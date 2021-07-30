https://ria.ru/20210730/matras-1743675156.html

Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах

Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах - РИА Новости, 30.07.2021

Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах

Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и... РИА Новости, 30.07.2021

2021-07-30T17:48

2021-07-30T17:48

2021-07-30T17:48

в мире

происшествия

нарва

куба

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и потом уехать в Испанию, сообщает пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области."В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь"."Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", - информируют российские пограничники.Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Они привлечены к административной ответственности и будут выдворены с территории РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210728/provoloka-1743345997.html

нарва

куба

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, нарва, куба, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия