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"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации на выборах в Госдуму
"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации на выборах в Госдуму - РИА Новости, 01.08.2021
"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации на выборах в Госдуму
"Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты. РИА Новости, 01.08.2021
2021-08-01T13:15
2021-08-01T14:01
политика
единая россия
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты.Это данные об изменении в ранее представленные документы, а также бумаги, подтверждающие открытие специального избирательного счета. Их рассмотрят в течение десяти дней, уточнила пресс-служба партии.Всего в федеральном списке представлены 394 кандидатов, его возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По одномандатным округам от ЕР будут избираться 219 человек.Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российский экологической партии "Зеленые".Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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политика, единая россия, выборы в государственную думу, россия
13:15 01.08.2021 (обновлено: 14:01 01.08.2021)
 
"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации на выборах в Госдуму

"Единая Россия" подала в ЦИК документы для регистрации федерального списка кандидатов на выборах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Единая Россия" подала в Центризбирком документы для регистрации федерального списка кандидатов в депутаты.
Это данные об изменении в ранее представленные документы, а также бумаги, подтверждающие открытие специального избирательного счета. Их рассмотрят в течение десяти дней, уточнила пресс-служба партии.
Всего в федеральном списке представлены 394 кандидатов, его возглавили пять человек — министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. По одномандатным округам от ЕР будут избираться 219 человек.
Ранее ЦИК зарегистрировал федеральные списки партий ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду", КПРФ, "Коммунисты России", "Новые люди", "Гражданская платформа", РПСС, "Родина" и российский экологической партии "Зеленые".
Выборы в Госдуму и других уровней пройдут с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты Федерального собрания избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов пройдут по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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