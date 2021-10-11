https://ria.ru/20211011/lishay-1753718284.html
Против зуда и облысения: как лечить лишай у собак — советы ветеринара
Лишай у собак: как определить в домашних условиях, лечение, признаки
Против зуда и облысения: как лечить лишай у собак — советы ветеринара
Лишай у собаки — кожное заболевание, которое негативно влияет на общее состояние животного и заразно для других. Как выглядит место поражения, чем лечить лишай... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:29
2021-10-11T11:29
2021-10-11T11:29
собаки
домашние животные
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лишай у собаки — кожное заболевание, которое негативно влияет на общее состояние животного и заразно для других. Как выглядит место поражения, чем лечить лишай и как предупредить — в материале РИА Новости.Лишай у собакНебольшие красные пятна, выпавшая шерсть и беспокойное поведение животного могут сигнализировать о том, что питомец заразился лишаем и нуждается в лечении.Что такое лишайЛишай — болезнь, которая может быть вызвана грибком, вирусом или генетическим фактором. Инфекция поражает кожные покровы и приносит массу дискомфорта животному — от легкого зуда и покраснения до сильного облысения и лихорадки. Почти все формы патологии не проходят самостоятельно и обладают затяжным характером. При этом заболевание не всегда удается обнаружить вовремя, из-за чего оно набирает обороты и сложнее поддается лечению.Причины возникновенияПодцепить лишай собака может несколькими способами:Кроме того, существуют группы риска животных, которые больше других подвержены заражению:ВидыЛишай — это общее обозначение различных по своей природе и заразности заболеваний, поражающих эпидермис. Существует несколько его форм:Объединяет эти патологии то, что заболевание поражает кожу и способно вызвать другие неприятные последствия.Стригущий лишайСтригущий лишай или трихофития — кожная инфекция, вызванная грибками Microsporum или Trichophyton. Один из самых агрессивных видов, который отличается скоростью распространения. Его симптомы проявляются раньше и ярче, чем у других, потому обычно его можно выявить в домашних условиях. Нужно иметь в виду: если очаги поражения стали заметны, значит, инфекция в активной фазе и угрожает не только самой собаке, но и всем проживающим в доме, включая человека.Трихофития — дерматомикоз, который проявляется в форме круглых или овальных пятен красного оттенка на теле, размером до двух сантиметров. Течение заболевания складывается из нескольких этапов:Еще одной отличительной чертой стригущего лишая у собак считается его локализация — часто первые проявления заболевания приходятся на область хвоста и конечностей.Мокнущий лишайМокнущий лишай (или экзема) считается заболеванием аллергенного типа. Он опасен только для самого животного и проявляется как аномальная реакция организма на внешний или внутренний фактор, например:Несмотря на такую безобидную природу, экзема способна значительно ухудшить состояние животного, которое мучается от сыпи, сильного зуда, воспалений с пузырьками гноя, облысением и выделением сукровицы. Мокнущий лишай от других видов отличается выраженной отечностью и кровоточивостью.Проблема требует лечения, которое включает поиск аллергена и улучшение состояния кожных покровов.Розовый лишайРозовый лишай не поддается полному излечению и может появляться каждый раз, как только иммунитет собаки снижается. Это хроническая форма, которая обусловлена генетикой. Она не заразна для окружающих и способна проходить самостоятельно при улучшении состояния организма, например, после вирусных заболеваний пищеварительного тракта. Визуально она проявляется в форме розовых пятен диаметром 2-3 см с участками шелушения.Симптомы розового лишая можно облегчить, используя рекомендованные врачом средства.Отрубевидный (разноцветный) лишайРазноцветный лишай относится к грибковому типу и вызывается грибком Malassezia. Он находится на кожном покрове каждого животного и даже человека и при хорошей работе иммунной системы никак себя не выдает.Но в случае заболевания или нарушения в питании есть риск увидеть его на коже в форме розово-желтых пятен без воспалений. Часто из бледных оттенков они становятся коричневыми и без лечения могут охватить все тело.Опоясывающий лишайКожное заразное заболевание, вызванное вирусом герпеса. Название "опоясывающий" произошло от особенности его распространения — болезнь проявляется в виде больших участков поражения на шее и ребрах, образуя пояс. Внешне такой лишай напоминает обычную простуду на губе у человека, однако опасен для здоровья животного из-за того, что способен проникнуть под кожу и вызвать перитонит.Первые признаки лишая у собакиПервые симптомы различных форм лишая схожи между собой. Марина Дубовикова, ветеринарный врач, преподаватель Пашковского сельскохозяйственного колледжа, рассказала РИА Новости, что признаки начала заболевания могут быть следующие:Другие признаки — животное постоянно чешется в одном и том же месте, при этом питомец становится вялым, не таким активным, как раньше, меньше ест и хуже спит.ДиагностикаНе рекомендуется пытаться самостоятельно поставить диагноз собаке, только врач сможет достоверно определить вид лишая на основе клинической картины и результатов анализов.Основные характеристики разных видов лишаяДля полноценной диагностики недостаточно только факта обнаружения симптомов. Помимо осмотра исследование включает:Лечение лишая у собакЛечение инфекции — трудоемкий процесс, требующий тщательного и серьезного подхода со стороны хозяина питомца. Для уничтожения патогена, снятия воспаления и зуда, а также для укрепления общего состояния организма используются наружные препараты, лекарства для внутреннего применения и шампуни.Кроме того, лечение лишая может подразумевать полное изменение рациона и образа жизни собаки, если причиной заболевания стал неправильно подобранный корм или регулярный самовыгул.Важно помнить, что применение каких-либо препаратов должно быть согласовано с ветеринарным врачом.Наружные препаратыПрививка от лишаяЛечебно-профилактическая вакцина служит хорошим и проверенным методом предупреждения стригущего лишая у питомца и может применяться во время заболевания (кроме начальной стадии).Но, как и перед любой прививкой, необходимо провести дегельминтизацию животного и пройти осмотр у ветеринара.Для вакцинации обычно используются:Тип и дозировку инъекции определяет врач в зависимости от индивидуальных особенностей организма собаки.Как предотвратить слизывание мази и расчесы у собакиВ случае применения местной терапии есть вероятность того, что собака слижет мазь и тем самым увеличит место поражения и площадь расчесов.Питание и уход за собакой при леченииИммунитет животного, от которого зависит скорость и успех лечения, напрямую связан с питанием и уходом за питомцем.Коррекция рациона во время заболевания лишаем направлена на исключение еды со со стола (сладости, копчености, хлеб, продукты с консервантами и ароматизаторами). В случае с мокнутием на время запрещены мясные продукты. Кроме того, вместе с врачом подбирается новый корм, если прежний мог вызвать аллергию или не имел в составе нужных микроэлементов.Что касается ухода во время лечения лишая, для более быстрого излечения рекомендуется выполнять следующие меры:Опасность для человека и домашних животныхПока не выяснен тип лишая, нужно принимать жесткие меры предосторожности. Во время диагностики и лечения рекомендуется держать собаку отдельно и использовать перчатки во время обработок. В случае со стригущим и опоясывающим риск заразится крайне велик, так как споры грибков способны выживать в окружающей среде (на мебели, коврах, шторах и так далее) и долгое время ждать своего носителя, если не прибегать к уборке.ПрофилактикаДля предупреждения лишая у питомца также рекомендуется:
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собаки, домашние животные
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Лишай у собаки
— кожное заболевание, которое негативно влияет на общее состояние животного и заразно для других. Как выглядит место поражения, чем лечить лишай и как предупредить — в материале РИА Новости.
Лишай у собак
Небольшие красные пятна, выпавшая шерсть и беспокойное поведение животного могут сигнализировать о том, что питомец заразился лишаем и нуждается в лечении.
Что такое лишай
Лишай — болезнь, которая может быть вызвана грибком, вирусом или генетическим фактором. Инфекция поражает кожные покровы и приносит массу дискомфорта животному — от легкого зуда и покраснения до сильного облысения и лихорадки. Почти все формы патологии не проходят самостоятельно и обладают затяжным характером. При этом заболевание не всегда удается обнаружить вовремя, из-за чего оно набирает обороты и сложнее поддается лечению.
Причины возникновения
Подцепить лишай собака может несколькими способами:
—во время прогулки на траве или земле, где есть споры грибка;
—при контакте с другими животными, у которых может быть лишай в скрытой или активной форме;
—через предметы (расческа или лежанка другой собаки, болевшей лишаем);
—через человека, не помывшего руки после улицы или принесшего в дом возбудителя заболевания на грязной обуви или одежде.
Кроме того, существуют группы риска животных, которые больше других подвержены заражению:
—щенки и пожилые собаки со слабой в силу возраста иммунной системой;
—истощенные животные с выраженным недостатком необходимых микроэлементов;
—собаки на самовыгуле и постоянно контактирующие с уличными животными;
—питомцы, страдающие различными заболеваниями, организм которых ослаблен;
—животные со сниженным иммунитетом (причины могут быть разные — неподходящее питание, болезни, генетика и другие).
Виды
Лишай — это общее обозначение различных по своей природе и заразности заболеваний, поражающих эпидермис. Существует несколько его форм:
—стригущий;
—мокнущий;
—розовый;
—отрубевидный;
—опоясывающий.
Объединяет эти патологии то, что заболевание поражает кожу и способно вызвать другие неприятные последствия.
Стригущий лишай
Стригущий лишай или трихофития — кожная инфекция, вызванная грибками Microsporum или Trichophyton. Один из самых агрессивных видов, который отличается скоростью распространения. Его симптомы проявляются раньше и ярче, чем у других, потому обычно его можно выявить в домашних условиях. Нужно иметь в виду: если очаги поражения стали заметны, значит, инфекция в активной фазе и угрожает не только самой собаке, но и всем проживающим в доме, включая человека.
Трихофития — дерматомикоз, который проявляется в форме круглых или овальных пятен красного оттенка на теле, размером до двух сантиметров. Течение заболевания складывается из нескольких этапов:
—грибок находится на поверхности кожи, разрушая волосяной покров;
—появляются небольшие залысины в местах поражения;
—патогенные микроорганизмы размножаются и вызывают воспаление, что влечет за собой сильный зуд, расчесы и боль;
—без лечения места поражения начинают мокнуть, грибок проникает глубже в волосяные фолликулы, при этом очаги воспаления увеличиваются в разы и повышается риск абсцессов и даже сепсиса (заражения крови) в случае их разрывов.
Еще одной отличительной чертой стригущего лишая у собак считается его локализация — часто первые проявления заболевания приходятся на область хвоста и конечностей.
Мокнущий лишай
Мокнущий лишай (или экзема) считается заболеванием аллергенного типа. Он опасен только для самого животного и проявляется как аномальная реакция организма на внешний или внутренний фактор, например:
—неподходящий корм;
—лекарство;
—сбой в гормональной системе;
—наследственность.
Несмотря на такую безобидную природу, экзема способна значительно ухудшить состояние животного, которое мучается от сыпи, сильного зуда, воспалений с пузырьками гноя, облысением и выделением сукровицы. Мокнущий лишай от других видов отличается выраженной отечностью и кровоточивостью.
Проблема требует лечения, которое включает поиск аллергена и улучшение состояния кожных покровов.
Розовый лишай
Розовый лишай не поддается полному излечению и может появляться каждый раз, как только иммунитет собаки снижается. Это хроническая форма, которая обусловлена генетикой. Она не заразна для окружающих и способна проходить самостоятельно при улучшении состояния организма, например, после вирусных заболеваний пищеварительного тракта. Визуально она проявляется в форме розовых пятен диаметром 2-3 см с участками шелушения.
Симптомы розового лишая можно облегчить, используя рекомендованные врачом средства.
Отрубевидный (разноцветный) лишай
Разноцветный лишай относится к грибковому типу и вызывается грибком Malassezia. Он находится на кожном покрове каждого животного и даже человека и при хорошей работе иммунной системы никак себя не выдает.
Но в случае заболевания или нарушения в питании есть риск увидеть его на коже в форме розово-желтых пятен без воспалений. Часто из бледных оттенков они становятся коричневыми и без лечения могут охватить все тело.
Опоясывающий лишай
Кожное заразное заболевание, вызванное вирусом герпеса. Название "опоясывающий" произошло от особенности его распространения — болезнь проявляется в виде больших участков поражения на шее и ребрах, образуя пояс. Внешне такой лишай напоминает обычную простуду на губе у человека, однако опасен для здоровья животного из-за того, что способен проникнуть под кожу и вызвать перитонит.
Первые признаки лишая у собаки
Первые симптомы различных форм лишая схожи между собой. Марина Дубовикова, ветеринарный врач, преподаватель Пашковского сельскохозяйственного колледжа, рассказала РИА Новости, что признаки начала заболевания могут быть следующие:
"Появление залысин на теле животного, которые чаще всего локализуются в области головы, а дальше без отсутствия лечения распространяются по всему телу. Характерная картина будет представлена участками без волос (алопециями) правильной формы. Иногда в местах поражений образуются корочки, напоминающие перхоть".
Другие признаки — животное постоянно чешется в одном и том же месте, при этом питомец становится вялым, не таким активным, как раньше, меньше ест и хуже спит.
Диагностика
Не рекомендуется пытаться самостоятельно поставить диагноз собаке, только врач сможет достоверно определить вид лишая на основе клинической картины и результатов анализов.
Основные характеристики разных видов лишая
Для полноценной диагностики недостаточно только факта обнаружения симптомов. Помимо осмотра исследование включает:
—применение лампы Вуда — под воздействием ее лучей кожный покров, в зависимости от его состояния, подсвечивается различными цветами;
—соскоб на наличие грибковой культуры из места поражения — считается самым достоверным анализом;
—анализ мочи, крови, аллергопробы и тест на наличие паразитов — дополнительные меры для определения общего состояния животного и возможной аллергической реакции.
Лечение лишая у собак
Лечение инфекции — трудоемкий процесс, требующий тщательного и серьезного подхода со стороны хозяина питомца. Для уничтожения патогена, снятия воспаления и зуда, а также для укрепления общего состояния организма используются наружные препараты, лекарства для внутреннего применения и шампуни.
Кроме того, лечение лишая может подразумевать полное изменение рациона и образа жизни собаки, если причиной заболевания стал неправильно подобранный корм или регулярный самовыгул.
Важно помнить, что применение каких-либо препаратов должно быть согласовано с ветеринарным врачом.
Наружные препараты
Прививка от лишая
Лечебно-профилактическая вакцина
служит хорошим и проверенным методом предупреждения стригущего лишая у питомца и может применяться во время заболевания (кроме начальной стадии).
Но, как и перед любой прививкой, необходимо провести дегельминтизацию животного и пройти осмотр у ветеринара.
Для вакцинации обычно используются:
—Вакдерм-F;
—Поливак ТМ;
—Микродерм;
—Ментавак.
Тип и дозировку инъекции определяет врач в зависимости от индивидуальных особенностей организма собаки.
Как предотвратить слизывание мази и расчесы у собаки
В случае применения местной терапии есть вероятность того, что собака слижет мазь и тем самым увеличит место поражения и площадь расчесов.
"Чтобы это предотвратить, животному можно надеть специальный воротник или намордник, — отметила ветеринарный врач Марина Дубовикова. — А так как вылизывание — это признак зуда, то питомца следует дополнительно показать врачу. Возможно, присоединилась вторичная инфекция, которая требует лечения".
Питание и уход за собакой при лечении
Иммунитет животного, от которого зависит скорость и успех лечения, напрямую связан с питанием и уходом за питомцем.
Коррекция рациона во время заболевания лишаем направлена на исключение еды со со стола (сладости, копчености, хлеб, продукты с консервантами и ароматизаторами). В случае с мокнутием на время запрещены мясные продукты. Кроме того, вместе с врачом подбирается новый корм, если прежний мог вызвать аллергию или не имел в составе нужных микроэлементов.
Что касается ухода во время лечения лишая, для более быстрого излечения рекомендуется выполнять следующие меры:
—во время купания использовать назначенные ветеринаром шампуни против лишая либо полностью отказаться от водных процедур на время заболевания;
—регулярно обрабатывать раны и давать лекарства по предписаниям врача;
—увеличить количество уборок в доме, в том числе постирать или выбросить лежанки собаки;
—исключить прямой контакт с другими животными;
—сократить время прогулки на время лечения.
Опасность для человека и домашних животных
Пока не выяснен тип лишая, нужно принимать жесткие меры предосторожности. Во время диагностики и лечения рекомендуется держать собаку отдельно и использовать перчатки во время обработок. В случае со стригущим и опоясывающим риск заразится крайне велик, так как споры грибков способны выживать в окружающей среде (на мебели, коврах, шторах и так далее) и долгое время ждать своего носителя, если не прибегать к уборке.
Профилактика
"Профилактические мероприятия при лишае достаточно простые: это своевременные обработки от паразитов, вакцинация, правильное питание и содержание, а также уход за шерстью", — прокомментировала ветеринар Марина Дубовикова. По ее словам, это хоть и банальные, но действенные меры, так как лишай — заболевание, которое проявляется в первую очередь при снижении иммунитета у собаки.
Для предупреждения лишая у питомца также рекомендуется:
—избегать контактов с незнакомыми животными (контролировать процесс прогулки и полностью исключить самовыгул);
—использовать профилактические шампуни во время купания;
—не давать еду со стола и не рекомендованный врачом корм;
—выделить для собаки отдельные миски и место для сна;
—регулярно посещать ветеринара.