на площадке завода по производству солнечных ячеек и модулей группы компаний "Хевел" в городе Новочебоксарске новых производств по обеспечению промышленности страны современными материалами для микроэлектроники. "Это очень перспективное направление", - заявил глава республики и поручил минпромэнерго и минэкономразвития Чувашии начать разработку дорожной карты по реализации проекта.
"Соответствующий документ планируется уже в конце сентября представить в Минпромторг России для дальнейшего обсуждения", - подчеркивается в сообщении.
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ЭкономикаЕвропаНовочебоксарскМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровХевелОлег Николаев (политик)Россия
 
 
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