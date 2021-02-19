https://ria.ru/20210219/todorenko-1598151721.html

Регина Тодоренко рассказала, сколько денег потратила на "Орле и решке"

Регина Тодоренко рассказала, сколько денег потратила на "Орле и решке"

Регина Тодоренко в беседе с изданием PeopleTalk рассказала, сколько потратила денег за время участия в тревел-шоу "Орел и решка". Телеведущая путешествовала по... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:10

2021-02-19T13:10

2021-02-19T13:10

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Регина Тодоренко в беседе с изданием PeopleTalk рассказала, сколько потратила денег за время участия в тревел-шоу "Орел и решка". Телеведущая путешествовала по миру с 2014 по 2017 годы.Тодоренко также вспомнила и о своем первом сюжете. Тогда вместе с Колей Сергой они рассказывали о Мальдивах."Кажется, мне повезло больше, чем всем ведущим "Решки", потому что первым у меня был сезон, который назывался "Орел и решка. На краю света". И вот мы с Колей Сергой отправились на Мальдивы, где мне повезло несказанно, потому что я была с золотой картой. Впервые в жизни я жила так красиво! Свой белый песчаный пляж, дайвинг, невероятного цвета вода. Я шиканула", — прокомментировала ведущая.По словам одной из самых ярких ведущих "Орла и решки", передачу, которой в этом году исполняется десять лет, она любит за "импровизацию, импульсивность и естественность".

https://ria.ru/20210126/gudkov-1594650899.html

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регина тодоренко, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, пятница! (телеканал)