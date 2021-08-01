https://ria.ru/20210801/ubiystvo-1743904704.html

Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы

Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы - РИА Новости, 01.08.2021

Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы

Автомобиль с телом мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве женщины, обнаружен у деревни Таменгонт Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T21:33

2021-08-01T21:33

2021-08-01T21:33

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

гумвд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Автомобиль с телом мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве женщины, обнаружен у деревни Таменгонт Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицией обнаружен автомобиль с трупом подозреваемого в жестоком убийстве женщины", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, ночью 28 июля в полицию поступило сообщение, что в парке у дома 15 корпус 2 по Пулковскому шоссе нашли тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти."Под подозрение попал 45-летний сожитель погибшей, который, по оперативным данным, скрылся на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сегодня утром у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области, разыскиваемый автомобиль был обнаружен", - сказано в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, мужчина покончил с собой.

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санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, гумвд