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Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма
Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма - РИА Новости, 29.07.2021
Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма
Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса "дельта", сообщает... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:45
2021-07-29T08:45
2021-07-29T09:03
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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса "дельта", сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания "приостанавливает открытие офисов".Ранее сообщалось, что ношение масок снова станет обязательным в некоторых ведомствах США, а именно в палате представителей и министерстве внутренней безопасности на фоне распространения штамма коронавируса "дельта". Заявлению о возвращении к маскам предшествовала рекомендация CDC, согласно которой вакцинированным людям следует носить маски в зонах повышенного риска.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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технологии, общество, forbes, калифорния, сан-франциско, сша, twitter, в мире
08:45 29.07.2021 (обновлено: 09:03 29.07.2021)
Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма
Forbes: компания Twitter закрыла на время штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма