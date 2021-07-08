Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/rozysk-1740444404.html
Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск
Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск - РИА Новости, 08.07.2021
Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск
Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщил в... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:54
2021-07-08T14:54
centerra gold inc
курманбек бакиев
аскар акаев
омурбек бабанов
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e04c764c5a4c049f61b07f5f422aca40.jpg
БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщил в четверг на пресс-конференции председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.По его словам, межведомственной следственной группой ведется расследование по фактам коррупции на различных этапах проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор."Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта и определены следующие направления расследования: в 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с компанией, по которому к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечен бывший президент Акаев, он объявлен в розыск", - заявил Ташиев.По его словам, также ряд чиновников дали согласие на прекращение дела в связи с истечением сроком давности. "Это означает, что они признали вину", - подчеркнул председатель ГКНБ.По словам главы спецслужб, по аналогичным обвинениям за заключение более поздних соглашений подозревается в коррупции и объявлен в розыск экс-президент Курманбек Бакиев. Также следствием устанавливается возможная причастность к заключению заранее невыгодных для республики договоров с канадскими компаниями экс-президентов Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова."Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности", - отметил он.Как ранее сообщалось, Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. Впоследствии по решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" было введено внешнее управление. По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, среди которых брат экс-президента Асылбек Жээнбеков, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывший премьер Омурбек Бабанов.Канадская Centerra Gold уже около 30 лет ведет разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор является основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.
https://ria.ru/20210708/kumtor-1740273884.html
https://ria.ru/20210614/kirgiziya-1736919206.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153328/60/1533286094_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_579f47d8c4432a1becb564167f0f17b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
centerra gold inc, курманбек бакиев, аскар акаев, омурбек бабанов, киргизия, в мире
Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск
14:54 08.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума "Технологический прорыв. Пространственное развитие России" в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 22 ноября 2018
Бывший президент Киргизии Аскар Акаев во время VII Международного инновационно-промышленного форума Технологический прорыв. Пространственное развитие России в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк

Экс-президентов Киргизии Акаева и Бакиева объявили в розыск по делу о коррупции

Читать ria.ru в
БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Экс-президенты Киргизии Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор, сообщил в четверг на пресс-конференции председатель Госкомитета Нацбезопасности (ГКНБ) республики Камчыбек Ташиев.
По его словам, межведомственной следственной группой ведется расследование по фактам коррупции на различных этапах проекта по разработке золоторудного месторождения Кумтор.
Рудник Кумтор в Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 08:00
Кумтор. Украденное будущее Кыргызстана
"Следствием был проведен глубокий анализ всей хронологии событий, связанных с реализацией проекта и определены следующие направления расследования: в 1992-1994 годы произошло заключение генерального соглашения с компанией, по которому к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением привлечен бывший президент Акаев, он объявлен в розыск", - заявил Ташиев.
По его словам, также ряд чиновников дали согласие на прекращение дела в связи с истечением сроком давности. "Это означает, что они признали вину", - подчеркнул председатель ГКНБ.
По словам главы спецслужб, по аналогичным обвинениям за заключение более поздних соглашений подозревается в коррупции и объявлен в розыск экс-президент Курманбек Бакиев. Также следствием устанавливается возможная причастность к заключению заранее невыгодных для республики договоров с канадскими компаниями экс-президентов Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.
"Если что-то выйдет, они будут привлечены к ответственности", - отметил он.
Секции ограды у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 09:31
У депутата парламента Киргизии оказался фальшивый диплом об образовании
Как ранее сообщалось, Киргизия предъявила финансовые претензии канадской Centerra Gold Inc. на 4,2 миллиарда долларов за нарушение экологических норм и неуплату налогов при разработке рудника Кумтор. По версии киргизской стороны, действия компании нанесли существенный урон экологии республики, в том числе создали угрозу схода ледников в окрестностях месторождения, что грозит человеческими жертвами. Впоследствии по решению парламента страны в компании "Кумтор Голд Компани" было введено внешнее управление. По уголовным делам, касающимся Кумтора, проходят ряд депутатов парламента, среди которых брат экс-президента Асылбек Жээнбеков, а также ряд крупных чиновников, в том числе бывший премьер Омурбек Бабанов.
Канадская Centerra Gold уже около 30 лет ведет разработку в Киргизии крупнейшего месторождения Кумтор с запасами золота около 700 тонн. Месторождение Кумтор является основным активом международной компании, приносящим ей большую часть выручки. По данным статистики Киргизии, доля "Кумтора" в общем объеме промышленного производства республики составляет около 20%.
 
Centerra Gold IncКурманбек БакиевАскар АкаевОмурбек БабановКиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Казахстане задержали медработников за продажу паспортов вакцинации
08:26В Курске девятилетний мальчик ушел гулять и пропал
08:21"Ростех" разработает парашюты для многоразовых ракет
08:13В правительстве Бурятии заявили, что локдаун снизил заболеваемость
08:12В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
08:10В Мексике потребовали расследовать тайную передачу денег брату президента
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
Лента новостейМолния