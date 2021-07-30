https://ria.ru/20210730/matras-1743675156.html
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах - РИА Новости, 30.07.2021
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах
Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и... РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T17:48
2021-07-30T17:48
2021-07-30T17:48
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происшествия
нарва
куба
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Пограничники задержали троих граждан Кубы, которые планировали на надувных матрацах переплыть реку Нарву, чтобы пересечь границу между Россией и Эстонией и потом уехать в Испанию, сообщает пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области."В относительной близости от государственной границы Российской Федерации сотрудниками Пограничного управления при попытке незаконного пересечения государственной границы РФ задержаны трое неизвестных, ускоренно направлявшихся в сторону Эстонской Республики", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, "иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь"."Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрацы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения", - информируют российские пограничники.Задержанных поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе. Они привлечены к административной ответственности и будут выдворены с территории РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210728/provoloka-1743345997.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, происшествия, нарва, куба, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на матрасах
Трое кубинцев пытались пересечь границу России и Эстонии на надувных матрасах