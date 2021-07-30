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Лучшие фото недели: тело как искусство, непокорный зонтик и высший пилотаж
Лучшие фото недели: тело как искусство, непокорный зонтик и высший пилотаж - РИА Новости, 30.07.2021
Лучшие фото недели: тело как искусство, непокорный зонтик и высший пилотаж
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 30.07.2021
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фото
олимпиада
мода
вакцинация
французская полинезия
эфиопия
медельин
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
французская полинезия
эфиопия
медельин
токио
бангладеш
анапа
хайдарабад
лондон
нью-йорк (город)
флорида
рим
калифорния
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фото, фото, олимпиада, мода, вакцинация, французская полинезия, эфиопия, медельин, токио, бангладеш, анапа, хайдарабад, лондон, нью-йорк (город), флорида, рим, калифорния, великобритания, владимир путин, чарльз, принц уэльский, музей мадам тюссо, архстояние, борис джонсон, стрижи (пилотажная группа), чжэцзян, анталья (провинция), западный берег реки иордан, софья великая, протесты, беженцы, космос, наводнение, вашингтон, кабул, светлана холомина, софия позднякова, пляжный волейбол, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, надежда макрогузова, макс-2021
11:16 30.07.2021 (обновлено: 11:36 30.07.2021)
 

Лучшие фото недели: тело как искусство, непокорный зонтик и высший пилотаж

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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon

Люди в защитных масках переходят дорогу в Токио.

Люди переходят дорогу в Токио
1 из 30

Люди в защитных масках переходят дорогу в Токио.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

София Позднякова и Софья Великая — золотая и серебряная медалистки XXXII летних Олимпийских игр в соревнованиях по фехтованию на саблях.

Софья Великая и София Позднякова
2 из 30

София Позднякова и Софья Великая — золотая и серебряная медалистки XXXII летних Олимпийских игр в соревнованиях по фехтованию на саблях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Отдыхающие на одном из пляжей Анапы.

Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе
3 из 30

Отдыхающие на одном из пляжей Анапы.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh

Столкновение израильских солдат и палестинских демонстрантов на Западном берегу.

Столкновение израильских солдат и палестинских демонстрантов на Западном берегу. 28 июля 2021
4 из 30

Столкновение израильских солдат и палестинских демонстрантов на Западном берегу.

© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
© AP Photo / Brittainy Newman

Ежегодный День боди-арта на Юнион-сквер в Нью-Йорке.

Девушка на ежегодном Дне рисования на теле в парке Юнион-Сквер, Нью-Йорк
5 из 30

Ежегодный День боди-арта на Юнион-сквер в Нью-Йорке.

© AP Photo / Brittainy Newman
© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff

Люди катаются на катамаране в дыму от лесных пожаров в Якутии.

Люди катаются на катамаране в дыму от лесных пожаров в Якутии
6 из 30

Люди катаются на катамаране в дыму от лесных пожаров в Якутии.

© AFP 2021 / Dimitar Dilkoff
© REUTERS / Peter Nicholls

Художник красит одну из восковых фигур группы Little Mix в лондонском Музее мадам Тюссо.

Художник красит одну восковых фигур группы Little Mix в Музее Мадам Тюссо в Лондоне, Великобритания
7 из 30

Художник красит одну из восковых фигур группы Little Mix в лондонском Музее мадам Тюссо.

© REUTERS / Peter Nicholls
© AFP 2021 / Hector Retamal

Люди в затопленном отеле в китайской провинции Чжэцзян.

Люди в затопленном отеле в Нинбо, провинция Чжэцзян на востоке Китая
8 из 30

Люди в затопленном отеле в китайской провинции Чжэцзян.

© AFP 2021 / Hector Retamal
© REUTERS / Tiksa Negeri

Эритрейские беженцы протестуют перед офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Эфиопии.

Эритрейские беженцы протестуют перед офисами Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Эфиопии
9 из 30

Эритрейские беженцы протестуют перед офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Эфиопии.

© REUTERS / Tiksa Negeri
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Отсек-модуль "Пирс", отстыкованный от МКС после 20 лет работы, в открытом космосе.

Стыковочный отсек-модуль Пирс в открытом космосе
10 из 30

Отсек-модуль "Пирс", отстыкованный от МКС после 20 лет работы, в открытом космосе.

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин после Главного военно-морского парада в День ВМФ.

Президент РФ В. Путин принял участие в Главном военно-морском параде
11 из 30

Владимир Путин после Главного военно-морского парада в День ВМФ.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Показ коллекции одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".

Modest Fashion day в Казани
12 из 30

Показ коллекции одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© AP Photo / Shafiqur Rahman

Дети играют после паводка в лагере беженцев в Кутупалонге, Бангладеш.

Дети-беженцы играют в паводковых водах лагеря беженцев в Кутупалонге, Бангладеш
13 из 30

Дети играют после паводка в лагере беженцев в Кутупалонге, Бангладеш.

© AP Photo / Shafiqur Rahman
© REUTERS / Raneen Sawafta

Девушка — солдат израильской армии распыляет газовый баллончик в лицо журналисту во время акции протеста против строительства еврейских поселений на Западном берегу.

 Девушка — солдат Израильской Армии распыляет газовый баллончик на журналиста во время акции протеста против израильских поселений недалеко от Тубаса на оккупированном Израилем Западном берегу
14 из 30

Девушка — солдат израильской армии распыляет газовый баллончик в лицо журналисту во время акции протеста против строительства еврейских поселений на Западном берегу.

© REUTERS / Raneen Sawafta
© AP Photo / Noah Berger

Обгоревшие автомобили после пожара в Калифорнии.

Автомобили после пожара в районе Индиан-Фолс округа Плумас, штат Калифорния
15 из 30

Обгоревшие автомобили после пожара в Калифорнии.

© AP Photo / Noah Berger
© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento

Модели представляют творения студентов Боливарианского университета на Медельинской неделе моды в Колумбии.

Модели представляют творения студентов Боливарианского университета на Медельинской неделе моды в Колумбии
16 из 30

Модели представляют творения студентов Боливарианского университета на Медельинской неделе моды в Колумбии.

© AFP 2021 / Joaquin Sarmiento
© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds

Участница демонстрации перед Белым домом в Вашингтоне.

Протестующий во время демонстрации перед Белым домом в Вашингтоне, округ Колумбия
17 из 30

Участница демонстрации перед Белым домом в Вашингтоне.

© AFP 2021 / Andrew Caballero-Reynolds
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время турнира по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки, члены сборной России по пляжному волейболу Светлана Холомина и Надежда Макрогузова на XXXII Олимпийских играх в Токио
18 из 30

Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время турнира по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© AP Photo / Mahesh Kumar A

Очередь за второй дозой вакцины против коронавируса в Хайдарабаде, Индия.

Сотни людей выстраиваются в очередь, чтобы получить вторую дозу вакцины против коронавируса на муниципальной территории в Хайдарабаде, Индия.
19 из 30

Очередь за второй дозой вакцины против коронавируса в Хайдарабаде, Индия.

© AP Photo / Mahesh Kumar A
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury

DaBaby выступает на сцене крупнейшего в США рэп-фестиваля Rolling Loud.

DaBaby выступает на сцене во время Rolling Loud на Hard Rock Stadium 25 июля 2021 года в Майами-Гарденс, Флорида.
20 из 30

DaBaby выступает на сцене крупнейшего в США рэп-фестиваля Rolling Loud.

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury
© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury

Посетительница рэп-фестиваля Rolling Loud в Майами-Гарденс.

Посетитель крупнейшего рэп-фестиваля в США Rolling Loud в Майами-Гарденс, штат Флорида
21 из 30

Посетительница рэп-фестиваля Rolling Loud в Майами-Гарденс.

© AFP 2021 / Getty Images/Rich Fury
© AFP 2021 / Sajjad Hussain

Ослик с груженной шинами тележкой на обочине дороги в Кабуле.

Осел с тележкой загруженной шинами в Кабуле
22 из 30

Ослик с груженной шинами тележкой на обочине дороги в Кабуле.

© AFP 2021 / Sajjad Hussain
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Пилотажная группа Стрижи на самолетах МиГ-29 участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021
23 из 30

Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AP Photo / Suat Metin

Последствия лесных пожаров в Анталье.

Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция
24 из 30

Последствия лесных пожаров в Анталье.

© AP Photo / Suat Metin
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool

Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон на открытии мемориальной доски в честь погибших полицейских в Стаффордшире.

Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон укрываются от дождя во время открытия Мемориала полиции Великобритании в Национальном мемориальном дендрарии в Олревасе, Англия
25 из 30

Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон на открытии мемориальной доски в честь погибших полицейских в Стаффордшире.

© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
© AP Photo / Shafiqur Rahman

Беженец-рохинджа с ребенком в затопленном после сильных дождей убежище в лагере в Кутупалонге.

Мужчина-беженец сидит ребенком в своем затопленном убежище после сильных дождей в лагере беженцев Рохинджа в Кутупалонге, Бангладеш
26 из 30

Беженец-рохинджа с ребенком в затопленном после сильных дождей убежище в лагере в Кутупалонге.

© AP Photo / Shafiqur Rahman
© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara

ПЦР-тестирование на коронавирус в Коломбо.

Забор материала для теста ПЦР в Коломбо, Шри-Ланка
27 из 30

ПЦР-тестирование на коронавирус в Коломбо.

© AFP 2021 / Ishara S. Kodikara
© AFP 2021 / Ludovic Marin

Танцоры принимают участие в шоу, посвященном визиту Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию.

Танцоры принимают участие в шоу во время визита президента Франции Эммануэля Макрона в Атуону на Хива-Оа, Французская Полинезия
28 из 30

Танцоры принимают участие в шоу, посвященном визиту Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию.

© AFP 2021 / Ludovic Marin
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Акция протеста в Риме против введения санитарных пропусков.

Акция протеста против плана Зеленый пропуск (Пропуск здоровья) в Риме, Италия
29 из 30

Акция протеста в Риме против введения санитарных пропусков.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Арт-объект "Ротонда" Александра Бродского на фестивале "Архстояние" в Калужской области.

Арт-объект Ротонда Александра Бродского на фестивале Архстояние в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области
30 из 30

Арт-объект "Ротонда" Александра Бродского на фестивале "Архстояние" в Калужской области.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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