https://ria.ru/20210726/maksim-1742957581.html

Представитель МакSим объяснила выход певицы из комы

Представитель МакSим объяснила выход певицы из комы - РИА Новости, 26.07.2021

Представитель МакSим объяснила выход певицы из комы

Врачи на протяжении последних дней периодически выводят певицу МакSим из медикаментозного сна, это зависит от состояния организма, сообщила РИА Новости ее... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:34

2021-07-26T16:34

2021-07-26T16:34

шоубиз

маргарита соколова (директор макsим)

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Врачи на протяжении последних дней периодически выводят певицу МакSим из медикаментозного сна, это зависит от состояния организма, сообщила РИА Новости ее представитель Яна Богушевская."Ее выводят периодически из медикаментозного сна, я уже давно об этом говорила. Это же искусственная кома. Врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда Марина в сознании, иногда снова погружают в медикаментозный сон – это не новость сегодняшнего дня", – пояснила Богушевская.Ранее сообщалось, что состояние певицы МакSим (Марины Абросимовой) постепенно улучшается. Певица была подключена к аппарату ИВЛ 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Все это время она находится в искусственной коме в тяжелом состоянии."Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется. Полностью ее не вывели. Есть времена, когда она спит и бывает, когда она в сознании. Это в последние дни", – сказала директор певицы Маргарита Соколова.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

https://radiosputnik.ria.ru/20210726/maksim-1742936232.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита соколова (директор макsим), коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова)