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Против зуда и облысения: как лечить лишай у собак — советы ветеринара
Лишай у собак: как определить в домашних условиях, лечение, признаки
Против зуда и облысения: как лечить лишай у собак — советы ветеринара
Лишай у собаки — кожное заболевание, которое негативно влияет на общее состояние животного и заразно для других. Как выглядит место поражения, чем лечить лишай... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T11:29
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собаки
домашние животные
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лишай у собаки — кожное заболевание, которое негативно влияет на общее состояние животного и заразно для других. Как выглядит место поражения, чем лечить лишай и как предупредить — в материале РИА Новости.Лишай у собакНебольшие красные пятна, выпавшая шерсть и беспокойное поведение животного могут сигнализировать о том, что питомец заразился лишаем и нуждается в лечении.Что такое лишайЛишай — болезнь, которая может быть вызвана грибком, вирусом или генетическим фактором. Инфекция поражает кожные покровы и приносит массу дискомфорта животному — от легкого зуда и покраснения до сильного облысения и лихорадки. Почти все формы патологии не проходят самостоятельно и обладают затяжным характером. При этом заболевание не всегда удается обнаружить вовремя, из-за чего оно набирает обороты и сложнее поддается лечению.Причины возникновенияПодцепить лишай собака может несколькими способами:Кроме того, существуют группы риска животных, которые больше других подвержены заражению:ВидыЛишай — это общее обозначение различных по своей природе и заразности заболеваний, поражающих эпидермис. Существует несколько его форм:Объединяет эти патологии то, что заболевание поражает кожу и способно вызвать другие неприятные последствия.Стригущий лишайСтригущий лишай или трихофития — кожная инфекция, вызванная грибками Microsporum или Trichophyton. Один из самых агрессивных видов, который отличается скоростью распространения. Его симптомы проявляются раньше и ярче, чем у других, потому обычно его можно выявить в домашних условиях. Нужно иметь в виду: если очаги поражения стали заметны, значит, инфекция в активной фазе и угрожает не только самой собаке, но и всем проживающим в доме, включая человека.Трихофития — дерматомикоз, который проявляется в форме круглых или овальных пятен красного оттенка на теле, размером до двух сантиметров. Течение заболевания складывается из нескольких этапов:Еще одной отличительной чертой стригущего лишая у собак считается его локализация — часто первые проявления заболевания приходятся на область хвоста и конечностей.Мокнущий лишайМокнущий лишай (или экзема) считается заболеванием аллергенного типа. Он опасен только для самого животного и проявляется как аномальная реакция организма на внешний или внутренний фактор, например:Несмотря на такую безобидную природу, экзема способна значительно ухудшить состояние животного, которое мучается от сыпи, сильного зуда, воспалений с пузырьками гноя, облысением и выделением сукровицы. Мокнущий лишай от других видов отличается выраженной отечностью и кровоточивостью.Проблема требует лечения, которое включает поиск аллергена и улучшение состояния кожных покровов.Розовый лишайРозовый лишай не поддается полному излечению и может появляться каждый раз, как только иммунитет собаки снижается. Это хроническая форма, которая обусловлена генетикой. Она не заразна для окружающих и способна проходить самостоятельно при улучшении состояния организма, например, после вирусных заболеваний пищеварительного тракта. Визуально она проявляется в форме розовых пятен диаметром 2-3 см с участками шелушения.Симптомы розового лишая можно облегчить, используя рекомендованные врачом средства.Отрубевидный (разноцветный) лишайРазноцветный лишай относится к грибковому типу и вызывается грибком Malassezia. Он находится на кожном покрове каждого животного и даже человека и при хорошей работе иммунной системы никак себя не выдает.Но в случае заболевания или нарушения в питании есть риск увидеть его на коже в форме розово-желтых пятен без воспалений. Часто из бледных оттенков они становятся коричневыми и без лечения могут охватить все тело.Опоясывающий лишайКожное заразное заболевание, вызванное вирусом герпеса. Название "опоясывающий" произошло от особенности его распространения — болезнь проявляется в виде больших участков поражения на шее и ребрах, образуя пояс. Внешне такой лишай напоминает обычную простуду на губе у человека, однако опасен для здоровья животного из-за того, что способен проникнуть под кожу и вызвать перитонит.Первые признаки лишая у собакиПервые симптомы различных форм лишая схожи между собой. Марина Дубовикова, ветеринарный врач, преподаватель Пашковского сельскохозяйственного колледжа, рассказала РИА Новости, что признаки начала заболевания могут быть следующие:Другие признаки — животное постоянно чешется в одном и том же месте, при этом питомец становится вялым, не таким активным, как раньше, меньше ест и хуже спит.ДиагностикаНе рекомендуется пытаться самостоятельно поставить диагноз собаке, только врач сможет достоверно определить вид лишая на основе клинической картины и результатов анализов.Основные характеристики разных видов лишаяДля полноценной диагностики недостаточно только факта обнаружения симптомов. Помимо осмотра исследование включает:Лечение лишая у собакЛечение инфекции — трудоемкий процесс, требующий тщательного и серьезного подхода со стороны хозяина питомца. Для уничтожения патогена, снятия воспаления и зуда, а также для укрепления общего состояния организма используются наружные препараты, лекарства для внутреннего применения и шампуни.Кроме того, лечение лишая может подразумевать полное изменение рациона и образа жизни собаки, если причиной заболевания стал неправильно подобранный корм или регулярный самовыгул.Важно помнить, что применение каких-либо препаратов должно быть согласовано с ветеринарным врачом.Наружные препаратыПрививка от лишаяЛечебно-профилактическая вакцина служит хорошим и проверенным методом предупреждения стригущего лишая у питомца и может применяться во время заболевания (кроме начальной стадии).Но, как и перед любой прививкой, необходимо провести дегельминтизацию животного и пройти осмотр у ветеринара.Для вакцинации обычно используются:Тип и дозировку инъекции определяет врач в зависимости от индивидуальных особенностей организма собаки.Как предотвратить слизывание мази и расчесы у собакиВ случае применения местной терапии есть вероятность того, что собака слижет мазь и тем самым увеличит место поражения и площадь расчесов.Питание и уход за собакой при леченииИммунитет животного, от которого зависит скорость и успех лечения, напрямую связан с питанием и уходом за питомцем.Коррекция рациона во время заболевания лишаем направлена на исключение еды со со стола (сладости, копчености, хлеб, продукты с консервантами и ароматизаторами). В случае с мокнутием на время запрещены мясные продукты. Кроме того, вместе с врачом подбирается новый корм, если прежний мог вызвать аллергию или не имел в составе нужных микроэлементов.Что касается ухода во время лечения лишая, для более быстрого излечения рекомендуется выполнять следующие меры:Опасность для человека и домашних животныхПока не выяснен тип лишая, нужно принимать жесткие меры предосторожности. Во время диагностики и лечения рекомендуется держать собаку отдельно и использовать перчатки во время обработок. В случае со стригущим и опоясывающим риск заразится крайне велик, так как споры грибков способны выживать в окружающей среде (на мебели, коврах, шторах и так далее) и долгое время ждать своего носителя, если не прибегать к уборке.ПрофилактикаДля предупреждения лишая у питомца также рекомендуется:
https://ria.ru/20211008/lishay-1753571503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20191224/1562764047.html
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собаки, домашние животные
11:29 11.10.2021
 

Против зуда и облысения: как лечить лишай у собак — советы ветеринара

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВетеринары выполняют медицинские процедуры с собакой
Ветеринары выполняют медицинские процедуры с собакой - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лишай у собаки — кожное заболевание, которое негативно влияет на общее состояние животного и заразно для других. Как выглядит место поражения, чем лечить лишай и как предупредить — в материале РИА Новости.

Лишай у собак

Небольшие красные пятна, выпавшая шерсть и беспокойное поведение животного могут сигнализировать о том, что питомец заразился лишаем и нуждается в лечении.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкОсмотр ветеринаром собаки
Осмотр ветеринаром собаки - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Осмотр ветеринаром собаки

Что такое лишай

Лишай — болезнь, которая может быть вызвана грибком, вирусом или генетическим фактором. Инфекция поражает кожные покровы и приносит массу дискомфорта животному — от легкого зуда и покраснения до сильного облысения и лихорадки. Почти все формы патологии не проходят самостоятельно и обладают затяжным характером. При этом заболевание не всегда удается обнаружить вовремя, из-за чего оно набирает обороты и сложнее поддается лечению.
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Причины возникновения

Подцепить лишай собака может несколькими способами:
  • во время прогулки на траве или земле, где есть споры грибка;
  • при контакте с другими животными, у которых может быть лишай в скрытой или активной форме;
  • через предметы (расческа или лежанка другой собаки, болевшей лишаем);
  • через человека, не помывшего руки после улицы или принесшего в дом возбудителя заболевания на грязной обуви или одежде.
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Кроме того, существуют группы риска животных, которые больше других подвержены заражению:
  • щенки и пожилые собаки со слабой в силу возраста иммунной системой;
  • истощенные животные с выраженным недостатком необходимых микроэлементов;
  • собаки на самовыгуле и постоянно контактирующие с уличными животными;
  • питомцы, страдающие различными заболеваниями, организм которых ослаблен;
  • животные со сниженным иммунитетом (причины могут быть разные — неподходящее питание, болезни, генетика и другие).

Виды

Лишай — это общее обозначение различных по своей природе и заразности заболеваний, поражающих эпидермис. Существует несколько его форм:
  • стригущий;
  • мокнущий;
  • розовый;
  • отрубевидный;
  • опоясывающий.
Объединяет эти патологии то, что заболевание поражает кожу и способно вызвать другие неприятные последствия.
© Depositphotos / Thirawatana PhaisalratanaЛишай на коже у собаки
Лишай на коже у собаки - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / Thirawatana Phaisalratana
Лишай на коже у собаки

Стригущий лишай

Стригущий лишай или трихофития — кожная инфекция, вызванная грибками Microsporum или Trichophyton. Один из самых агрессивных видов, который отличается скоростью распространения. Его симптомы проявляются раньше и ярче, чем у других, потому обычно его можно выявить в домашних условиях. Нужно иметь в виду: если очаги поражения стали заметны, значит, инфекция в активной фазе и угрожает не только самой собаке, но и всем проживающим в доме, включая человека.
Трихофития — дерматомикоз, который проявляется в форме круглых или овальных пятен красного оттенка на теле, размером до двух сантиметров. Течение заболевания складывается из нескольких этапов:
  • грибок находится на поверхности кожи, разрушая волосяной покров;
  • появляются небольшие залысины в местах поражения;
  • патогенные микроорганизмы размножаются и вызывают воспаление, что влечет за собой сильный зуд, расчесы и боль;
  • без лечения места поражения начинают мокнуть, грибок проникает глубже в волосяные фолликулы, при этом очаги воспаления увеличиваются в разы и повышается риск абсцессов и даже сепсиса (заражения крови) в случае их разрывов.
Еще одной отличительной чертой стригущего лишая у собак считается его локализация — часто первые проявления заболевания приходятся на область хвоста и конечностей.
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Мокнущий лишай

Мокнущий лишай (или экзема) считается заболеванием аллергенного типа. Он опасен только для самого животного и проявляется как аномальная реакция организма на внешний или внутренний фактор, например:
  • неподходящий корм;
  • лекарство;
  • сбой в гормональной системе;
  • наследственность.
Несмотря на такую безобидную природу, экзема способна значительно ухудшить состояние животного, которое мучается от сыпи, сильного зуда, воспалений с пузырьками гноя, облысением и выделением сукровицы. Мокнущий лишай от других видов отличается выраженной отечностью и кровоточивостью.
Проблема требует лечения, которое включает поиск аллергена и улучшение состояния кожных покровов.
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Розовый лишай

Розовый лишай не поддается полному излечению и может появляться каждый раз, как только иммунитет собаки снижается. Это хроническая форма, которая обусловлена генетикой. Она не заразна для окружающих и способна проходить самостоятельно при улучшении состояния организма, например, после вирусных заболеваний пищеварительного тракта. Визуально она проявляется в форме розовых пятен диаметром 2-3 см с участками шелушения.
Симптомы розового лишая можно облегчить, используя рекомендованные врачом средства.

Отрубевидный (разноцветный) лишай

Разноцветный лишай относится к грибковому типу и вызывается грибком Malassezia. Он находится на кожном покрове каждого животного и даже человека и при хорошей работе иммунной системы никак себя не выдает.
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Но в случае заболевания или нарушения в питании есть риск увидеть его на коже в форме розово-желтых пятен без воспалений. Часто из бледных оттенков они становятся коричневыми и без лечения могут охватить все тело.

Опоясывающий лишай

Кожное заразное заболевание, вызванное вирусом герпеса. Название "опоясывающий" произошло от особенности его распространения — болезнь проявляется в виде больших участков поражения на шее и ребрах, образуя пояс. Внешне такой лишай напоминает обычную простуду на губе у человека, однако опасен для здоровья животного из-за того, что способен проникнуть под кожу и вызвать перитонит.
© Depositphotos / dimarikЛишай на хвосте у собаки
Лишай на хвосте у собаки - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / dimarik
Лишай на хвосте у собаки

Первые признаки лишая у собаки

Первые симптомы различных форм лишая схожи между собой. Марина Дубовикова, ветеринарный врач, преподаватель Пашковского сельскохозяйственного колледжа, рассказала РИА Новости, что признаки начала заболевания могут быть следующие:

"Появление залысин на теле животного, которые чаще всего локализуются в области головы, а дальше без отсутствия лечения распространяются по всему телу. Характерная картина будет представлена участками без волос (алопециями) правильной формы. Иногда в местах поражений образуются корочки, напоминающие перхоть".

Другие признаки — животное постоянно чешется в одном и том же месте, при этом питомец становится вялым, не таким активным, как раньше, меньше ест и хуже спит.

Диагностика

Не рекомендуется пытаться самостоятельно поставить диагноз собаке, только врач сможет достоверно определить вид лишая на основе клинической картины и результатов анализов.
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Основные характеристики разных видов лишая
Для полноценной диагностики недостаточно только факта обнаружения симптомов. Помимо осмотра исследование включает:
  • применение лампы Вуда — под воздействием ее лучей кожный покров, в зависимости от его состояния, подсвечивается различными цветами;
  • соскоб на наличие грибковой культуры из места поражения — считается самым достоверным анализом;
  • анализ мочи, крови, аллергопробы и тест на наличие паразитов — дополнительные меры для определения общего состояния животного и возможной аллергической реакции.
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСобака перед осмотром в Челябинской ветеринарной станции
Собака перед осмотром в Челябинской ветеринарной станции - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Собака перед осмотром в Челябинской ветеринарной станции

Лечение лишая у собак

Лечение инфекции — трудоемкий процесс, требующий тщательного и серьезного подхода со стороны хозяина питомца. Для уничтожения патогена, снятия воспаления и зуда, а также для укрепления общего состояния организма используются наружные препараты, лекарства для внутреннего применения и шампуни.
Кроме того, лечение лишая может подразумевать полное изменение рациона и образа жизни собаки, если причиной заболевания стал неправильно подобранный корм или регулярный самовыгул.
Важно помнить, что применение каких-либо препаратов должно быть согласовано с ветеринарным врачом.
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Наружные препараты

Прививка от лишая

Лечебно-профилактическая вакцина служит хорошим и проверенным методом предупреждения стригущего лишая у питомца и может применяться во время заболевания (кроме начальной стадии).
Но, как и перед любой прививкой, необходимо провести дегельминтизацию животного и пройти осмотр у ветеринара.
Для вакцинации обычно используются:
  • Вакдерм-F;
  • Поливак ТМ;
  • Микродерм;
  • Ментавак.
Тип и дозировку инъекции определяет врач в зависимости от индивидуальных особенностей организма собаки.
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Как предотвратить слизывание мази и расчесы у собаки

В случае применения местной терапии есть вероятность того, что собака слижет мазь и тем самым увеличит место поражения и площадь расчесов.

"Чтобы это предотвратить, животному можно надеть специальный воротник или намордник, — отметила ветеринарный врач Марина Дубовикова. — А так как вылизывание — это признак зуда, то питомца следует дополнительно показать врачу. Возможно, присоединилась вторичная инфекция, которая требует лечения".

Питание и уход за собакой при лечении

Иммунитет животного, от которого зависит скорость и успех лечения, напрямую связан с питанием и уходом за питомцем.
Коррекция рациона во время заболевания лишаем направлена на исключение еды со со стола (сладости, копчености, хлеб, продукты с консервантами и ароматизаторами). В случае с мокнутием на время запрещены мясные продукты. Кроме того, вместе с врачом подбирается новый корм, если прежний мог вызвать аллергию или не имел в составе нужных микроэлементов.
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Что касается ухода во время лечения лишая, для более быстрого излечения рекомендуется выполнять следующие меры:
  • во время купания использовать назначенные ветеринаром шампуни против лишая либо полностью отказаться от водных процедур на время заболевания;
  • регулярно обрабатывать раны и давать лекарства по предписаниям врача;
  • увеличить количество уборок в доме, в том числе постирать или выбросить лежанки собаки;
  • исключить прямой контакт с другими животными;
  • сократить время прогулки на время лечения.

Опасность для человека и домашних животных

Пока не выяснен тип лишая, нужно принимать жесткие меры предосторожности. Во время диагностики и лечения рекомендуется держать собаку отдельно и использовать перчатки во время обработок. В случае со стригущим и опоясывающим риск заразится крайне велик, так как споры грибков способны выживать в окружающей среде (на мебели, коврах, шторах и так далее) и долгое время ждать своего носителя, если не прибегать к уборке.
© Depositphotos / mraoraorСобака больная лишаем
Собака больная лишаем - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© Depositphotos / mraoraor
Собака больная лишаем

Профилактика

"Профилактические мероприятия при лишае достаточно простые: это своевременные обработки от паразитов, вакцинация, правильное питание и содержание, а также уход за шерстью", — прокомментировала ветеринар Марина Дубовикова. По ее словам, это хоть и банальные, но действенные меры, так как лишай — заболевание, которое проявляется в первую очередь при снижении иммунитета у собаки.

Для предупреждения лишая у питомца также рекомендуется:
  • избегать контактов с незнакомыми животными (контролировать процесс прогулки и полностью исключить самовыгул);
  • использовать профилактические шампуни во время купания;
  • не давать еду со стола и не рекомендованный врачом корм;
  • выделить для собаки отдельные миски и место для сна;
  • регулярно посещать ветеринара.
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