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Туроператор назвал неочевидные варианты морского отдыха в России
Туроператор назвал неочевидные варианты морского отдыха в России - РИА Новости, 31.07.2021
Туроператор назвал неочевидные варианты морского отдыха в России
Туроператор "Алеан" составил рейтинг самых неочевидных для морского отдыха мест в России, куда вошли восемь морей и один океан, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T09:12
2021-07-31T09:12
общество
командорские острова
балтийское море
туризм
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Туроператор "Алеан" составил рейтинг самых неочевидных для морского отдыха мест в России, куда вошли восемь морей и один океан, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.Первое в рейтинге - Балтийское море, оно также второе в целом по популярности после Черного моря. Это море считается самым полезным и здоровым морем благодаря мягкому климату и свежему воздуху. Вода в августе прогревается до плюс 22 градусов. А его лучшие пляжи находятся в Калининградской области."Самый бюджетный вариант отдыха здесь стартует от 1,5 тысячи рублей в сутки, VIP вариант в пятизвездочном отеле популярного Светлогорска начинается от 9,2 тысячи рублей. Можно отправится за балтийским флером и на берег Финского залива в Ленинградскую область. Неделя на базе отдыха на берегу Финского залива под Выборгом обойдется в 29 тысяч рублей на двоих", - рассказали в компании.Альтернативой черноморскому побережью может стать и Японское море. "Сезон пляжного отдыха здесь длится с июля по конец сентября. Владивосток находится на одной широте с Сочи, и температура воды в Японском море в августе может достигать 25-27 градусов", - отметили в туроператоре."Стоит обратить внимание на галечный пляж самого крупного необитаемого острова Рикорда в заливе Петра Великого. Купаться можно и в черте Владивостока. Самый известный пляж - Шамора в бухте Лазурная. Это трехкилометровый песчаный пляж, самый большой и чистый. Неделя в середине августа на двоих в трехзвездочном парк-отеле с собственным пляжем обойдется в 49 тысяч рублей на двоих", - уточнили в туркомпании.Азовское и Каспийское"Азовское море - основной конкурент Черному морю, которое в последнее время набирает популярность. Спрос на него уверенно растет на 10-15% в год", - рассказали в компании. Азовское это самое мелкое в мире море с песчаным пологим входом, которое прогревается уже в середине мая, а в конце августа и в бархатный сезон достигает плюс 26-28 градусов.В туроператоре отмечают, что курорты Азовского моря малолюдны и дешевы. Неделя в гостевом доме на двоих обойдется в 17,5 тысячи рублей, а люксовый вариант в отеле с видом на море - в 43 тысячи рублей.Каспийское море и экскурсионный отдых в Дагестане – хит предстоящего летнего сезона, уверены в "Алеане". "За пляжным отдыхом туристы едут в Махачкалу, Каспийск, Избербаш, где лучшие общественные пляжи. Купаться здесь можно с мая по начало октября. Самое комфортное время - июль-август", - сообщили в туроператоре.Из водных видов спорта на Каспийском море популярны кайтинг и виндсёрфинг. "Однако с хорошими отелями здесь все не так радужно. В основном это частный сектор и гостевые дома. Неделя в отеле три звезды в Дербенте стоит 17,5 тысячи рублей на двоих", - добавили в компании.Баренцево и БелоеГлавной пляжной точкой Белого моря считается остров Ягры рядом с Северодвинском. Здесь более четырех километров песчаных пляжей в сосновом бору, которые образуют незабываемые дюны. Средняя температура воды в августе составляет 13,5 градуса, а максимально Белое море может прогреться до плюс 20."Безусловно, такой отдых больше подходит для местных жителей, туристы приобщаются к пляжному отдыху во время экскурсионных программ. Это такой приятный бонус к поездке, чтобы отметиться посещением Белого моря", - пояснили в "Алеане". Уикенд в Архангельске в рамках экскурсионного тура обойдется в 26,7 тысячи рублей на двоих.Средняя температура воды в августе в Баренцевом море - 11 градусов. "Это море более соленое, чем Черное. Самый знаменитый пляж Мурманской области - "Яйца дракона" находится в Териберке. Он привлекает внимание туристов из-за того, что здесь можно сделать интересные фотографии с округлыми валунами. Неделя отдыха в отеле четыре звезды в Мурманске обойдется в 46,5 тысячи рублей на двоих", - рассказали в "Алеане".Два моря и океанПутешествие на Камчатку – возможность побывать сразу на Охотском, Беринговом морях и Тихом океане. "Свидание с тремя водными стихиями обойдется в 148 тысяч рублей на двоих без учета дороги. Это самые не пляжные моря. Берингово море заковано в лед 10 месяцев в году, но некоторые участки совсем не очищаются ото льда. Посмотреть не ледовитую его часть можно как раз в районе Командорских островов на Камчатке", - рассказали в компании.Охотское море подойдет для любителей умеренно теплого влажного лета, уверены в "Алеане". Пляжный отдых туда лучше планировать в августе - начале сентября. Температура воды может прогреться до 18-20 градусов."Специально покупаться на Сахалин никто не едет. Но такая возможность есть у всех, кто выбирает остров с экскурсионными целями", - уточнили в туроператоре. Абсолютный максимум температуры воздуха, который иногда может случится в августе на Сахалине не превышает плюс 32 градусов. Авторский тур "все включено" к Охотскому морю на 10 дней обойдется в 296,4 тысячи рублей на двоих без учета дороги.
https://ria.ru/20210730/aviabilety-1743675011.html
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общество, командорские острова, балтийское море, туризм, россия
09:12 31.07.2021
 
Туроператор назвал неочевидные варианты морского отдыха в России

"Алеан" составил рейтинг неочевидных для морского отдыха мест, куда вошли восемь морей и один океан

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтдыхающие купаются в Балтийском море в Калининградской области
Отдыхающие купаются в Балтийском море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Туроператор "Алеан" составил рейтинг самых неочевидных для морского отдыха мест в России, куда вошли восемь морей и один океан, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Первое в рейтинге - Балтийское море, оно также второе в целом по популярности после Черного моря. Это море считается самым полезным и здоровым морем благодаря мягкому климату и свежему воздуху. Вода в августе прогревается до плюс 22 градусов. А его лучшие пляжи находятся в Калининградской области.
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"Самый бюджетный вариант отдыха здесь стартует от 1,5 тысячи рублей в сутки, VIP вариант в пятизвездочном отеле популярного Светлогорска начинается от 9,2 тысячи рублей. Можно отправится за балтийским флером и на берег Финского залива в Ленинградскую область. Неделя на базе отдыха на берегу Финского залива под Выборгом обойдется в 29 тысяч рублей на двоих", - рассказали в компании.
Альтернативой черноморскому побережью может стать и Японское море. "Сезон пляжного отдыха здесь длится с июля по конец сентября. Владивосток находится на одной широте с Сочи, и температура воды в Японском море в августе может достигать 25-27 градусов", - отметили в туроператоре.
"Стоит обратить внимание на галечный пляж самого крупного необитаемого острова Рикорда в заливе Петра Великого. Купаться можно и в черте Владивостока. Самый известный пляж - Шамора в бухте Лазурная. Это трехкилометровый песчаный пляж, самый большой и чистый. Неделя в середине августа на двоих в трехзвездочном парк-отеле с собственным пляжем обойдется в 49 тысяч рублей на двоих", - уточнили в туркомпании.
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Азовское и Каспийское

"Азовское море - основной конкурент Черному морю, которое в последнее время набирает популярность. Спрос на него уверенно растет на 10-15% в год", - рассказали в компании. Азовское это самое мелкое в мире море с песчаным пологим входом, которое прогревается уже в середине мая, а в конце августа и в бархатный сезон достигает плюс 26-28 градусов.
В туроператоре отмечают, что курорты Азовского моря малолюдны и дешевы. Неделя в гостевом доме на двоих обойдется в 17,5 тысячи рублей, а люксовый вариант в отеле с видом на море - в 43 тысячи рублей.
Каспийское море и экскурсионный отдых в Дагестане – хит предстоящего летнего сезона, уверены в "Алеане". "За пляжным отдыхом туристы едут в Махачкалу, Каспийск, Избербаш, где лучшие общественные пляжи. Купаться здесь можно с мая по начало октября. Самое комфортное время - июль-август", - сообщили в туроператоре.
Из водных видов спорта на Каспийском море популярны кайтинг и виндсёрфинг. "Однако с хорошими отелями здесь все не так радужно. В основном это частный сектор и гостевые дома. Неделя в отеле три звезды в Дербенте стоит 17,5 тысячи рублей на двоих", - добавили в компании.
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Баренцево и Белое

Главной пляжной точкой Белого моря считается остров Ягры рядом с Северодвинском. Здесь более четырех километров песчаных пляжей в сосновом бору, которые образуют незабываемые дюны. Средняя температура воды в августе составляет 13,5 градуса, а максимально Белое море может прогреться до плюс 20.
"Безусловно, такой отдых больше подходит для местных жителей, туристы приобщаются к пляжному отдыху во время экскурсионных программ. Это такой приятный бонус к поездке, чтобы отметиться посещением Белого моря", - пояснили в "Алеане". Уикенд в Архангельске в рамках экскурсионного тура обойдется в 26,7 тысячи рублей на двоих.
Средняя температура воды в августе в Баренцевом море - 11 градусов. "Это море более соленое, чем Черное. Самый знаменитый пляж Мурманской области - "Яйца дракона" находится в Териберке. Он привлекает внимание туристов из-за того, что здесь можно сделать интересные фотографии с округлыми валунами. Неделя отдыха в отеле четыре звезды в Мурманске обойдется в 46,5 тысячи рублей на двоих", - рассказали в "Алеане".
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Два моря и океан

Путешествие на Камчатку – возможность побывать сразу на Охотском, Беринговом морях и Тихом океане. "Свидание с тремя водными стихиями обойдется в 148 тысяч рублей на двоих без учета дороги. Это самые не пляжные моря. Берингово море заковано в лед 10 месяцев в году, но некоторые участки совсем не очищаются ото льда. Посмотреть не ледовитую его часть можно как раз в районе Командорских островов на Камчатке", - рассказали в компании.
Охотское море подойдет для любителей умеренно теплого влажного лета, уверены в "Алеане". Пляжный отдых туда лучше планировать в августе - начале сентября. Температура воды может прогреться до 18-20 градусов.
"Специально покупаться на Сахалин никто не едет. Но такая возможность есть у всех, кто выбирает остров с экскурсионными целями", - уточнили в туроператоре. Абсолютный максимум температуры воздуха, который иногда может случится в августе на Сахалине не превышает плюс 32 градусов. Авторский тур "все включено" к Охотскому морю на 10 дней обойдется в 296,4 тысячи рублей на двоих без учета дороги.
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