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Талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе
Талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе - РИА Новости, 02.08.2021
Талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе
Боевики радикального движения "Талибан"* попытались взять штурмом тюрьму в афганском городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, но правительственные... РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T08:47
2021-08-02T09:16
в мире
талибан
афганистан
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* попытались взять штурмом тюрьму в афганском городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, но правительственные войска отбили наступление. Об этом сообщил представитель Министерства обороны республики Фавад Аман."Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое ранены", — написал Аман в Twitter.В городе размещены около сотни спецназовцев. По данным афганского телеканала Tolo News, который ссылался на источники в силах безопасности, в боевых действиях незначительные травмы получил глава полиции провинции Халид Вардак.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции.Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до конца этого лета закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/afganistan-1743834209.html
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html
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в мире, талибан, афганистан
08:47 02.08.2021 (обновлено: 09:16 02.08.2021)
 
Талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе

Представитель Минобороны Афганистана Аман: талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* попытались взять штурмом тюрьму в афганском городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, но правительственные войска отбили наступление. Об этом сообщил представитель Министерства обороны республики Фавад Аман.
"Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое ранены", — написал Аман в Twitter.
В городе размещены около сотни спецназовцев. По данным афганского телеканала Tolo News, который ссылался на источники в силах безопасности, в боевых действиях незначительные травмы получил глава полиции провинции Халид Вардак.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции.
Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до конца этого лета закончить вывод войск с афганской земли.
В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреТалибанАфганистан
 
 
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