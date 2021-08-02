https://ria.ru/20210802/buzova-1743957859.html

Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца

Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца - РИА Новости, 02.08.2021

Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца

Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу Игорю, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T11:54

2021-08-02T11:54

2021-08-02T11:54

шоубиз

ольга бузова

звезды

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738288690_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_9dc971618146001287125a0779a9c984.jpg

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу Игорю, сообщает "СтарХит". По данным СМИ, теледива потратила миллион рублей на новую улыбку для отца. Ему установили импланты. Процедуру провели в одной из столичных клиник. Игорь Бузов был военнослужащим. Он также работал в строительном бизнесе и менеджером по продажам. Сейчас он отвечает за IT в команде Ольги. Недавно вокруг ведущей разгорелся скандал. Ольга Орлова раскрыла, как Бузова ушла с проекта "Дом-2". Однако знаменитость обвинила бывшую коллегу во лжи. На сторону Орловой встала Ксения Бородина. Ранее Бузова стала героиней другого скандала. В прямом эфире "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поинтересовался у певицы: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" В ответ она назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Поступок ведущего и реакция Бузовой вызвали широкий резонанс.

https://ria.ru/20210730/buzova-1743567986.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга бузова, звезды, знаменитости