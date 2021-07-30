https://ria.ru/20210730/mid-1743596320.html

В МИД прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана

В МИД прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 30.07.2021

В МИД прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Недавние вооруженные инциденты на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность, Россия готова оказывать все необходимое содействие для нормализации... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T12:16

2021-07-30T12:16

2021-07-30T12:23

в мире

армения

азербайджан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Недавние вооруженные инциденты на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность, Россия готова оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации, заявили в МИД РФ."Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым", - говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, а также решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем."Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы", - заявил Бикантов.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210730/bespilotnik-1743565912.html

https://ria.ru/20210729/granitsa-1743510908.html

https://ria.ru/20210729/azerbaydzhan-1743370280.html

армения

азербайджан

россия

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в мире, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия