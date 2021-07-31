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Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами - РИА Новости, 31.07.2021
Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами
У некоторых клиентов Альфа-банка возникли проблемы при оплате картами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T15:14
2021-07-31T15:14
технологии
альфа-банк
санкт-петербург
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. У некоторых клиентов Альфа-банка возникли проблемы при оплате картами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.По данным портала Downdetector, сообщения о сбое в работе Альфа-банка стали поступать в 12:49 мск, основная часть приходится на Москву и Санкт-Петербург.
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технологии, альфа-банк, санкт-петербург, москва
15:14 31.07.2021
 
Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами

Альфа-банк сообщил о сбое при оплате картами

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛоготип " Альфа Банка"
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. У некоторых клиентов Альфа-банка возникли проблемы при оплате картами, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитного учреждения.
"Сейчас не получится расплатиться картой, мы уже работаем над проблемой и скоро все починим", — цитирует издание представителя банка.
По данным портала Downdetector, сообщения о сбое в работе Альфа-банка стали поступать в 12:49 мск, основная часть приходится на Москву и Санкт-Петербург.
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:50
В работе мобильного приложения "Тинькофф" произошел сбой
 
ТехнологииАльфа-банкСанкт-ПетербургМосква
 
 
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