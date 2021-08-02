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Биография Аскара Акаева
Биография Аскара Акаева - РИА Новости, 02.08.2021
Биография Аскара Акаева
Аскар Акаевич Акаев родился 10 ноября 1944 года в селе Кызыл-Байрак Кеминского района Фрунзенской (ныне Чуйской) области Киргизской ССР (ныне Киргизия). После... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T14:49
2021-08-02T14:49
справки
киргизия
аскар акаев
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Аскар Акаевич Акаев родился 10 ноября 1944 года в селе Кызыл-Байрак Кеминского района Фрунзенской (ныне Чуйской) области Киргизской ССР (ныне Киргизия). После окончания школы в 1961 году поступил в Киевский авиационный институт (ныне Национальный авиационный университет), но не стал там учиться из-за семейных обстоятельств. В тот же год поступил на механический факультет Фрунзенского политехнического института (ныне Кыргызский государственный технический университет), где учился заочно, но вуз не окончил. В 1967 году Аскар Акаев окончил с отличием Ленинградский институт точной механики и оптики (ныне Университет информационных технологий, механики и оптики), получив квалификацию инженера-математика по ЭВМ. В 1971 году окончил аспирантуру, в 1976 году – докторантуру. В 1980 году защитил докторскую диссертацию в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) по теме "Теоретические основы и методы расчета голографических систем хранения и преобразования информации". Трудовую деятельность начал в 1961 году слесарем завода "Фрунземаш" во Фрунзе (ныне Бишкек). В 1972-1988 годах работал во Фрунзенском политехническом институте на должностях инженера, ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. Также преподавал и занимался научной работой в Ленинградском институте точной механики и оптики. В 1984 году был избран членом-корреспондентом, а затем академиком Академии наук Киргизской ССР. В 1987 году – вице-президентом, через год – президентом Академии наук республики. В 1986 году Акаева назначили заведующим отделом науки и высших учебных заведений ЦК компартии Киргизии. Одновременно он стал членом ЦК и народным депутатом республики. В 1989-1991 годах – народный депутат Верховного Совета СССР, был членом комитета по вопросам экономической реформы. Акаев поддерживал отмену статьи конституции о руководящей роли КПСС, выступал за принятие закона о земле и частной собственности, проведение рыночных реформ. 27 октября 1990 года на внеочередной сессии парламент Киргизии избрал Аскара Акаева президентом республики. В октябре 1991 года (на выборах) и в январе 1994 года (на референдуме) полномочия президента были подтверждены.В 1995 и 2000 годах Аскар Акаев переизбирался президентом Киргизии. В 2003 году его президентские полномочия были вновь подтверждены на референдуме.На посту президента Акаев провозгласил идею превращения Киргизии в "центральноазиатскую Швейцарию", внедрял рыночные отношения, привлекая льготные кредиты и гранты западных стран. Во внешнюю политику выдвинул концепцию "дипломатии Шелкового пути", основанного на доктрине "И-И" (и США, и Россия, и Китай). Оппозиция обвиняла Акаева и его окружение в нарушении прав человека, расправах с политическими оппонентами и другие злоупотреблениях властью. В начале 2005 года в Киргизии состоялись парламентские выборы, на которых победу держали сторонники президента. В парламент прошли также дочь и сын президента страны Аскара Акаева. Сторонники проигравших претендентов начали массовые акции по отмене итогов выборов. Эти события в Киргизии получили название "тюльпановой революции". 24 марта 2005 года Аскар Акаев уехал из Киргизии в Россию. 5 апреля 2005 года он ушел в отставку, написав заявление о добровольном сложении полномочий президента Киргизии. 11 апреля парламент принял отставку Акаева. С 2005 года Аскар Акаев работал в МГУ имени М.В. Ломоносова, в Институте математических исследований сложных систем. В 2006 году был избран иностранным членом Российской академии наук по Отделению информационных технологий и вычислительных систем.С 2008 года – научный руководитель Центра фундаментальных исследований процессов развития экономики России (Санкт-Петербург). С 2009 года Аскар Акаев – координатор подпрограммы "Системный анализ и математическое моделирование мировой динамики" президиума Российской академии наук.С 2014 года – в НИУ ВШЭ, в Научно-учебной лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации. Аскар Акаев является автором более 150 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий. Акаев – почетный член ряда академий и научных обществ: Нью-Йоркской академии наук, Исламской академии наук и др., награжден правительственными наградами и премиями: орден "Знак Почета"; медаль Пушкина (1999, Россия), орден "Достык" I степени (2001, Казахстан); орден Белого двойного креста I степени (2003, Словакия) и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1977). После отъезда Акаева из Киргизии генеральная прокуратура страны возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи. В 2010 году временное правительство Киргизии лишило первого президента страны статуса экс-президента и неприкосновенности. В Киргизии периодически возникали слухи о возвращении экс-президента на родину. В июле 2021 года правоохранительные органы Киргизии объявили Акаева в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками он обвиняется в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации соглашения в 2003 году.2 августа стало известно, что бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, с ним работают следователи. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, киргизия, аскар акаев
14:49 02.08.2021
 

Биография Аскара Акаева

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Аскар Акаев. 1 апреля 2005
Президент Киргизии Аскар Акаев. 1 апреля 2005 - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Аскар Акаевич Акаев родился 10 ноября 1944 года в селе Кызыл-Байрак Кеминского района Фрунзенской (ныне Чуйской) области Киргизской ССР (ныне Киргизия).

После окончания школы в 1961 году поступил в Киевский авиационный институт (ныне Национальный авиационный университет), но не стал там учиться из-за семейных обстоятельств. В тот же год поступил на механический факультет Фрунзенского политехнического института (ныне Кыргызский государственный технический университет), где учился заочно, но вуз не окончил.

В 1967 году Аскар Акаев окончил с отличием Ленинградский институт точной механики и оптики (ныне Университет информационных технологий, механики и оптики), получив квалификацию инженера-математика по ЭВМ. В 1971 году окончил аспирантуру, в 1976 году – докторантуру. В 1980 году защитил докторскую диссертацию в Московском инженерно-физическом институте (МИФИ) по теме "Теоретические основы и методы расчета голографических систем хранения и преобразования информации".
Трудовую деятельность начал в 1961 году слесарем завода "Фрунземаш" во Фрунзе (ныне Бишкек).
В 1972-1988 годах работал во Фрунзенском политехническом институте на должностях инженера, ассистента, старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. Также преподавал и занимался научной работой в Ленинградском институте точной механики и оптики.
В 1984 году был избран членом-корреспондентом, а затем академиком Академии наук Киргизской ССР. В 1987 году – вице-президентом, через год – президентом Академии наук республики.
В 1986 году Акаева назначили заведующим отделом науки и высших учебных заведений ЦК компартии Киргизии. Одновременно он стал членом ЦК и народным депутатом республики.
В 1989-1991 годах – народный депутат Верховного Совета СССР, был членом комитета по вопросам экономической реформы. Акаев поддерживал отмену статьи конституции о руководящей роли КПСС, выступал за принятие закона о земле и частной собственности, проведение рыночных реформ.
27 октября 1990 года на внеочередной сессии парламент Киргизии избрал Аскара Акаева президентом республики. В октябре 1991 года (на выборах) и в январе 1994 года (на референдуме) полномочия президента были подтверждены.
В 1995 и 2000 годах Аскар Акаев переизбирался президентом Киргизии. В 2003 году его президентские полномочия были вновь подтверждены на референдуме.

На посту президента Акаев провозгласил идею превращения Киргизии в "центральноазиатскую Швейцарию", внедрял рыночные отношения, привлекая льготные кредиты и гранты западных стран. Во внешнюю политику выдвинул концепцию "дипломатии Шелкового пути", основанного на доктрине "И-И" (и США, и Россия, и Китай).
Оппозиция обвиняла Акаева и его окружение в нарушении прав человека, расправах с политическими оппонентами и другие злоупотреблениях властью.
В начале 2005 года в Киргизии состоялись парламентские выборы, на которых победу держали сторонники президента. В парламент прошли также дочь и сын президента страны Аскара Акаева. Сторонники проигравших претендентов начали массовые акции по отмене итогов выборов. Эти события в Киргизии получили название "тюльпановой революции". 24 марта 2005 года Аскар Акаев уехал из Киргизии в Россию. 5 апреля 2005 года он ушел в отставку, написав заявление о добровольном сложении полномочий президента Киргизии. 11 апреля парламент принял отставку Акаева.
С 2005 года Аскар Акаев работал в МГУ имени М.В. Ломоносова, в Институте математических исследований сложных систем.
В 2006 году был избран иностранным членом Российской академии наук по Отделению информационных технологий и вычислительных систем.
С 2008 года – научный руководитель Центра фундаментальных исследований процессов развития экономики России (Санкт-Петербург).
С 2009 года Аскар Акаев – координатор подпрограммы "Системный анализ и математическое моделирование мировой динамики" президиума Российской академии наук.
С 2014 года – в НИУ ВШЭ, в Научно-учебной лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации.
Аскар Акаев является автором более 150 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий.
Акаев – почетный член ряда академий и научных обществ: Нью-Йоркской академии наук, Исламской академии наук и др., награжден правительственными наградами и премиями: орден "Знак Почета"; медаль Пушкина (1999, Россия), орден "Достык" I степени (2001, Казахстан); орден Белого двойного креста I степени (2003, Словакия) и др. Лауреат премии Ленинского комсомола (1977).
После отъезда Акаева из Киргизии генеральная прокуратура страны возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи. В 2010 году временное правительство Киргизии лишило первого президента страны статуса экс-президента и неприкосновенности. В Киргизии периодически возникали слухи о возвращении экс-президента на родину.
В июле 2021 года правоохранительные органы Киргизии объявили Акаева в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Наряду с другими бывшими высокопоставленными чиновниками он обвиняется в коррупции при заключении генерального соглашения по проекту в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации соглашения в 2003 году.

2 августа стало известно, что бывшего президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек, с ним работают следователи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКиргизияАскар Акаев
 
 
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