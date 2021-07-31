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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210731/novostishoubiznesa-1743647554.html
МакSим вышла из комы, а Forbes подсчитал деньги звезд: новости шоу-бизнеса
МакSим вышла из комы, а Forbes подсчитал деньги звезд: новости шоу-бизнеса - РИА Новости, 31.07.2021
МакSим вышла из комы, а Forbes подсчитал деньги звезд: новости шоу-бизнеса
Спекуляции вокруг комы МакSим, список Forbes и "обнищание" звезд, скромные алименты на содержание детей. Все эти темы стали горячо обсуждались на последней... РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T08:00
2021-07-31T13:28
шоубиз
дима билан (виктор белан)
филипп киркоров
forbes
валерий меладзе
макsим (марина абросимова)
моргенштерн (алишер моргенштерн)
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МакSим вышла из комы, а Forbes подсчитал деньги звезд: новости шоу-бизнеса с 26 по 30 июля
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роман Харрасов. Спекуляции вокруг комы МакSим, список Forbes и "обнищание" звезд, скромные алименты на содержание детей. Все эти темы стали горячо обсуждались на последней неделе июля. Но обо всем по порядку в подборке РИА Новости.МакSим вышла из комы: певица в нее и не впадалаВ понедельник желтая пресса выдавала материалы с кликбейтными заголовками: "МакSим вышла из комы". Были и яркие подробности, что она общается с врачами и окружением жестами и мимикой. Любимая певица идет на поправку, а значит, эта история со счастливым концом. Но журналисты не учли известную с самого начала комы МакSим деталь, поэтому представителю певицы пришлось снова напоминать прессе очевидные факты. PR-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в интервью РИА Новости в очередной раз заявила, что певица находится в искусственной коме – медикаментозном сне: ей вводят специальный препарат, который и погружает человека в состояние комы. Не нужно быть врачом, чтобы понять: это контролируемый процесс. Да, логично, что она находится с сознании и может контактировать с окружающими. Forbes подсчитал денежки селебритиЖурнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых успешных российских знаменитостей. Считался годовой доход, упоминаемость в СМИ и соцсетях. Первое место не удивило никого – возглавил список спортсмен. Хабиб Нурмагомедов за последний год заработал 12 миллионов долларов. Его имя упоминали в СМИ более 100 тысяч раз, а в соцсетях более 850 тысяч раз. На втором месте редкий гость федеральных каналов и главный скандалист премии "МУЗ-ТВ" – Моргенштерн. Он заработал 7,4 миллиона долларов, в СМИ его упоминали почти 50 тысяч раз, а в соцсетях — 404 тысяч раз. Награды исполнитель не получает, но парадокс – треки Моргенштерна самые скачиваемые в Сети. Например, именно он возглавил рейтинг Spotify за год работы сервиса в России. С бронзой рейтинга Ольга Бузова. Ведущая, певица, блогер, актриса и девушка, которая уверена, что мы живем в ее эпоху, заработала 3,3 миллиона долларов. В СМИ ее упомянули почти 900 тысяч раз, а вот в соцмедиа – почти 3,5 миллиона раз!Также в первом десятке Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин (он заработал больше всех – 12,2 млн долларов), Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина. Очевидно, "главных" российских звезд пандемия все-таки потрепала. Те, кто мелькает на ТВ при каждом переключении кнопки, не смогли заработать на традиционных чесах по стране. Филипп Киркоров на 12 месте с 4,9 млн долларов, Дмитрий Нагиев на 27-м (3,5 млн), Дима Билан на 29-м (3,1 млн), Николай Басков на 33-м (2,1 млн), Сергей Лазарев вообще на 35-м с 1,2 млн долларов. Валерий Меладзе, который сетовал на нехватку заработка в 2020 году, на 34-м месте. Напомню, он призвал коллег бойкотировать новогодние голубые огоньки, потому что власти отменяли концерты и не помогали артистам. Но при этом исполнитель обогатился на 2,7 млн долларов. Алименты Павла Мамаева и пенсия Ольги ВолковойКстати, в рейтинге Forbes нет Павла Мамаева и, судя по заявлениям его бывшей Аланы, дела у него обстоят не очень. Женщина опубликовала в своем Instagram скриншот перевода алиментов, которые спортсмен платит детям. Он перевел 30 тысяч рублей на еду. Правда, при этом Алана уточнила, что это прогресс. Бывший муж начал переводить деньги регулярно: раз в десять дней. Но женщина посетовала, что, кроме еды, есть и другие траты, но их футболист и дебошир не учитывает. Не оказалось в списке и ни одного любимого миллионами актера. И так получилось, что на этой неделе народная артистка России Ольга Волкова призналась, что получает пенсию в 50 тысяч рублей. Жаловаться она не стала, назвав сумму большой, но при этом отметила, что жить на нее "не очень".
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/znamenitosti-1743355818.html
https://ria.ru/20210715/morgenshtern-1741352714.html
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дима билан (виктор белан), филипп киркоров, forbes, валерий меладзе, макsим (марина абросимова), моргенштерн (алишер моргенштерн)
08:00 31.07.2021 (обновлено: 13:28 31.07.2021)
 

МакSим вышла из комы, а Forbes подсчитал деньги звезд: новости шоу-бизнеса

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Роман Харрасов. Спекуляции вокруг комы МакSим, список Forbes и "обнищание" звезд, скромные алименты на содержание детей. Все эти темы стали горячо обсуждались на последней неделе июля. Но обо всем по порядку в подборке РИА Новости.

МакSим вышла из комы: певица в нее и не впадала

В понедельник желтая пресса выдавала материалы с кликбейтными заголовками: "МакSим вышла из комы". Были и яркие подробности, что она общается с врачами и окружением жестами и мимикой. Любимая певица идет на поправку, а значит, эта история со счастливым концом.
Но журналисты не учли известную с самого начала комы МакSим деталь, поэтому представителю певицы пришлось снова напоминать прессе очевидные факты.
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 23:03В России
"Улучшения есть". Менеджер МакSим обнадежила информацией о здоровье певицы
PR-менеджер исполнительницы Яна Богушевская в интервью РИА Новости в очередной раз заявила, что певица находится в искусственной коме – медикаментозном сне: ей вводят специальный препарат, который и погружает человека в состояние комы. Не нужно быть врачом, чтобы понять: это контролируемый процесс.
"Ее выводят периодически из медикаментозного сна, я уже давно об этом говорила. Это же искусственная кома. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда снова погружают в медикаментозный сон – это не новость сегодняшнего дня", – пояснила Богушевская.
Да, логично, что она находится с сознании и может контактировать с окружающими.

Forbes подсчитал денежки селебрити

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых успешных российских знаменитостей. Считался годовой доход, упоминаемость в СМИ и соцсетях.
Первое место не удивило никого – возглавил список спортсмен. Хабиб Нурмагомедов за последний год заработал 12 миллионов долларов. Его имя упоминали в СМИ более 100 тысяч раз, а в соцсетях более 850 тысяч раз.
На втором месте редкий гость федеральных каналов и главный скандалист премии "МУЗ-ТВ" – Моргенштерн. Он заработал 7,4 миллиона долларов, в СМИ его упоминали почти 50 тысяч раз, а в соцсетях — 404 тысяч раз. Награды исполнитель не получает, но парадокс – треки Моргенштерна самые скачиваемые в Сети. Например, именно он возглавил рейтинг Spotify за год работы сервиса в России.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:09Шоубиз
Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России
С бронзой рейтинга Ольга Бузова. Ведущая, певица, блогер, актриса и девушка, которая уверена, что мы живем в ее эпоху, заработала 3,3 миллиона долларов. В СМИ ее упомянули почти 900 тысяч раз, а вот в соцмедиа – почти 3,5 миллиона раз!
Также в первом десятке Тимати, Сергей Шнуров, Александр Овечкин (он заработал больше всех – 12,2 млн долларов), Ксения Собчак, Баста, Артем Дзюба и Полина Гагарина.
Очевидно, "главных" российских звезд пандемия все-таки потрепала. Те, кто мелькает на ТВ при каждом переключении кнопки, не смогли заработать на традиционных чесах по стране.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала РоссияПрограмма "Голубой огонек"
Программа Голубой огонек - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала Россия
Программа "Голубой огонек"
Филипп Киркоров на 12 месте с 4,9 млн долларов, Дмитрий Нагиев на 27-м (3,5 млн), Дима Билан на 29-м (3,1 млн), Николай Басков на 33-м (2,1 млн), Сергей Лазарев вообще на 35-м с 1,2 млн долларов.
Валерий Меладзе, который сетовал на нехватку заработка в 2020 году, на 34-м месте. Напомню, он призвал коллег бойкотировать новогодние голубые огоньки, потому что власти отменяли концерты и не помогали артистам. Но при этом исполнитель обогатился на 2,7 млн долларов.

Алименты Павла Мамаева и пенсия Ольги Волковой

Кстати, в рейтинге Forbes нет Павла Мамаева и, судя по заявлениям его бывшей Аланы, дела у него обстоят не очень. Женщина опубликовала в своем Instagram скриншот перевода алиментов, которые спортсмен платит детям. Он перевел 30 тысяч рублей на еду.
© @alana_mamaeva/InstagramСкриншот сторис Аланы Мамаевой в Instagram
Скриншот сторис Аланы Мамаевой в Instagram
© @alana_mamaeva/Instagram
Скриншот сторис Аланы Мамаевой в Instagram
Правда, при этом Алана уточнила, что это прогресс. Бывший муж начал переводить деньги регулярно: раз в десять дней. Но женщина посетовала, что, кроме еды, есть и другие траты, но их футболист и дебошир не учитывает.
Не оказалось в списке и ни одного любимого миллионами актера. И так получилось, что на этой неделе народная артистка России Ольга Волкова призналась, что получает пенсию в 50 тысяч рублей. Жаловаться она не стала, назвав сумму большой, но при этом отметила, что жить на нее "не очень".
Актриса Ольга Волкова на прогоне спектакля Эта прекрасная жизнь в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 16:56Шоубиз
Звезда "Папиных дочек" пожаловалась на пенсию в 50 тысяч рублей
 
ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Филипп КиркоровForbesВалерий МеладзеМакSим (Марина Абросимова)Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
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