https://ria.ru/20210801/sobaki-1743819444.html

Кинолог рассказал, почему собаки начинают странно себя вести

Кинолог рассказал, почему собаки начинают странно себя вести - РИА Новости, 01.08.2021

Кинолог рассказал, почему собаки начинают странно себя вести

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, почему собаки кусают свой хвост, бегают во сне, щурятся или без причины... РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T03:13

2021-08-01T03:13

2021-08-01T03:13

общество

владимир голубев

россия

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МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, почему собаки кусают свой хвост, бегают во сне, щурятся или без причины проявляют агрессию и что все это значит.Кинолог назвал пять самых распространенных случаев странного поведения собаки. Во-первых, собака может бегать во сне, перебирая ногами и вращая глазами. Это может испугать владельца. Но, по словам Голубева, в таком поведении нет ничего страшного, поскольку оно характерно для определенного этапа сна."Тревожным владельцам не нужно в этот момент пытаться разбудить животное. Бывает и так, что пес будит себя своим же лаем. В этот момент он может подскочить и продолжать те действия, которыми он занимался во сне", - рассказал кинолог.Другое дело, если подобные интенсивные толчкообразные движения наблюдаются в периоды бодрствования. В этом случае необходимо провести диагностику, чтобы исключить нарушения функций центральной нервной системы.Другой случай странного поведения, когда собака трет морду о ковер или другие поверхности. Скорее всего, говорит Голубев, собака пытается стереть загрязнение или высушить морду. В этом случае необходимо аккуратно осмотреть пасть и убедиться, что в ней ничего не застряло. Также внимательно требуется осмотреть голову собаки на предмет укусов. "Исключите любое проявление аллергии: такие реакции могут приводить к воспалению кожных покровов и развитию зуда", - сказал Голубев.Третий случай, рассказал кинолог, если собака без причины часто моргает или щурится. Это может свидетельствовать о том, что питомец испытывает болезненные ощущения в области глаз. "Важно не медлить и определить причину заболевания глаз", - пояснил кинолог.Четвертый тип странного поведения, если послушная и добрая собака проявляет агрессию. Объяснением этого может быть страх, попытка самозащиты или болезненные ощущения.Пятая ситуация странного поведения, когда собака кусает свои ноги или гоняется за хвостом. Это поведение может быть также обосновано болью или проблемами со здоровьем или даже психикой собаки. Необходимо осмотреть кожу собаки с целью поиска ран, блох и воспалений. "Если со здоровьем любимца все хорошо, то такое поведение можно объяснить особенностями конкретной собаки. Такой питомец может быть чрезмерно возбудимым и компенсировать излишнее возбуждение необычной двигательной активностью", - рассказал Голубев.

https://ria.ru/20210728/psy-1743295855.html

https://ria.ru/20210727/kotiki-1742329905.html

https://ria.ru/20210717/kinolog-1741632174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев, россия