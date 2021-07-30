https://ria.ru/20210730/pochta-1743433146.html

На Земле Франца-Иосифа открыли самое северное в мире отделение Почты России

На Земле Франца-Иосифа открыли самое северное в мире отделение Почты России - РИА Новости, 30.07.2021

На Земле Франца-Иосифа открыли самое северное в мире отделение Почты России

Самое северное в мире отделение Почты России начало работу на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба правительства Архангельской... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T01:32

2021-07-30T01:32

2021-07-30T01:32

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МУРМАНСК, 29 июл — РИА Новости. Самое северное в мире отделение Почты России начало работу на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области."Предприятие находится на территории национального парка "Русская Арктика". Почтовое отделение 163110 в бухте Тихая обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь", — говорится в релизе.В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы на Северный полюс были отменены. В этом году первые путешественники в Арктику отправились из Мурманска в июле."Обычно атомоходы с туристами со всего мира заходят в бухту Тихая с июня по сентябрь. Путешественники спускаются на берег, чтобы прогуляться по территории национального парка, ознакомиться с природой островов и осмотреть постройки первой советской полярной станции", — пояснили в правительстве.Из почтового отделения туристы могут отправить красочные открытки с видами Арктики в любые уголки мира и передать привет своим родным и близким.В сентябре, когда бухту Тихая сковывает льдами и круизный сезон заканчивается, корреспонденция с острова переправляется в центральное почтовое отделение Архангельска.

https://ria.ru/20190923/1557902636.html

https://ria.ru/20210729/korostelev-1743201306.html

арктика

мурманск

земля франца-иосифа

архангельская область

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