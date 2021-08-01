https://ria.ru/20210801/naftogaz-1743779899.html

"Нафтогаз Украины" дает уроки прозрачности "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" дает уроки прозрачности "Газпрому" - РИА Новости, 01.08.2021

"Нафтогаз Украины" дает уроки прозрачности "Газпрому"

В прошедшую пару недель вокруг "Нафтогаза Украины" разразилось несколько скандалов. Последние годы это в принципе не редкость, но сейчас пошло совсем уж кучно. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T08:00

2021-08-01T08:00

2021-08-01T08:02

экономика

авторы

украина

киев

сша

дмитрий фирташ (предприниматель)

игорь коломойский

газпром

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В прошедшую пару недель вокруг "Нафтогаза Украины" разразилось несколько скандалов. Последние годы это в принципе не редкость, но сейчас пошло совсем уж кучно.За короткий промежуток времени стало известно о том, что:— подконтрольный Западу наблюдательный совет (НС) решил авансом выплатить членам правления премии размером в десятки миллионов гривен по итогам успешной работы в… 2021 году;— прибыльность компании в первом квартале нынешнего года является "нарисованной";— контролируемая Дмитрием Фирташем компания "Йе Энергия" часть купленного у "Нафтогаза" по низкой цене газа для продажи бытовым потребителям спокойно продала промышленным;— финансовый план "Нафтогаза" на 2021-й совершенно парадоксален.Рост количества скандалов не должен удивлять. "Нафтогаз" на сегодня выполняет лишь функцию финансового пылесоса, обескровливающего украинскую экономику, с одной стороны, и удовлетворяющего аппетиты части внешних кураторов и местных компрадоров — с другой. При этом возможности для последнего в рамках развала экономики сокращаются, а противоречия в стране, как следствие, усиливаются.Наиболее издевательским скандалом выглядит решение НС "Нафтогаза", состоящего из западных пенсионеров и местных грантоедов, выплатить в связи с положительными результатами работы в первом полугодии членам правления Отто Ватерландеру, Петеру ван Дриле, Сергею Переломе и Ярославу Теклюку 126 миллионов гривен премии. Забавно, что решение было принято еще до окончания полугодия. Оно обязывает "Нафтогаз" применить механизм безотзывной банковской гарантии для выплаты этих сумм (в среднем по 1,2 миллиона долларов), а заодно и для выплаты выходного пособия в случае увольнения (по 0,8 миллиона долларов).Похоже, слил информацию об очередных щедрых подарках нужным людям нынешний председатель правления компании Юрий Витренко, который находится в состоянии войны с НС. Напомним, он занял эту должность в результате настоящей спецоперации, в ходе которой от принятия решения о назначении главы "Нафтогаза" НС был устранен. Это вызвало отповедь со стороны "семипосольщины", а потом послужило еще и главной целью визита главы Госдепартамента США Блинкена в Киев. В итоге члены НС остались на своих местах, но и Витренко пока должности не лишился — хотя антикоррупционная вертикаль власти, только формально являющаяся украинской, работает над этим вопросом.Тот же Витренко поведал журналистам некоторые результаты успешной работы руководителей "Нафтогаза" в первом полугодии.В апреле, незадолго до увольнения предыдущего руководителя монополии, "Нафтогазом" были подписаны контракты с предприятиями, поставляющими газ населению (газсбытами). Целью была фиксация цены в районе восьми-десяти гривен за кубометр — без учета доставки — газа для населения при условии выбора бытовым потребителем неизменного в течение года тарифа (кто хотел сэкономить на летнем снижении цен и выбрал тариф "месячный", теперь платит почти по 14 гривен за кубометр — цена пошла в другую сторону).В числе газсбытов оказался и крупнейший на Украине поставщик газа для домохозяйств — подконтрольная Дмитрию Фирташу "Йе Энергия". И вот в контракте с "Йе Энергия" "Нафтогаз" "случайно" забыл указать, что передаваемый газ можно поставлять только населению. В результате в мае — июне пятая часть переданного "Йе Энергия" газа ушла промышленным потребителям — либо по рыночной цене, которая достигала 14-15 гривен за кубометр, либо по более низкой, но своим предприятиям. При этом "Нафтогаз" продавал голубое топливо газсбытам по разным ценам, но крупнейшему из них, компании "Йе Энергия", по самой низкой — 7,42 гривны за кубометр.Еще веселее в контексте успешной работы правления выглядит информация Витренко о том, что прибыль "Нафтогаза" в размере 12,6 миллиарда гривен в первом квартале, о которой отчиталась компания, является никем не верифицированной и, по сути, дутой. На самом деле, как утверждает глава компании, имеет место огромный убыток — 105 миллиардов.По его словам, во-первых, в финансовом результате "Нафтогаза" никак не отражено состояние предприятий теплокоммунэнерго. Суть тут в том, что "Нафтогаз" загонял эти предприятия в долги, навязывая им договора с фантастическими условиями и не менее фантастическими санкциями. Монопольному поставщику это сделать было несложно — что позволяло наращивать "бумажную" прибыль. Но в итоге загнало в глубокие долговые ямы едва ли не все предприятия теплокоммунэнерго, которые не могут быть распилены на металлолом, как многие другие предприятия, в силу наличия зимы.Во-вторых, "Нафтогаз" еще каким-то образом задолжал за газ "Укрнафте", подконтрольной Игорю Коломойскому, хотя буквально в прошлом году выплатил ей несколько миллиардов гривен авансом. Скорее всего, речь идет о какой-то схеме Коломойского, которую благословили в монополии.Понятно, что Витренко выгодно очернять результаты работы предшественника. Но даже с поправкой на это итоги деятельности компании в первом полугодии ужасны. Впрочем, мешает ли это выплачивать премии людям, которые пилят финансовые потоки вместе с "западными партнерами"? В прошлом году на фоне рекордного убытка компании в 19 миллиардов гривен НС выплатил правлению премии в сумме 610 миллионов.Но если выше описывались прегрешения предшественников Витренко и их покровителей из НС, то финансовый план компании — это уже его детище. Документ был утвержден правительством еще 2 июня, но странным образом оказался скрыт от публики вплоть до двадцатых чисел июля, когда его слили в интернет, видимо, уже недоброжелатели Витренко.Выяснилось, что план этот полон чудес. Например, по сравнению с 2019 годом зарплата работника компании будет в 1,9 раза выше. При этом прибыль предприятия сократится в полтора раза. Финансовые расходы (проценты по кредитам, комиссии и прочее) составят 12,4 миллиарда (больше десяти процентов дохода), еще 1,2 миллиарда будут стоить юридические услуги, которые связаны со все новыми исками к "Газпрому". Сто миллионов выделяется на информационные услуги по противодействию "Северному потоку — 2" и еще 50 миллионов на чистый PR руководства компании.Но вишенкой на тортике является то, что финансовый план не предусматривает закупки импортного природного газа. Совсем. При обеспеченности Украиной собственным лишь на две трети. Это главная загадка документа и, видимо, главная черная дыра в деятельности компании в этом году.С учетом ведущейся драки за финансовые потоки новые разоблачения явно не за горами. А вот гражданам Украины, кроме наблюдения за этим зрелищем, нужно быть готовыми к любым сюрпризам с теплом и газом — особенно зимой.

https://ria.ru/20210725/tranzit-1742741294.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/naftogaz-1730772747.html

https://ria.ru/20200513/1571387512.html

https://ria.ru/20210613/ukraina-1736766674.html

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Валерий Михайлов https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg

экономика, авторы, украина, киев, сша, дмитрий фирташ (предприниматель), игорь коломойский, газпром, северный поток, укрнафта, юрий витренко