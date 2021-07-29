https://ria.ru/20210729/twitter-1743379082.html

Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма

Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма - РИА Новости, 29.07.2021

Twitter закрыла штаб-квартиру из-за распространения дельта-штамма

Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса "дельта", сообщает... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:45

2021-07-29T08:45

2021-07-29T09:03

технологии

общество

forbes

калифорния

сан-франциско

сша

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150047/52/1500475249_0:104:3500:2073_1920x0_80_0_0_2f1449b4af8db96a3ffdd4f33e607abe.jpg

ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса "дельта", сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания "приостанавливает открытие офисов".Ранее сообщалось, что ношение масок снова станет обязательным в некоторых ведомствах США, а именно в палате представителей и министерстве внутренней безопасности на фоне распространения штамма коронавируса "дельта". Заявлению о возвращении к маскам предшествовала рекомендация CDC, согласно которой вакцинированным людям следует носить маски в зонах повышенного риска.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210722/twitter-1742361103.html

калифорния

сан-франциско

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество, forbes, калифорния, сан-франциско, сша, twitter, в мире