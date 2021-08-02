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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210802/buzova-1743957859.html
Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца
Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца - РИА Новости, 02.08.2021
Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца
Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу Игорю, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:54
2021-08-02T11:54
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу Игорю, сообщает "СтарХит". По данным СМИ, теледива потратила миллион рублей на новую улыбку для отца. Ему установили импланты. Процедуру провели в одной из столичных клиник. Игорь Бузов был военнослужащим. Он также работал в строительном бизнесе и менеджером по продажам. Сейчас он отвечает за IT в команде Ольги. Недавно вокруг ведущей разгорелся скандал. Ольга Орлова раскрыла, как Бузова ушла с проекта "Дом-2". Однако знаменитость обвинила бывшую коллегу во лжи. На сторону Орловой встала Ксения Бородина. Ранее Бузова стала героиней другого скандала. В прямом эфире "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поинтересовался у певицы: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" В ответ она назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Поступок ведущего и реакция Бузовой вызвали широкий резонанс.
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ольга бузова, звезды, знаменитости
11:54 02.08.2021
 

Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля "Жара" в Crocus City Hall в Москве
Актриса, певица и телеведущая Ольга Бузова на открытии 5-го международного музыкального фестиваля Жара в Crocus City Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу Игорю, сообщает "СтарХит".
По данным СМИ, теледива потратила миллион рублей на новую улыбку для отца. Ему установили импланты. Процедуру провели в одной из столичных клиник.
© Фото : @buzova86/InstagramСкрин страницы Ольги Бузовой в Instagram
Скрин страницы Ольги Бузовой в Instagram - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© Фото : @buzova86/Instagram
Скрин страницы Ольги Бузовой в Instagram
Игорь Бузов был военнослужащим. Он также работал в строительном бизнесе и менеджером по продажам. Сейчас он отвечает за IT в команде Ольги.
Недавно вокруг ведущей разгорелся скандал. Ольга Орлова раскрыла, как Бузова ушла с проекта "Дом-2". Однако знаменитость обвинила бывшую коллегу во лжи. На сторону Орловой встала Ксения Бородина.
Ранее Бузова стала героиней другого скандала. В прямом эфире "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поинтересовался у певицы: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" В ответ она назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Поступок ведущего и реакция Бузовой вызвали широкий резонанс.
Актриса,певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 11:15Шоубиз
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