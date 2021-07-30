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Шоубиз
https://ria.ru/20210730/buzova-1743567986.html
"Женская доля": Бузова выпустила песню о хейте
"Женская доля": Бузова выпустила песню о хейте - РИА Новости, 30.07.2021
"Женская доля": Бузова выпустила песню о хейте
Ольга Бузова выпустила сингл "Женская доля". Об этом она сообщила в личном микроблоге. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T11:15
2021-07-30T11:15
шоубиз
ольга бузова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ольга Бузова выпустила сингл "Женская доля". Об этом она сообщила в личном микроблоге. По признанию знаменитости, песня получилась очень личной. В ней говорится о том, как она справляется с хейтом. "Взлет и посадка, сила воли, сила в Оле. Сколько соли Оле вы насыпали на раны. Сколько лили помои на Олю с телеэкрана. Сколько обмана, ведь про меня правда глаза вам так колит. Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю. Послушай, подруга, вот она женская доля. Сила воли, сила в Оле. Я не топила боль ни в алкоголе, ни в колле", — поет исполнительница. Фанатам песня понравилась. Они оценили смелость Ольги, ее способность говорить о своих переживаниях. "Каждая строчка — момент из твоей жизни. Песня с огромным смыслом", "Прослушала внимательно каждое слово, очень сильно", "Оля, очень сильная песня. Столько в ней чувств, сколько личного... Очень ценно, что в наше время ты не боишься быть открытой и говоришь о своих чувствах", — пишут в комментариях. Но нашлись и те, кто новый трек Бузовой раскритиковал. "Опять жертва, опять слезы...", "Нет, это опять одно и тоже — Оля жертва! Пожалейте ее. Ничего нового", — отреагировали некоторые пользователи. Недавно Виктория Боня рассказала об отношениях Бузовой с алкоголем, а Ольга Орлова раскрыла суть конфликта с теледивой.
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ольга бузова, звезды, знаменитости, музыка
11:15 30.07.2021
 

"Женская доля": Бузова выпустила песню о хейте

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса,певица и телеведущая Ольга Бузова
Актриса,певица и телеведущая Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Ольга Бузова выпустила сингл "Женская доля". Об этом она сообщила в личном микроблоге.
По признанию знаменитости, песня получилась очень личной. В ней говорится о том, как она справляется с хейтом.
"Взлет и посадка, сила воли, сила в Оле. Сколько соли Оле вы насыпали на раны. Сколько лили помои на Олю с телеэкрана. Сколько обмана, ведь про меня правда глаза вам так колит. Можете не любить Бузову, но не трогайте Олю. Послушай, подруга, вот она женская доля. Сила воли, сила в Оле. Я не топила боль ни в алкоголе, ни в колле", — поет исполнительница.
Фанатам песня понравилась. Они оценили смелость Ольги, ее способность говорить о своих переживаниях. "Каждая строчка — момент из твоей жизни. Песня с огромным смыслом", "Прослушала внимательно каждое слово, очень сильно", "Оля, очень сильная песня. Столько в ней чувств, сколько личного... Очень ценно, что в наше время ты не боишься быть открытой и говоришь о своих чувствах", — пишут в комментариях.
Но нашлись и те, кто новый трек Бузовой раскритиковал. "Опять жертва, опять слезы...", "Нет, это опять одно и тоже — Оля жертва! Пожалейте ее. Ничего нового", — отреагировали некоторые пользователи.
Недавно Виктория Боня рассказала об отношениях Бузовой с алкоголем, а Ольга Орлова раскрыла суть конфликта с теледивой.
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