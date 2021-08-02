https://ria.ru/20210802/chernykh-1744027427.html

Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных

Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных - РИА Новости, 02.08.2021

Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных

Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала о... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T16:20

2021-08-02T16:20

2021-08-02T16:20

шоубиз

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала о назначении. Актриса также опубликовала видео, на котором она изображена в компании другого ведущего проекта Антона Зайцева. Знаменитости стоят на берегу моря спиной к камере. На них надеты темные кофты с капюшоном. Вскоре они поворачиваются и смотрят прямо в камеру. "Новая ведущая сезона Анфиса Черных", — заявляет Зайцев и снимает капюшон с артистки. Новая коллега тоже представляет его зрителям. Вероятно, кадры были записаны не с первого раза. Черных также поделилась неудавшимся дублем. На нем показано, как ведущие смеются и не могут произнести текст.В новом сезоне проекта ведущие отправятся в Азию. Они "побывают на райских островах и в таких местах, где жизнь с трудом можно представить", — говорится в аккаунте передачи.Фанаты тепло отреагировали на назначение Черных на должность ведущей. "Похоже, настал момент начать смотреть "Орла и решку", "Ура! Поздравляю, крошка", "Классно! Буду смотреть!", "Поздравляю! Вы мне уже очень нравитесь, жду с нетерпением", — пишут пользователи в комментариях под ее постом. Анфиса Черных известна по ролям в проектах "Географ глобус пропил", "Ералаш" и другим. Новый сезон "Орла и решки" стартует 21 августа на телеканале "Пятница!". Ранее Регина Тодоренко рассказала, сколько денег потратила на "Орле и решке".

https://ria.ru/20210420/brezhneva-1729060920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60