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Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов
Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов
На последнем апрельском заседании украинского правительства, как раз в тот момент, когда по улицам Киева маршировали неонацисты, отмечающие годовщину создания... РИА Новости, 02.05.2021
2021-05-02T08:00
2021-05-02T08:00
стокгольмский арбитраж
юрий витренко
андрей коболев
газпром
мвф
игорь коломойский
лихтенштейн
киев
украина
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На последнем апрельском заседании украинского правительства, как раз в тот момент, когда по улицам Киева маршировали неонацисты, отмечающие годовщину создания дивизии Ваффен-СС "Галиция" (Waffen-SS Galizien), был уволен председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. На его место был назначен Юрий Витренко, работавший до июля прошлого года исполнительным директором "Нафтогаза".Смена руководителя "Нафтогаза" была обставлена как настоящий переворот: присутствовали и внезапность, и секретность, и нарушение установленного порядка. Суть переворота выходит за рамки смены конкретной персоны, стоящей у руля главного монополиста страны. Не только потому, что вместе с увольнением Коболева были временно прекращены полномочия членов наблюдательного совета (НС) корпорации, а именно захватив в 2016 году власть в нем, Запад институционализировал свой контроль над крупнейшей украинской компанией. Но и потому, что уже на следующий день после решения о рокировке ее с нехорошими намеками прокомментировала "семипосольщина": "Послы стран G7 заметили решение об увольнении председателя правления и наблюдательного совета "Нафтогаза". Эффективное управление государственными предприятиями на Украине, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины". А все информационные рупоры Запада (как на Украине, так и вне ее) стали пророчить стране проблемы.Произошедшая рокировка выглядит как попытка бунта украинской власти, направленного на получение своей доли в финансовых потоках "Нафтогаза". Не факт, что она будет удачной: во-первых, у Запада достаточно инструментов давления на украинскую власть, во-вторых, решения были приняты с юридическими нарушениями. Да и давать заднюю после уже объявленных решений украинской власти приходилось не раз.Однако возможен и вариант, при котором стороны договорятся о перераспределении финансовых потоков в интересах участников "переворота", прежде всего за счет уволенного Коболева. А вот пользу для украинских производителей или общества смена одного кровососа на другого точно не принесет.Для того чтобы осуществить операцию, часть заседания правительства была объявлена заседанием общего собрания акционеров компании. Кабинет министров действительно является единственным акционером "Нафтогаза". Но объявлять об общем собрании акционеров он тем не менее должен за 45 дней до его проведения. Понятно, что сделать все в соответствии с процедурой у заговорщиков шансов не было: за 45 дней западные кураторы отбили бы желание совершать переворот и подавили бы всякую волю к сопротивлению.Достаточно вспомнить о предыдущих попытках уволить Коболева, которые предпринимались в марте 2019 года правительством Гройсмана, а годом позже Зеленским и Ко. В обоих случаях украинская власть могла это сделать, не нарушая Устав компании. Но в 2019 году после визита Коболева в США контракт с ним был продлен на год, а в 2020 году — сразу на четыре.В октябре 2020 года в Устав "Нафтогаза" были внесены изменения, согласно которым НС (в составе которого большинство еще с 2016 года составляют независимые члены — разумеется, независимые от Украины, а украинскими представителями являются "соросята") получил эксклюзивные права еще и в вопросе назначения и увольнения председателя правления компании. "Нафтогаз" стал государством в государстве, фактически управляемом извне.Чтобы обойти эту норму, вместе с прекращением полномочий Коболева правительство прекратило и полномочия членов НС. По официальной версии — в связи с тем, что действия НС и правления компании в 2020 году были признаны неудовлетворительными. Мы уже писали о том, что в 2020 году "Нафтогаз" получил миллиардные убытки, являясь монополистом и продавая на внутреннем рынке газ по цене в три-четыре раза выше себестоимости. Теперь выяснилось, что убытки были даже большими, чем считалось ранее, и составили 19 миллиардов гривен.Но ведь не могло украинское правительство обидеть уважаемых людей из НС, делегированных туда коллективным Западом. Поэтому сразу же было принято решение о переизбрании в НС всех тех же членов, работа которых была признана неудовлетворительной! Впрочем, за границей все же могут обидеться, что их представителей так нагло оттерли от принятия решения о назначении главы компании, — этак можно проводить без них любые решения.Принципиальная разница между Коболевым и Витренко состоит в том, что первый абсолютно откровенно опирался на своих американских кураторов и не менее откровенно демонстрировал, что он чихать хотел на украинскую власть. Витренко тоже не совсем чужд Западу. Он в свое время работал в PricewaterhouseCoopers и лондонском отделении банка Merrill Lynch. Да и не мог бы он до 2020 года работать в "Нафтогазе" без наличия внешней поддержки. В то же время он не чурался и налаживания отношений внутри страны: на разных этапах — с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, теперь вот с главой офиса президента Андреем Ермаком.В остальном, кроме личного конфликта, между Коболевым и Витренко большой разницы нет. Вместе получали миллионные зарплаты и премии за "перемогу" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, которую сделали не они и даже не щедро оплаченные адвокаты, а западные кураторы проекта "Украина". Вместе с ними они пилили миллиарды на разных проектах (в частности, на инвестициях в газодобычу, которые закончились ее сокращением). Даже полученные в виде премий деньги вместе отправляли за границу — только Коболев маме в США, а Витренко жене в Лихтенштейн.Да, западные рупоры сейчас вовсю пугают Зеленского и Ко сложностями с МВФ и прочими карами со стороны Запада из-за увольнения Коболева. Но это скорее предупредительные выстрелы, дабы у украинской власти не появилось желание доить эту корову самостоятельно. Думается, факт переназначения членов НС — это сигнал Западу, что "Нафтогаз" не свернет с дороги "реформ": продолжит высасывать соки из реального сектора украинской экономики и деньги из карманов украинских граждан в интересах Запада.К тому же Витренко, будучи в последние несколько месяцев исполняющим обязанности министра энергетики, отметился верноподданническими к кураторам заявлениями: о необходимости полного перехода украинских АЭС на ядерное топливо Westinghouse; о целесообразности закрытия предприятия "Восточный ГОК", добывающего уран; о скорейшем отсоединении украинской энергосистемы от российской и белорусской — и так далее и тому подобное. То есть он тоже подавал сигналы, что готов "реформировать" что угодно в интересующем Запад направлении.Думается, украинская власть претендует лишь на долю в финансовых потоках "Нафтогаза", к которым она ранее допущена не была вовсе. Если же вдруг Киев решится на какую-то самодеятельность, то инструментов для возвращения ситуации в правильное русло у Запада предостаточно. А юридически небезупречная смена главы "Нафтогаза" после сдачи в управление Западу украинской судебной системы дает возможность совершить реванш по щелчку пальцев.
https://ria.ru/20210424/naftogaz-1729686898.html
https://ria.ru/20210429/naftogaz-1730412752.html
https://ria.ru/20210418/gaz-1728426103.html
https://ria.ru/20210405/ukraina-1604165175.html
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Валерий Михайлов
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стокгольмский арбитраж, юрий витренко, андрей коболев, газпром, мвф, игорь коломойский, лихтенштейн, киев, украина, авторы, мнение - авторы, в мире

Зеленский поставил Запад на место, забрав под себя добычу углеводородов

08:00 02.05.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
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На последнем апрельском заседании украинского правительства, как раз в тот момент, когда по улицам Киева маршировали неонацисты, отмечающие годовщину создания дивизии Ваффен-СС "Галиция" (Waffen-SS Galizien), был уволен председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев. На его место был назначен Юрий Витренко, работавший до июля прошлого года исполнительным директором "Нафтогаза".
Смена руководителя "Нафтогаза" была обставлена как настоящий переворот: присутствовали и внезапность, и секретность, и нарушение установленного порядка.
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 08:00
"Нафтогаз Украины" посрамил "Газпром" своими финансовыми результатами
Суть переворота выходит за рамки смены конкретной персоны, стоящей у руля главного монополиста страны. Не только потому, что вместе с увольнением Коболева были временно прекращены полномочия членов наблюдательного совета (НС) корпорации, а именно захватив в 2016 году власть в нем, Запад институционализировал свой контроль над крупнейшей украинской компанией. Но и потому, что уже на следующий день после решения о рокировке ее с нехорошими намеками прокомментировала "семипосольщина": "Послы стран G7 заметили решение об увольнении председателя правления и наблюдательного совета "Нафтогаза". Эффективное управление государственными предприятиями на Украине, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины". А все информационные рупоры Запада (как на Украине, так и вне ее) стали пророчить стране проблемы.
Произошедшая рокировка выглядит как попытка бунта украинской власти, направленного на получение своей доли в финансовых потоках "Нафтогаза". Не факт, что она будет удачной: во-первых, у Запада достаточно инструментов давления на украинскую власть, во-вторых, решения были приняты с юридическими нарушениями. Да и давать заднюю после уже объявленных решений украинской власти приходилось не раз.
Однако возможен и вариант, при котором стороны договорятся о перераспределении финансовых потоков в интересах участников "переворота", прежде всего за счет уволенного Коболева. А вот пользу для украинских производителей или общества смена одного кровососа на другого точно не принесет.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 04:59
Украине предрекли проблемы с МВФ из-за увольнения главы "Нафтогаза"
Для того чтобы осуществить операцию, часть заседания правительства была объявлена заседанием общего собрания акционеров компании. Кабинет министров действительно является единственным акционером "Нафтогаза". Но объявлять об общем собрании акционеров он тем не менее должен за 45 дней до его проведения. Понятно, что сделать все в соответствии с процедурой у заговорщиков шансов не было: за 45 дней западные кураторы отбили бы желание совершать переворот и подавили бы всякую волю к сопротивлению.
Достаточно вспомнить о предыдущих попытках уволить Коболева, которые предпринимались в марте 2019 года правительством Гройсмана, а годом позже Зеленским и Ко. В обоих случаях украинская власть могла это сделать, не нарушая Устав компании. Но в 2019 году после визита Коболева в США контракт с ним был продлен на год, а в 2020 году — сразу на четыре.
В октябре 2020 года в Устав "Нафтогаза" были внесены изменения, согласно которым НС (в составе которого большинство еще с 2016 года составляют независимые члены — разумеется, независимые от Украины, а украинскими представителями являются "соросята") получил эксклюзивные права еще и в вопросе назначения и увольнения председателя правления компании. "Нафтогаз" стал государством в государстве, фактически управляемом извне.
Сотрудник проверяет оборудование на Дашавском подземном хранилище газа в районе города Стрый под Львовом - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
18 апреля, 08:00
Не качай и не плати: Украина проиграла борьбу за транзит газа в Европу
Чтобы обойти эту норму, вместе с прекращением полномочий Коболева правительство прекратило и полномочия членов НС. По официальной версии — в связи с тем, что действия НС и правления компании в 2020 году были признаны неудовлетворительными. Мы уже писали о том, что в 2020 году "Нафтогаз" получил миллиардные убытки, являясь монополистом и продавая на внутреннем рынке газ по цене в три-четыре раза выше себестоимости. Теперь выяснилось, что убытки были даже большими, чем считалось ранее, и составили 19 миллиардов гривен.
Но ведь не могло украинское правительство обидеть уважаемых людей из НС, делегированных туда коллективным Западом. Поэтому сразу же было принято решение о переизбрании в НС всех тех же членов, работа которых была признана неудовлетворительной! Впрочем, за границей все же могут обидеться, что их представителей так нагло оттерли от принятия решения о назначении главы компании, — этак можно проводить без них любые решения.
Принципиальная разница между Коболевым и Витренко состоит в том, что первый абсолютно откровенно опирался на своих американских кураторов и не менее откровенно демонстрировал, что он чихать хотел на украинскую власть. Витренко тоже не совсем чужд Западу. Он в свое время работал в PricewaterhouseCoopers и лондонском отделении банка Merrill Lynch. Да и не мог бы он до 2020 года работать в "Нафтогазе" без наличия внешней поддержки. В то же время он не чурался и налаживания отношений внутри страны: на разных этапах — с Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым, теперь вот с главой офиса президента Андреем Ермаком.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 08:00
Украинское экономическое чудо, которое попадет в учебники
В остальном, кроме личного конфликта, между Коболевым и Витренко большой разницы нет. Вместе получали миллионные зарплаты и премии за "перемогу" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, которую сделали не они и даже не щедро оплаченные адвокаты, а западные кураторы проекта "Украина". Вместе с ними они пилили миллиарды на разных проектах (в частности, на инвестициях в газодобычу, которые закончились ее сокращением). Даже полученные в виде премий деньги вместе отправляли за границу — только Коболев маме в США, а Витренко жене в Лихтенштейн.
Да, западные рупоры сейчас вовсю пугают Зеленского и Ко сложностями с МВФ и прочими карами со стороны Запада из-за увольнения Коболева. Но это скорее предупредительные выстрелы, дабы у украинской власти не появилось желание доить эту корову самостоятельно. Думается, факт переназначения членов НС — это сигнал Западу, что "Нафтогаз" не свернет с дороги "реформ": продолжит высасывать соки из реального сектора украинской экономики и деньги из карманов украинских граждан в интересах Запада.
К тому же Витренко, будучи в последние несколько месяцев исполняющим обязанности министра энергетики, отметился верноподданническими к кураторам заявлениями: о необходимости полного перехода украинских АЭС на ядерное топливо Westinghouse; о целесообразности закрытия предприятия "Восточный ГОК", добывающего уран; о скорейшем отсоединении украинской энергосистемы от российской и белорусской — и так далее и тому подобное. То есть он тоже подавал сигналы, что готов "реформировать" что угодно в интересующем Запад направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 08:00
Украинская атомная энергетика вот-вот станет мировым лидером
Думается, украинская власть претендует лишь на долю в финансовых потоках "Нафтогаза", к которым она ранее допущена не была вовсе. Если же вдруг Киев решится на какую-то самодеятельность, то инструментов для возвращения ситуации в правильное русло у Запада предостаточно. А юридически небезупречная смена главы "Нафтогаза" после сдачи в управление Западу украинской судебной системы дает возможность совершить реванш по щелчку пальцев.
 
Стокгольмский арбитражЮрий ВитренкоАндрей КоболевГазпромМВФИгорь КоломойскийЛихтенштейнКиевУкраинаАвторыМнение - АвторыВ мире
 
 
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