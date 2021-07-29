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В "Норникеле" назвали оцененный Росрыболовством ущерб завышенным
В "Норникеле" назвали оцененный Росрыболовством ущерб завышенным - РИА Новости, 29.07.2021
В "Норникеле" назвали оцененный Росрыболовством ущерб завышенным
"Норникель" считает размер ущерба водным биоресурсам в 58,7 миллиарда рублей из-за аварии в Норильске, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:20
2021-07-29T18:47
норильский никель
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
красноярский край
норильск
происшествия
россия
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
экология
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Норникель" считает размер ущерба водным биоресурсам в 58,7 миллиарда рублей из-за аварии в Норильске, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным и после получения соответствующего иска намерен оспорить методику расчета, сообщил РИА Новости представитель компании.Ранее в четверг Росрыболовство сообщило о подаче такого иска Енисейским территориальным управлением ведомства. Оно указало, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей."Норникель" считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным. Он многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Как только компания получит документы Росрыболовства и ознакомится с ними, мы намерены оспаривать иск и методику расчета ущерба в суде", - сказал собеседник агентства."По результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых розливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 миллиона рублей. Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 миллиона рублей", - сообщил журналистам представитель компании, отвечая на вопрос о том, как сама компания или независимые эксперты оценивают указанный ущерб.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
https://ria.ru/20210517/toplivo-1732586362.html
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норильский никель, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), красноярский край, норильск, происшествия, россия, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), экология
18:20 29.07.2021 (обновлено: 18:47 29.07.2021)
 
В "Норникеле" назвали оцененный Росрыболовством ущерб завышенным

"Норникель": указанный Росрыболовством ущерб в 58,7 миллиарда рублей необоснованно завышен

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Норникель" считает размер ущерба водным биоресурсам в 58,7 миллиарда рублей из-за аварии в Норильске, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным и после получения соответствующего иска намерен оспорить методику расчета, сообщил РИА Новости представитель компании.
Ранее в четверг Росрыболовство сообщило о подаче такого иска Енисейским территориальным управлением ведомства. Оно указало, что размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 миллиарда рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 миллиардов рублей.
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"Норникель" считает размер ущерба, указанный в сообщении Росрыболовства, необоснованно завышенным. Он многократно выше результатов расчета, проведенного в ходе исследований специализированных научных учреждений об оценке влияния аварийного разлива на водные биоресурсы. Как только компания получит документы Росрыболовства и ознакомится с ними, мы намерены оспаривать иск и методику расчета ущерба в суде", - сказал собеседник агентства.
"По результатам исследования, проведенного специалистами Сибирского отделения РАН во время Большой Норильской экспедиции в 2020 году, фактический размер вреда для задетых розливом рек Долдыкан и Амбарная составляет около 1,94 миллиона рублей. Размер вреда, рассчитанный исходя из потенциальной полной гибели живых организмов в этих реках и озере Пясино - 52,1 миллиона рублей", - сообщил журналистам представитель компании, отвечая на вопрос о том, как сама компания или независимые эксперты оценивают указанный ущерб.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.
Арбитражный суд Красноярского края ранее по иску Росприроднадзора принял решение взыскать с НТЭК 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
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