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Туризм
https://ria.ru/20210730/pochta-1743433146.html
На Земле Франца-Иосифа открыли самое северное в мире отделение Почты России
На Земле Франца-Иосифа открыли самое северное в мире отделение Почты России - РИА Новости, 30.07.2021
На Земле Франца-Иосифа открыли самое северное в мире отделение Почты России
Самое северное в мире отделение Почты России начало работу на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба правительства Архангельской... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T01:32
2021-07-30T01:32
туристы
арктика
мурманск
туризм
туризм
земля франца-иосифа
новости - туризм
почта россии
архангельская область
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МУРМАНСК, 29 июл — РИА Новости. Самое северное в мире отделение Почты России начало работу на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области."Предприятие находится на территории национального парка "Русская Арктика". Почтовое отделение 163110 в бухте Тихая обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь", — говорится в релизе.В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы на Северный полюс были отменены. В этом году первые путешественники в Арктику отправились из Мурманска в июле."Обычно атомоходы с туристами со всего мира заходят в бухту Тихая с июня по сентябрь. Путешественники спускаются на берег, чтобы прогуляться по территории национального парка, ознакомиться с природой островов и осмотреть постройки первой советской полярной станции", — пояснили в правительстве.Из почтового отделения туристы могут отправить красочные открытки с видами Арктики в любые уголки мира и передать привет своим родным и близким.В сентябре, когда бухту Тихая сковывает льдами и круизный сезон заканчивается, корреспонденция с острова переправляется в центральное почтовое отделение Архангельска.
https://ria.ru/20190923/1557902636.html
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туристы, арктика, мурманск, туризм, земля франца-иосифа, новости - туризм, почта россии, архангельская область, достопримечательности
01:32 30.07.2021
 
На Земле Франца-Иосифа открыли самое северное в мире отделение Почты России

Самое северное в мире отделение Почты России открыли для туристов на Земле Франца-Иосифа

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБелая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море
Белая медведица с медвежонком в районе архипелага Земля Франца Иосифа в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МУРМАНСК, 29 июл — РИА Новости. Самое северное в мире отделение Почты России начало работу на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба правительства Архангельской области.
"Предприятие находится на территории национального парка "Русская Арктика". Почтовое отделение 163110 в бухте Тихая обслуживает туристов круизных лайнеров с июня по сентябрь", — говорится в релизе.
В 2020 году в связи с эпидемиологической обстановкой все туристические рейсы на Северный полюс были отменены. В этом году первые путешественники в Арктику отправились из Мурманска в июле.
"Обычно атомоходы с туристами со всего мира заходят в бухту Тихая с июня по сентябрь. Путешественники спускаются на берег, чтобы прогуляться по территории национального парка, ознакомиться с природой островов и осмотреть постройки первой советской полярной станции", — пояснили в правительстве.
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Из почтового отделения туристы могут отправить красочные открытки с видами Арктики в любые уголки мира и передать привет своим родным и близким.
В сентябре, когда бухту Тихая сковывает льдами и круизный сезон заканчивается, корреспонденция с острова переправляется в центральное почтовое отделение Архангельска.
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