https://ria.ru/20210729/rogozin-1743529335.html
Рогозин поблагодарил Маска за поздравление с успешной доставкой "Науки"
Рогозин поблагодарил Маска за поздравление с успешной доставкой "Науки" - РИА Новости, 29.07.2021
Рогозин поблагодарил Маска за поздравление с успешной доставкой "Науки"
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил в Twitter Илона Маска за поздравление с успешной пристыковкой модуля "Наука" к Международной космической станции РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T23:47
2021-07-29T23:47
2021-07-29T23:47
наука
илон маск
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
сша
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил в Twitter Илона Маска за поздравление с успешной пристыковкой модуля "Наука" к Международной космической станции (МКС)."Большое спасибо. И всего наилучшего, Илон", - написал Рогозин.Перед этим глава SpaceX поздравил Рогозина с пристыковкой модуля "Наука".В 2018 году Рогозин собирался посетить США и встреться с Маском, но его поездка не состоялась. Еще одна возможная встреча могла пройти в Санкт-Петербурге в этом году, но Маск не приехал на проводившуюся "Роскосмосом" научную конференцию.Между тем сообщалось, что после стыковки 29 июля произошло несанкционированное включение двигателей модуля "Наука". Чтобы вернуть управление станцией и компенсировать работу двигателей модуля, пришлось включить двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html
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илон маск, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин, сша
Рогозин поблагодарил Маска за поздравление с успешной доставкой "Науки"
Глава Роскосмоса Рогозин поблагодарил Маска за поздравление с успешной доставкой модуля "Наука"