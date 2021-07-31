https://ria.ru/20210731/gastroli-1743573035.html

"Потом вспоминали, смеялись": звезды — о курьезах в поездках и на гастролях

"Потом вспоминали, смеялись": звезды — о курьезах в поездках и на гастролях - РИА Новости, 31.07.2021

"Потом вспоминали, смеялись": звезды — о курьезах в поездках и на гастролях

Байки с гастролей — жанр, который может посоперничать с любыми анекдотами, ведь это реальные истории. Почему Камиль Ларин перепутал Ленина с мышкой, зачем Жанна РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:00

2021-07-31T08:07

туризм

интервью

санкт-петербург

сан-марино

мышкин

лос-анджелес

одесса

вахтанг кикабидзе

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ольга Цынская. Байки с гастролей — жанр, который может посоперничать с любыми анекдотами, ведь это реальные истории. Почему Камиль Ларин перепутал Ленина с мышкой, зачем Жанна Бадоева устроила пикник на кладбище, как Елена Ваенга лишила сил Алексея Ягудина, а Нани Брегвадзе провалилась в оркестровую яму — самые яркие курьезы из поездок в материале РИА Новости.Фигурист Алексей ЯгудинИстория случилась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге: шел гала-концерт, показательные выступления. Катаюсь под живую музыку — поет Елена Ваенга. Физические силы фигуристы тщательно распределяют по времени, и на репетиции все рассчитали до минуты. Песня заканчивается — мой прокат и силы тоже.Финальная поза. И тут я вижу, что Лена спускается на лед и умолкать вообще не планирует! Повторяет припев еще и еще. У меня уже в глазах темно, кровь во рту — силы-то брать неоткуда, существует же лимит. Думал, это не закончится никогда! А после выступления Ленка мне говорит: "Леш, ты так классно катался, я решила петь подольше".Пять турниров за пять недель. Татьяна Анатольевна Тарасова волнуется: "Леш, выглядишь ужасно, устал, наверное. Иди на ручки, покачаю". У нас с ней очень трогательные отношения. Эту фразу я слышу уже года два подряд. Тут думаю: дай воспользуюсь предложением. И прыгнул ей на руки. Две недели Татьяна Анатольевна лежала в больнице с поврежденной спиной.Больная тема современного спорта — допинг. У меня никак не получался четверной прыжок, на тот момент — технически самый сложный. Подходит ко мне Татьяна Анатольевна Тарасова и протягивает таблетку. Я отказываюсь, нельзя же. Она: "Глотай! У меня везде связи, проблем не будет!"Я принимаю пилюлю и через час чувствую, что в меня вселился Поддубный (знаменитый борец-профессионал, атлет и цирковой артист, русский богатырь. — Прим. ред.). Во мне какая-то нереальная сила — на тренировке творю настоящие безумства. Помню, даже руку повредил, пришлось в больницу ехать. Спрашиваю у Татьяны Анатольевны, что за препарат она мне дала. Отвечает: "Леш, ты идиот, что ли. Таблетку аспирина!" Эффект плацебо в действии.Актер и один из основателей театра "Квартет И" Камиль ЛаринКогда мы снимали фильм "День выборов", плыли-шли по Волге и заходили в какие-то города. Иногда это была вынужденная остановка, чтобы корабль переночевал. И мы с вместе с ним. Пришвартовались в Мышкине. И мы — я с десятилетним сыном и Леша Барац — решили прогуляться по старинному городу.Идем и видим старинный памятник Ленину. И он какой-то маленький. Как известно, Ильич был небольшого роста, но этот памятник вообще какой-то ужатый, приплюснутый, что ли…Леша посмотрел на изваяние и говорит: "Что-то я не пойму: это Ленин такой маленький или мышка такая большая?" (Напоминаю: дело было в Мышкине, так что памятник зверьку вполне логичен.)Обращается к моему сыну: "Ян, пойди посмотри, нет ли сзади хвостика?"Однажды к Саше Демидову в аэропорту подбежал молодой человек. Саша подумал: "Сейчас автограф будет брать или фотографироваться". А тот говорит:— Слушайте, вы же из "Квартета"?— Да.— У меня к вам два вопроса. Леша голубой?— Нет.— А Камиль бухает?— Нет!— Спасибо большое, до свидания.Вот такие вопросы насущные интересуют людей.Телеведущая Жанна БадоеваНа съемках со мной каждый день что-то происходит. Но это уже рутина. Как-то со съемочной группой решили устроить пикник. Сидим, кайфуем, наслаждаемся минутами отдыха и прекрасной погодой. И вдруг оказывается, что мы расположились на… кладбище.В Тунисе для трансфера нашей съемочной группе выделили настоящую городскую маршрутку. На каждом светофоре туда пытались подсесть местные жители, но мы, естественно, никого не брали. Столько проклятий себе в спину я давно не слышала!В Сан-Марино отправились на съемки в брендовый магазин. Там мы увидели какого-то старичка. Еще подумали, что внуки его на шопинг привезли, суетятся все вокруг него. В итоге дед оказался самим маэстро Балдинини, основателем марки. А мы поначалу отказывались у него интервью брать — зачем с покупателем разговаривать? Вот такая неловкая и одновременно смешная ситуация. Потом, конечно, пообщались.А в Лос-Анжелесе рядом со знаменитыми буквами HOLLYWOOD нас чуть не арестовала полиция! Надпись можно фотографировать только издали. Если подойти ближе чем на сто метров, сработают датчики движения, вас засекут камеры и включатся динамики с предупреждением. Если не уйдете, через минуту прилетят полицейские вертолеты и все может закончиться арестом. Все потому, что многие пытаются залезть на буквы, а некоторые, к сожалению, с них падают.Мы оформили кучу разрешений, чтобы не попасть на штраф в десятки тысяч долларов. Но как только спустились к этому месту, ровно через три минуты над нами зависли три вертолета полиции с орущими сиренами. Кричали в мегафон, что все арестованы. Пришлось прямо на месте разруливать ситуацию. Зато потом долго смеялись.Певец и актер Вахтанг КикабидзеКак-то во время концерта Нани Брегвадзе исполняла романс "Живет моя отрада". А я решил ее рассмешить и стал подсказывать каждое слово. Громко очень суфлировал. Это было так уморительно, что Нани чуть не заплакала от смеха. Правда, мне потом от нее досталось.Певица Нани БрегвадзеОднажды на гастролях наш трубач, Энвер Хмырев, надел мою шубу, сомбреро и играл в таком виде мексиканскую музыку. Он невысокого роста, и моя верхняя одежда ему очень велика. Зал рыдал от смеха.Когда я пела романс "Дорогой длинною", Гено Надирашвили (сегодня руководитель ансамбля), лежа за пианино, играл на трубе. А рядом контрабас, и Гено вообще не было видно. Пою и не понимаю, откуда звучит труба. Мальчики постоянно разыгрывали меня.Но, пожалуй, самое смешное со мной случилось в Одессе, в оперном театре. На концерт специально приехал мой друг Георгий Данелия. Я пела романс "Калитка". В самом конце выступления сделала пару шагов назад и… провалилась в оркестровую яму! К счастью, сломала только каблук. В зрительном зале — буря эмоций, восторг, овации. Все решили, что это срежиссировано: спела про калитку и эффектно исчезла, как бы прощаясь.

https://ria.ru/20200723/1574633256.html

https://ria.ru/20210614/badoeva-1736140832.html

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

санкт-петербург

сан-марино

мышкин

лос-анджелес

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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