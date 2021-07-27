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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210727/buzova-1743119887.html
"Все такие правильные": Боня рассказала об отношениях Бузовой с алкоголем
"Все такие правильные": Боня рассказала об отношениях Бузовой с алкоголем - РИА Новости, 27.07.2021
"Все такие правильные": Боня рассказала об отношениях Бузовой с алкоголем
Виктория Боня рассказала, какие отношения у Ольги Бузовой с алкоголем. Своим мнением она поделилась с сайтом Teleprogramma.pro. РИА Новости, 27.07.2021
2021-07-27T17:35
2021-07-27T17:35
шоубиз
виктория боня
ольга бузова
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МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Виктория Боня рассказала, какие отношения у Ольги Бузовой с алкоголем. Своим мнением она поделилась с сайтом Teleprogramma.pro. "Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: "Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до…", — раскрыла бывшая участница "Дома-2".Журналисты припомнили Боне видео, которое недавно попало в Сеть. В ролике было показано, как ведущая танцует на концерте HammAli&amp;Navai и "в какой-то момент опускается на пол", пишет СМИ."Ну и что. Человек разве не может выпить и расслабиться. Вдруг наступил "сухой закон", и все такие правильные стали. Просто людям нужно больше следить за собой, а не смотреть за другими. И тогда все будет хорошо. Начни с себя. Бузова уже начала", — отреагировала Виктория.Боня также отметила, что никогда не видела теледиву пьяной. Недавно в прямом эфире "Матч ТВ" Губерниев поинтересовался у Бузовой: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Знаменитость назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Поступок ведущего и реакция теледивы широко вызвали широкий резонанс. За Ольгу заступился Алексей Ягудин.
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виктория боня, ольга бузова
17:35 27.07.2021
 

"Все такие правильные": Боня рассказала об отношениях Бузовой с алкоголем

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВиктория Боня и Ольга Бузова
Виктория Боня и Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Виктория Боня рассказала, какие отношения у Ольги Бузовой с алкоголем. Своим мнением она поделилась с сайтом Teleprogramma.pro.
"Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: "Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до…", — раскрыла бывшая участница "Дома-2".
Журналисты припомнили Боне видео, которое недавно попало в Сеть. В ролике было показано, как ведущая танцует на концерте HammAli&Navai и "в какой-то момент опускается на пол", пишет СМИ.
"Ну и что. Человек разве не может выпить и расслабиться. Вдруг наступил "сухой закон", и все такие правильные стали. Просто людям нужно больше следить за собой, а не смотреть за другими. И тогда все будет хорошо. Начни с себя. Бузова уже начала", — отреагировала Виктория.
Боня также отметила, что никогда не видела теледиву пьяной.
Недавно в прямом эфире "Матч ТВ" Губерниев поинтересовался у Бузовой: "Вы перестали пить коньяк по утрам?" Знаменитость назвала комментатора "дном, а не мужчиной" и расплакалась. Поступок ведущего и реакция теледивы широко вызвали широкий резонанс. За Ольгу заступился Алексей Ягудин.
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