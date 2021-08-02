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Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных
Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных - РИА Новости, 02.08.2021
Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных
Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала о... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:20
2021-08-02T16:20
2021-08-02T16:20
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала о назначении. Актриса также опубликовала видео, на котором она изображена в компании другого ведущего проекта Антона Зайцева. Знаменитости стоят на берегу моря спиной к камере. На них надеты темные кофты с капюшоном. Вскоре они поворачиваются и смотрят прямо в камеру. "Новая ведущая сезона Анфиса Черных", — заявляет Зайцев и снимает капюшон с артистки. Новая коллега тоже представляет его зрителям. Вероятно, кадры были записаны не с первого раза. Черных также поделилась неудавшимся дублем. На нем показано, как ведущие смеются и не могут произнести текст.В новом сезоне проекта ведущие отправятся в Азию. Они "побывают на райских островах и в таких местах, где жизнь с трудом можно представить", — говорится в аккаунте передачи.Фанаты тепло отреагировали на назначение Черных на должность ведущей. "Похоже, настал момент начать смотреть "Орла и решку", "Ура! Поздравляю, крошка", "Классно! Буду смотреть!", "Поздравляю! Вы мне уже очень нравитесь, жду с нетерпением", — пишут пользователи в комментариях под ее постом. Анфиса Черных известна по ролям в проектах "Географ глобус пропил", "Ералаш" и другим. Новый сезон "Орла и решки" стартует 21 августа на телеканале "Пятница!". Ранее Регина Тодоренко рассказала, сколько денег потратила на "Орле и решке".
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости.
Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается
в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала
о назначении.
"И снова жизнь не будет прежней. Если раньше я качалась на качелях, то теперь делаю на них солнышко. Если раньше разворачивалась на 180, то теперь на все 360 и по спирали. Ждите меня в качестве новой ведущей "Орел и Решка. Чудеса света" — пишет Черных.
Актриса также опубликовала видео, на котором она изображена в компании другого ведущего проекта Антона Зайцева. Знаменитости стоят на берегу моря спиной к камере. На них надеты темные кофты с капюшоном. Вскоре они поворачиваются и смотрят прямо в камеру. "Новая ведущая сезона Анфиса Черных", — заявляет Зайцев и снимает капюшон с артистки. Новая коллега тоже представляет его зрителям.
Вероятно, кадры были записаны не с первого раза. Черных также поделилась неудавшимся дублем. На нем показано, как ведущие смеются и не могут произнести текст.
В новом сезоне проекта ведущие отправятся в Азию. Они "побывают на райских островах и в таких местах, где жизнь с трудом можно представить", — говорится в аккаунте передачи.
Фанаты тепло отреагировали на назначение Черных на должность ведущей. "Похоже, настал момент начать смотреть "Орла и решку", "Ура! Поздравляю, крошка", "Классно! Буду смотреть!", "Поздравляю! Вы мне уже очень нравитесь, жду с нетерпением", — пишут пользователи в комментариях под ее постом.
Анфиса Черных известна по ролям в проектах "Географ глобус пропил", "Ералаш" и другим.
Новый сезон "Орла и решки" стартует 21 августа на телеканале "Пятница!".
Ранее Регина Тодоренко рассказала
, сколько денег потратила на "Орле и решке".