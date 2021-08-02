Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210802/chernykh-1744027427.html
Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных
Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных - РИА Новости, 02.08.2021
Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных
Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала о... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T16:20
2021-08-02T16:20
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744022807_0:174:2851:1778_1920x0_80_0_0_7f3afda7b236648335629e1858341f9f.jpg
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала о назначении. Актриса также опубликовала видео, на котором она изображена в компании другого ведущего проекта Антона Зайцева. Знаменитости стоят на берегу моря спиной к камере. На них надеты темные кофты с капюшоном. Вскоре они поворачиваются и смотрят прямо в камеру. "Новая ведущая сезона Анфиса Черных", — заявляет Зайцев и снимает капюшон с артистки. Новая коллега тоже представляет его зрителям. Вероятно, кадры были записаны не с первого раза. Черных также поделилась неудавшимся дублем. На нем показано, как ведущие смеются и не могут произнести текст.В новом сезоне проекта ведущие отправятся в Азию. Они "побывают на райских островах и в таких местах, где жизнь с трудом можно представить", — говорится в аккаунте передачи.Фанаты тепло отреагировали на назначение Черных на должность ведущей. "Похоже, настал момент начать смотреть "Орла и решку", "Ура! Поздравляю, крошка", "Классно! Буду смотреть!", "Поздравляю! Вы мне уже очень нравитесь, жду с нетерпением", — пишут пользователи в комментариях под ее постом. Анфиса Черных известна по ролям в проектах "Географ глобус пропил", "Ералаш" и другим. Новый сезон "Орла и решки" стартует 21 августа на телеканале "Пятница!". Ранее Регина Тодоренко рассказала, сколько денег потратила на "Орле и решке".
https://ria.ru/20210420/brezhneva-1729060920.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1744022807_125:0:2726:1951_1920x0_80_0_0_bc62d6e4e8342880dffa738a8d002060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
16:20 02.08.2021
 

Новой ведущей "Орла и решки" стала Анфиса Черных

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анфиса Черных
Актриса Анфиса Черных - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новой ведущей проекта "Орел и решка" стала Анфиса Черных, сообщается в официальном Instagram-аккаунте шоу. В личном микроблоге актриса тоже рассказала о назначении.

"И снова жизнь не будет прежней. Если раньше я качалась на качелях, то теперь делаю на них солнышко. Если раньше разворачивалась на 180, то теперь на все 360 и по спирали. Ждите меня в качестве новой ведущей "Орел и Решка. Чудеса света" — пишет Черных.

Актриса также опубликовала видео, на котором она изображена в компании другого ведущего проекта Антона Зайцева. Знаменитости стоят на берегу моря спиной к камере. На них надеты темные кофты с капюшоном. Вскоре они поворачиваются и смотрят прямо в камеру. "Новая ведущая сезона Анфиса Черных", — заявляет Зайцев и снимает капюшон с артистки. Новая коллега тоже представляет его зрителям.
Вероятно, кадры были записаны не с первого раза. Черных также поделилась неудавшимся дублем. На нем показано, как ведущие смеются и не могут произнести текст.
В новом сезоне проекта ведущие отправятся в Азию. Они "побывают на райских островах и в таких местах, где жизнь с трудом можно представить", — говорится в аккаунте передачи.
Фанаты тепло отреагировали на назначение Черных на должность ведущей. "Похоже, настал момент начать смотреть "Орла и решку", "Ура! Поздравляю, крошка", "Классно! Буду смотреть!", "Поздравляю! Вы мне уже очень нравитесь, жду с нетерпением", — пишут пользователи в комментариях под ее постом.
Анфиса Черных известна по ролям в проектах "Географ глобус пропил", "Ералаш" и другим.
Новый сезон "Орла и решки" стартует 21 августа на телеканале "Пятница!".
Ранее Регина Тодоренко рассказала, сколько денег потратила на "Орле и решке".
Вера Брежнева в Барселоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 12:22Шоубиз
Брежневу перед съемками "Орла и решки" задержала полиция Барселоны
 
Шоубиз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Крым и Севастополь стали лидерами по росту вкладов населения
06:59СМИ: КНДР первая предложила Южной Корее восстановить каналы связи
06:54Врачи рассказали, как пациенты с аллергией переносят вакцинацию от COVID-19
06:49Антонов прокомментировал попытки США обвинить РФ в проблемах с дипломатами
06:38Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
06:32Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
06:23Врач рассказал, как не заболеть, промокнув под дождем
06:22Названы продукты, которые нельзя употреблять натощак
06:06Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян
05:29В Забайкалье пациентка погибла при пожаре в больнице
05:09Эксперты рассказали, как правильно выбрать репетитора
05:04СМИ: сотрудникам NYT запретили расследовать происхождение COVID-19
04:58На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
04:15На Украине назвали главную причину провала борьбы с "Северным потоком — 2"
04:10Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
04:01Канада осудила нападение на танкер Mercer Street
03:54Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
03:41В России создают дальнюю гиперзвуковую ракету Х-95
03:21Google осенью представит смартфоны, работающие на новом чипе
03:14Эксперт объяснил, кому положена прибавка к пенсии в августе
Лента новостейМолния