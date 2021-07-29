Россия перебросила Су-25 в Таджикистан на учения у границы с Афганистаном
Россия перебросила штурмовики Су-25 из Киргизии в Таджикистан на учения у границы с Афганистаном
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 из Киргизии переброшены в Таджикистан на учения близ границы с Афганистаном, сообщает Центральный военный округ (ЦВО).
"Звено самолетов Су-25 переброшено с аэродрома российской военной базы в Киргизии на аэродром "Гиссар" в Таджикистане для участия в трехстороннем учении, которое состоится в период с 5 по 10 августа в Хатлонской области на полигоне "Харб-Майдон", - говорится в сообщении.
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В учениях примут участие военные России, Таджикистана и Узбекистана.
В ходе практических действий экипажи Су-25 выполнят задачи по поиску замаскированных баз условного противника, нанесут ракетно-бомбовые удары по мишеням, а также отработают приемы выхода из-под ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, штурмовики обеспечат огневую поддержку с воздуха мотострелковым, танковым подразделениям в ходе уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.
Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы. Всего от России будет задействовано свыше 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц вооружения и военной техники, уточняет ЦВО.
В МИД РФ отмечали, что учения в Таджикистане - это сигнал центральноазиатским партнерам на фоне эскалации в Афганистане о том, что существуют совместные силы, которые будут решать задачу поддержания безопасности.