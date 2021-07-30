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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210730/mid-1743596320.html
В МИД прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана
В МИД прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 30.07.2021
В МИД прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Недавние вооруженные инциденты на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность, Россия готова оказывать все необходимое содействие для нормализации... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T12:16
2021-07-30T12:23
в мире
армения
азербайджан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Недавние вооруженные инциденты на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность, Россия готова оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации, заявили в МИД РФ."Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым", - говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, а также решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем."Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы", - заявил Бикантов.В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210730/bespilotnik-1743565912.html
https://ria.ru/20210729/granitsa-1743510908.html
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в мире, армения, азербайджан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
12:16 30.07.2021 (обновлено: 12:23 30.07.2021)
 
В МИД прокомментировали ситуацию на границе Армении и Азербайджана

МИД: Россия готова оказывать содействие для нормализации ситуации на границе Армении и Азербайджана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Недавние вооруженные инциденты на азербайджано-армянской границе вызывают обеспокоенность, Россия готова оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации, заявили в МИД РФ.
"Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым", - говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.
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Вчера, 10:15
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В российском внешнеполитическом ведомстве также призвали стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, а также решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем.
"Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе азербайджано-армянской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы", - заявил Бикантов.
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Азербайджан призвал к дипломатическому разрешению конфликта с Арменией
В среду возобновились перестрелки на армяно-азербайджанской границе. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном к Азербайджану участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Армянский военнослужащий в приграничном районе - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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Азербайджан обвинил Армению в нарушении соглашения о прекращении огня
 
Ситуация в Нагорном КарабахеВ миреАрменияАзербайджанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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