https://ria.ru/20210801/er-1743858601.html

"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации на выборах в Госдуму

"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации на выборах в Госдуму - РИА Новости, 01.08.2021

"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации на выборах в Госдуму

"Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты. РИА Новости, 01.08.2021

2021-08-01T13:15

2021-08-01T13:15

2021-08-01T14:01

политика

единая россия

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты.Это данные об изменении в ранее представленные документы, а также бумаги, подтверждающие открытие специального избирательного счета. Их рассмотрят в течение десяти дней, уточнила пресс-служба партии.Всего в федеральном списке представлены 394 кандидатов, его возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По одномандатным округам от ЕР будут избираться 219 человек.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российский экологической партии "Зеленые".Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210717/partiya-1741646757.html

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политика, единая россия, выборы в государственную думу, россия