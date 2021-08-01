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Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы
Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы - РИА Новости, 01.08.2021
Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы
Автомобиль с телом мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве женщины, обнаружен у деревни Таменгонт Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T21:33
2021-08-01T21:33
2021-08-01T21:33
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Автомобиль с телом мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве женщины, обнаружен у деревни Таменгонт Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полицией обнаружен автомобиль с трупом подозреваемого в жестоком убийстве женщины", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, ночью 28 июля в полицию поступило сообщение, что в парке у дома 15 корпус 2 по Пулковскому шоссе нашли тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти."Под подозрение попал 45-летний сожитель погибшей, который, по оперативным данным, скрылся на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сегодня утром у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области, разыскиваемый автомобиль был обнаружен", - сказано в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, мужчина покончил с собой.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, гумвд
Под Петербургом нашли тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы
Полиция нашла тело мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости.
Автомобиль с телом мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве женщины, обнаружен у деревни Таменгонт Ленинградской области
, сообщает пресс-служба ГУМВД
по Петербургу
и Ленинградской области.
"Полицией обнаружен автомобиль с трупом подозреваемого в жестоком убийстве женщины", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ночью 28 июля в полицию поступило сообщение, что в парке у дома 15 корпус 2 по Пулковскому шоссе нашли тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти.
"Под подозрение попал 45-летний сожитель погибшей, который, по оперативным данным, скрылся на своем автомобиле Mitsubishi Outlander. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сегодня утром у карьера, расположенного вблизи деревни Таменгонт Ленинградской области, разыскиваемый автомобиль был обнаружен", - сказано в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, по предварительным данным, мужчина покончил с собой.