https://ria.ru/20200925/dolgi-1577717326.html

Долговой пузырь на украинском рынке газа зимой может лопнуть

На этой неделе пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым "Нафтогаз" поставляет его в... РИА Новости, 25.09.2020

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:00

2020-09-25T08:04

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На этой неделе пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" сообщила, что цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым "Нафтогаз" поставляет его в рамках специальных обязательств, выросла на 45 процентов по сравнению с августовской.Любопытно, что решение о скачкообразном повышении цены принимается под аккомпанемент звучащих алармистских прогнозов относительно ближайшего отопительного сезона. Эксперты и профильные журналисты <a href="https://ubr.ua/finances/zhilishhno-kommunalnoe-hozjajstvo/blekaut-2020-ukraintsev-zhdet-massovoe-otkljuchenie-ot-teplosnabzhenija-etoj-zimoj-3895329">предрекают массовые отключения домохозяйств от отопления</a>.Происходит это на фоне рекордных как минимум со времен кризиса 2008 года запасов газа, накопленных "Нафтогазом" и другими собственниками в украинских подземных хранилищах газа: они уже достигли 26,5 миллиарда кубометров и продолжают расти.Тем не менее проблема имеет место. Пузырь долгов предприятий теплокоммунэнерго, который в том числе и искусственным образом надувался на протяжении последних лет, начал лопаться. В разных областях Украины происходят аресты счетов предприятий. Разумеется, в условиях ареста счетов не может быть и речи о проведении работ по подготовке к отопительному сезону.Цена вопроса — около 115 миллиардов гривен долгов перед "Нафтогазом", из которых более 45 миллиардов приходится именно на предприятия теплокоммунэнерго. Это в придачу к 63 миллиардам гривен <a href="https://ria.ru/20200908/ukraina-1576893559.html">долгов населения за коммунальные услуги</a>, львиная доля которых либо прямо (за газ население задолжало 25,6 миллиарда), либо косвенно (за тепло и горячую воду долг составляет 20,5 миллиарда) связана именно с газом.Вся эта ситуация наглядно демонстрирует, насколько успешно функционируют так называемые рыночные механизмы регулирования рынка газа, которые формально запущены на Украине (с 1 августа нынешнего года — в том числе и для населения, цена на газ для которого не регулируется государством), но фактически являются монопольным беспределом со стороны "Нафтогаза", находящегося под контролем внешних кураторов. Уже сегодня можно прогнозировать, что без ручного вмешательства государства проблема урегулирована не будет. А сроки и масштабы этого вмешательства во многом будут определяться суровостью предстоящей зимы.Понятно, что проблема возникла не внезапно — долги копились несколько лет. Причин же возникновения самого долгового пузыря несколько.Во-первых, это многократное повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. Например, тарифы на газ в сравнении с действовавшими в начале 2014 года выросли в восемь-десять раз, на тепло и горячую воду — в шесть-семь раз. Такое повышение неизбежно должно было вызвать рост долгов по оплате коммунальных услуг со стороны населения, даже несмотря на систему субсидий, призванную сгладить галопирующее повышение тарифов. Что и произошло. Соответственно, предприятия теплокоммунэнерго, худо-бедно обеспечивая население теплом и горячей водой, не получали оплату за них в полном объеме.Во-вторых, это абсолютно монопольное положение "Нафтогаза", который, пользуясь им, принуждал потребителей (те самые предприятия теплокоммунэнерго, а также операторов газораспредельных сетей — это бывшие облгазы) к заключению кабальных договоров с космическими суммами пеней и штрафов за любое нарушение. Любопытно, что практику кабальных односторонних договоров "Нафтогаз" использовал и при закупках оборудования, услуг и тому подобного. В данном случае формально он монополистом как бы не являлся, но де-факто для многих производителей оборудования он был и остается единственным платежеспособным покупателем — за счет абсолютно ненормального аккумулирования средств чуть ли не со всей экономики.Но вернемся к потребителям газа. И предприятия теплокоммунэнерго, и операторы газораспределительных сетей не являются в классическом виде субъектами коммерческой деятельности — они поставляют тепло или предоставляют услуги не по конкурентным ценам, а по тарифам, которые устанавливаются регулятором (профильной Национальной комиссией). А в этих тарифах выплаты штрафов и пеней, разумеется, не заложены. При этом само их начисление обусловлено, с одной стороны, договорами с "Нафтогазом", а с другой — особенностями тарифообразования. Ведь если "Нафтогаз" повышает цены в режиме реального времени, то на процесс изменения тарифа для населения уходит согласно процедурам минимум три месяца. А тем временем потребители продолжают рассчитываться за услуги из расчета прежней цены на газ. Фактически у предприятий теплокоммунэнерго в этот период не хватает денег даже на оплату суммы отпущенного им газа. Что уж говорить о пенях и штрафах. Плюс государство с опозданием перечисляет субсидии на оплату коммунальных услуг — и это тоже приводит к пеням и штрафам для предприятий теплокоммунэнерго.Между тем только сумма долгов по пеням и штрафам в общей сумме долгов предприятий теплокоммунэнерго измеряется, по оценкам участников рынка, 12-13 миллиардами гривен. А рынка в целом — примерно 30 миллиардами.В общем, ситуация зашла в тупик.Но "Нафтогаз" не был бы "Нафтогазом", если бы у него не родился гениальный план по выходу из сложившейся ситуации. Монополист начал лоббировать инициативу, согласно которой за все долги, включая "дутые", не имеющие источников погашения, заплатит государство. Идея заключается во внесении в бюджет-2021 расходной строки, из которой бы было профинансировано погашение долгов контрагентов "Нафтогаза" перед ним. При этом, по словам директора по взаимодействию с органами государственной власти "Нафтогаза" Алены Осмоловской, деньги будут проведены по всем участникам рынка до "Нафтогаза", который уплатит с них налог: таким образом, мол, деньги вернутся в госбюджет.К такой гениальной идее руководство "Нафтогаза" явно подтолкнуло недавнее временное решение долговой проблемы на рынке электроэнергии, за которое заплатят украинские налогоплательщики.Но, конечно же, с придуманной в "Нафтогазе" схемой все не так просто.Во-первых, далеко не вся сумма погашенного долга станет налоговым обязательством перед бюджетом — большая часть достанется "Нафтогазу" в виде прибыли. В придачу к тому, что "Нафтогаз" и так продает газ собственной добычи с рентабельностью в 400-500 процентов. Это позволит искусственно улучшить финансовые показатели компании и обосновать выплаты очередных космических премий и бонусов ее руководству и иностранным кураторам из наблюдательного совета.Во-вторых, столь масштабная акция позволит даже несколько "надуть" украинский ВВП, обеспечив до полутора процентов искусственного роста, — и это может стать важным аргументом в пользу реализации схемы для украинского правительства.В-третьих, такая разовая акция никак не решает проблему на фундаментальном уровне — монополия, кабальные договоры, особенности тарифообразования, задержка с перечислением субсидий никуда не денутся, а значит, долги сразу же начнут расти заново.Альтернативный вариант предполагает списание долгов, сформированных из пеней и штрафов, и реструктуризацию остальной части долга. Но и этот вариант фундаментально проблему не решает — накопление новых долгов и в этом случае стартует сразу за списанием и реструктуризацией старых.В корне проблема может быть решена только путем демонтажа той псевдорыночной модели газовых отношений, которые были навязаны Украине в 2014 году. Но всерьез на это рассчитывать не приходится.Ну а пока идут споры о том, как решить долговую проблему, подготовка предприятий теплокоммунэнерго и сетей теплоснабжения к зиме практически не ведется. В условиях глобального потепления может статься, что Украине повезет с теплой зимой второй год подряд. В противном же случае части населения наверняка придется столкнуться с проблемой замерзания, как это уже было в нескольких городах Украины (например, в Смеле Черкасской области, где отопительный сезон в 2018 году так и не начался) зимой 2018-2019 годов.

Cherry Nck Долговой пузырь на украинском рынке газа зимой может лопнуть=====Даже статью читать не буду- пузырь всё лопается с 2014го.И никак не лопнет. 15

Юрий Зиныч Украина развалится, как страна в 2015 году, Украина погрязнет в дефолте в 2015, 2016, 2017 .... годах. Украина и т.д. Сколько уже можно крутить эту пластинку? 15

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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