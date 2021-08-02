https://ria.ru/20210802/buzova-1743957859.html
Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца
Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца - РИА Новости, 02.08.2021
Ольга Бузова потратила миллион рублей на новые зубы отца
Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу Игорю, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T11:54
2021-08-02T11:54
2021-08-02T11:54
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Ольга Бузова оплатила дорогостоящую операцию своему 57-летнему отцу Игорю, сообщает "СтарХит". По данным СМИ, теледива потратила миллион рублей на новую улыбку для отца. Ему установили импланты. Процедуру провели в одной из столичных клиник. Игорь Бузов был военнослужащим. Он также работал в строительном бизнесе и менеджером по продажам. Сейчас он отвечает за IT в команде Ольги. Недавно вокруг ведущей разгорелся скандал. Ольга Орлова раскрыла, как Бузова ушла с проекта "Дом-2". Однако знаменитость обвинила бывшую коллегу во лжи. На сторону Орловой встала Ксения Бородина. Ранее Бузова стала героиней другого скандала. В прямом эфире "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев поинтересовался у певицы: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" В ответ она назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Поступок ведущего и реакция Бузовой вызвали широкий резонанс.
https://ria.ru/20210730/buzova-1743567986.html
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ольга бузова, звезды, знаменитости