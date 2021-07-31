https://ria.ru/20210731/sboy-1743772135.html

Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами

Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами - РИА Новости, 31.07.2021

Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами

У некоторых клиентов Альфа-банка возникли проблемы при оплате картами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T15:14

2021-07-31T15:14

2021-07-31T15:14

технологии

альфа-банк

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. У некоторых клиентов Альфа-банка возникли проблемы при оплате картами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.По данным портала Downdetector, сообщения о сбое в работе Альфа-банка стали поступать в 12:49 мск, основная часть приходится на Москву и Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20210713/tinkoff-1741080256.html

санкт-петербург

москва

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2021

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технологии, альфа-банк, санкт-петербург, москва