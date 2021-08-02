https://ria.ru/20210802/afganistan-1743930865.html

Талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе

Талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе - РИА Новости, 02.08.2021

Талибы попытались взять штурмом тюрьму в Лашкаргахе

Боевики радикального движения "Талибан"* попытались взять штурмом тюрьму в афганском городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, но правительственные... РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T08:47

2021-08-02T08:47

2021-08-02T09:16

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* попытались взять штурмом тюрьму в афганском городе Лашкаргах, столице южной провинции Гильменд, но правительственные войска отбили наступление. Об этом сообщил представитель Министерства обороны республики Фавад Аман."Из 40 террористов, напавших на тюрьму, 38 погибли и двое ранены", — написал Аман в Twitter.В городе размещены около сотни спецназовцев. По данным афганского телеканала Tolo News, который ссылался на источники в силах безопасности, в боевых действиях незначительные травмы получил глава полиции провинции Халид Вардак.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.Накануне они продвинулись к центральным районам города Герат. В то же время правительственные войска ранее обезвредили более ста боевиков в одноименной провинции.Нестабильность в республике нарастает на фоне обещаний администрации США до конца этого лета закончить вывод войск с афганской земли.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/afganistan-1743834209.html

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в мире, талибан, афганистан