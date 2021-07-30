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Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах - РИА Новости, 30.07.2021
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах
Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:48
2021-07-30T17:48
в мире
происшествия
нарва
куба
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и потом уехать в Испанию, сообщает пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области."В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь"."Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", - информируют российские пограничники.Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Они привлечены к административной ответственности и будут выдворены с территории РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/provoloka-1743345997.html
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в мире, происшествия, нарва, куба, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
17:48 30.07.2021
 
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах

Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на надувных матрасах

© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 открылся на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Евгений Ашихмин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и потом уехать в Испанию, сообщает пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
"В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь".
"Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", - информируют российские пограничники.
Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Они привлечены к административной ответственности и будут выдворены с территории РФ.
 
В миреПроисшествияНарваКубаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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