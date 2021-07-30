Лучшие фото недели: тело как искусство, непокорный зонтик и высший пилотаж
Люди в защитных масках переходят дорогу в Токио.
София Позднякова и Софья Великая — золотая и серебряная медалистки XXXII летних Олимпийских игр в соревнованиях по фехтованию на саблях.
София Позднякова и Софья Великая — золотая и серебряная медалистки XXXII летних Олимпийских игр в соревнованиях по фехтованию на саблях.
Отдыхающие на одном из пляжей Анапы.
Столкновение израильских солдат и палестинских демонстрантов на Западном берегу.
Столкновение израильских солдат и палестинских демонстрантов на Западном берегу.
Ежегодный День боди-арта на Юнион-сквер в Нью-Йорке.
Ежегодный День боди-арта на Юнион-сквер в Нью-Йорке.
Люди катаются на катамаране в дыму от лесных пожаров в Якутии.
Художник красит одну из восковых фигур группы Little Mix в лондонском Музее мадам Тюссо.
Художник красит одну из восковых фигур группы Little Mix в лондонском Музее мадам Тюссо.
Люди в затопленном отеле в китайской провинции Чжэцзян.
Эритрейские беженцы протестуют перед офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Эфиопии.
Эритрейские беженцы протестуют перед офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Эфиопии.
Отсек-модуль "Пирс", отстыкованный от МКС после 20 лет работы, в открытом космосе.
Отсек-модуль "Пирс", отстыкованный от МКС после 20 лет работы, в открытом космосе.
Владимир Путин после Главного военно-морского парада в День ВМФ.
Владимир Путин после Главного военно-морского парада в День ВМФ.
Показ коллекции одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".
Показ коллекции одежды на Modest Fashion Day в дни XII Международного экономического саммита "Россия Исламский мир: KazanSummit".
Дети играют после паводка в лагере беженцев в Кутупалонге, Бангладеш.
Дети играют после паводка в лагере беженцев в Кутупалонге, Бангладеш.
Девушка — солдат израильской армии распыляет газовый баллончик в лицо журналисту во время акции протеста против строительства еврейских поселений на Западном берегу.
Девушка — солдат израильской армии распыляет газовый баллончик в лицо журналисту во время акции протеста против строительства еврейских поселений на Западном берегу.
Обгоревшие автомобили после пожара в Калифорнии.
Обгоревшие автомобили после пожара в Калифорнии.
Модели представляют творения студентов Боливарианского университета на Медельинской неделе моды в Колумбии.
Модели представляют творения студентов Боливарианского университета на Медельинской неделе моды в Колумбии.
Участница демонстрации перед Белым домом в Вашингтоне.
Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время турнира по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII Олимпийских играх в Токио.
Российские спортсменки Светлана Холомина и Надежда Макрогузова во время турнира по пляжному волейболу против Марты Менегатти и Виктории Орси Тот из Италии на XXXII Олимпийских играх в Токио.
Очередь за второй дозой вакцины против коронавируса в Хайдарабаде, Индия.
Очередь за второй дозой вакцины против коронавируса в Хайдарабаде, Индия.
DaBaby выступает на сцене крупнейшего в США рэп-фестиваля Rolling Loud.
DaBaby выступает на сцене крупнейшего в США рэп-фестиваля Rolling Loud.
Посетительница рэп-фестиваля Rolling Loud в Майами-Гарденс.
Ослик с груженной шинами тележкой на обочине дороги в Кабуле.
Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Пилотажная группа "Стрижи" участвует в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.
Последствия лесных пожаров в Анталье.
Последствия лесных пожаров в Анталье.
Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон на открытии мемориальной доски в честь погибших полицейских в Стаффордшире.
Британский принц Чарльз и премьер-министр Борис Джонсон на открытии мемориальной доски в честь погибших полицейских в Стаффордшире.
Беженец-рохинджа с ребенком в затопленном после сильных дождей убежище в лагере в Кутупалонге.
Беженец-рохинджа с ребенком в затопленном после сильных дождей убежище в лагере в Кутупалонге.
ПЦР-тестирование на коронавирус в Коломбо.
Танцоры принимают участие в шоу, посвященном визиту Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию.
Танцоры принимают участие в шоу, посвященном визиту Эммануэля Макрона во Французскую Полинезию.
Акция протеста в Риме против введения санитарных пропусков.
Арт-объект "Ротонда" Александра Бродского на фестивале "Архстояние" в Калужской области.
Арт-объект "Ротонда" Александра Бродского на фестивале "Архстояние" в Калужской области.