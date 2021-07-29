https://ria.ru/20210729/rebenok-1743337586.html

"Мама, он нас не найдет?": как на Кавказе делят детей после развода

Традиция или месть: почему на Кавказе матерей разлучают с детьми

"Мама, он нас не найдет?": как на Кавказе делят детей после развода

Каждая четвертая женщина на Кавказе не разводится — боится, что муж заберет ребенка. Такие результаты получили правозащитники, опросив жительниц Дагестана,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:00

2021-07-29T08:00

2021-07-29T11:45

республика дагестан

республика ингушетия

дети

чеченская республика (чечня)

московский городской суд

москва

магас

общество

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Москва, 29 июл — РИА Новости, Юлия Ахмедова. Каждая четвертая женщина на Кавказе не разводится — боится, что муж заберет ребенка. Такие результаты получили правозащитники, опросив жительниц Дагестана, Чечни и Ингушетии. Суды чаще встают на сторону матерей, но отцы не отдают детей, прикрываясь традициями. Эксперты подчеркивают: страдают в итоге сами несовершеннолетние."Грудного ребенка пивом пытался поить"Хеда Пацаева родилась в чеченском селе Старый Ачхой, но во время войны ее семья бежала в Ингушетию. С будущим супругом Макшарипом Мейриевым познакомилась в 19 лет. Он почти сразу решил жениться. Девушка ответила отказом, но ее родственники настояли на браке.Поселились у родителей мужа. Семейная жизнь оказалась кошмаром: отец супруга и сам Макшарип часто приходили домой в нетрезвом виде."В особенности жутко стало, когда родился сын, — вспоминает Хеда. — Свекор грудного ребенка пытался поить пивом, крапиву в рот засовывал. Я рвалась отобрать мальчика, но муж говорил: "Даже если свекор его убьет, ты не должна лезть".Доставалось и ей самой: били, не позволяли видеться с матерью и подругами. Девушка мечтала стать программистом, поступила на заочное отделение в Ставрополе, но университет не окончила — накопленные на учебу деньги родственники потратили на семейное хозяйство.Расстаться с супругом решилась в 2015-м. У пары было уже двое мальчиков. После развода бывший муж забрал обоих и все документы на них. Поначалу его родственники отдавали сыновей матери на выходные. Но вскоре Макшарип снова женился и запретил свидания. Затем и вовсе попросил подписать отказную, Хеда не согласилась. Тогда через суд он добился, чтобы дети жили с ним.Судья установил порядок общения: разрешил матери регулярно забирать сыновей по выходным и праздникам. По словам Пацаевой, бывший супруг препятствует этому и настраивает детей против нее.Сейчас Хеда живет в Магасе, работает автоинструктором и водителем женского такси. Последние шесть лет с детьми почти не видится. При этом Макшарип Мейриев отрицает, что мешает бывшей жене общаться с ними."Это массовое явление"Правозащитный проект "Кавказ без матери" провел масштабный опрос о разлучении с детьми после развода. В нем приняли участие около полутора тысяч женщин. Из них 80 процентов заявили, что знают о существовании проблемы. Семнадцать процентов лично столкнулись с этим или их самих отняли у матери в детском возрасте. И еще 25 процентов остаются в браке лишь из-за риска потерять детей.Активисты обратились к главам трех кавказских регионов — Дагестана, Ингушетии и Чечни. Просили фиксировать все факты незаконного отъема детей и препятствования их общению с матерями. Однако, как отмечает адвокат Ольга Гнездилова, специализирующаяся на таких делах, подсчитать и назвать точные цифры очень сложно.В то же время общественники уверяют: случаев отъема несовершеннолетних после развода в последнее время все больше.Невольная борьбаВ начале нулевых Ираида Смирнова познакомилась в Москве с выходцем из Дагестана Гусеном Даудовым. Поженились, завели детей. Поначалу семейная жизнь складывалась нормально. Но потом, по словам Ираиды, супруг стал их всех избивать."Наступил момент, когда я больше не могла терпеть, — рассказывает Ираида. — Ушла из дома, а дети так сильно его боялись, что остались. Я и сама понимала: сперва нужно самой восстановиться психологически и морально, чтобы потом их спасти".Даудов увез дочерей в Дагестан. Сказал, одна из дочерей будет готовиться там к соревнованиям по борьбе у знакомых тренеров.Забрать дочерей Смирнова смогла благодаря волонтерам из группы "Марем", они помогают женщинам, попавшим в кризисную ситуацию на Кавказе."Мы увезли их из школы. Когда они оказались в машине, просто тряслись от страха и все время повторяли: "Мама-мама, он нас не найдет?" — вспоминает Ираида.На следующий день обратились в полицию с заявлением об избиениях и домогательствах. Против Даудова возбудили уголовное дело. Несмотря на следствие, он, по словам бывшей жены, продолжает преследования: пишет угрозы в соцсетях, обещает найти.Сам Гусен Даудов в беседе с РИА Новости уверяет, что ни в чем не виноват: заботился о детях, но стал жертвой провокации."Ираида мне изменяла, а теперь мстит, у меня есть все доказательства", — говорит он. Впрочем, подтверждений пока не представил."На моей стороне нет никого""После рождения дочери мы с мужем прожили год — больше я не смогла, — рассказывает Яна Фаталиева из Владивостока. — Он употреблял наркотики, агрессивно себя вел. Я его боялась, поэтому собрала вещи и ушла с ребенком. Сняла квартиру, устроилась на работу, наняла няню. Он дочкой не интересовался особо, но я считала, что она не должна расти без отца. Сама его просила о встречах".Два года назад отец забрал дочь и пропал. Яна приехала за девочкой к нему домой, но там никого не было.В Грозном он подал на установление места жительства ребенка. Иск удовлетворили. Фаталиева оспаривает решение суда до сих пор.По адресу, который указан в судебных документах как место жительства дочери, Яна ни разу не застала бывшего супруга. Где он живет на самом деле, неизвестно. Он заблокировал Фаталиеву во всех мессенджерах и соцсетях. Органы опеки, по ее словам, лишь разводят руками.Силовое решениеПо чеченским и ингушским, реже дагестанским обычаям ребенок принадлежит роду мужа. При этом традиции в семейных перипетиях, как поясняют эксперты, далеко не всегда играют главную роль.При этом с религиозной точки зрения до семи лет ребенок должен оставаться с матерью — при условии, что она не замужем. После он сам выбирает, с кем из родителей жить."Получается, традиции идут вразрез с исламом, а решение на практике принимает тот, кто сильнее", — заключает Анохина.Тяжелые делаКак отмечают правозащитники, несмотря на то, что суды чаще встают на сторону матери, многие из таких постановлений остаются на бумаге. По закону, если отец удерживает детей, максимум, что ему грозит, — административный штраф до 2,5 тысячи рублей или ограничение на выезд из страны."В прошлом году Минюст предложил ввести за повторное неисполнение решения суда уголовную ответственность. Мы эту инициативу поддерживаем, потому что много тупиковых ситуаций, когда на отца не могут повлиять ни суд, ни приставы", — говорит юрист Ольга Гнездилова.Так, например, жительница Дагестана Аминат Махмудова уже пять лет не может вернуть детей, которые по суду должны жить с ней.Бездействие приставов и полицейских в этой ситуации дважды признавалось незаконным: сперва Верховным судом Дагестана, затем Московским городским судом."Хотела показать родственникам, что я — не их вещь"Двадцатишестилетнюю Милану Асмурзаеву в детстве разлучили с матерью."Они с отцом познакомились в начале 1990-х в Уральске, — рассказывает Милана. — Когда мне было три года, папа увез меня в Чечню под предлогом знакомства с родственниками. Так я здесь и осталась".Родственники отца обещали ей, что мать приедет, как только закончится война. А потом стали убеждать, что дочь ей не нужна.Она считает, что воспитание без матери сильно повлияло на нее: повзрослела рано, в 15 лет оставила дом и вскоре вышла замуж."Хотела показать родственникам, что я — не их вещь, что они не имеют права распоряжаться моей жизнью", — объясняет Милана.Два года назад она разошлась с мужем — уроженцем Чечни. Теперь признается, что история повторяется: экс-супруг хочет забрать сына.Проблемы с психикойНа запросы РИА Новости власти Чечни, Дагестана и Ингушетии на момент публикации статьи не ответили.В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Чеченской Республике агентству сообщили, что жалобы от матерей, у которых незаконно отбирали детей, раньше поступали "достаточно часто".Там также отметили, что в регионе есть институт старейшин (духовенство), общественные и семейные институты, которые "в сложных ситуациях действуют сообща" и "работают параллельно с конституционным правом".Правозащитники сходятся во мнении: борьба родителей больнее всего бьет по самим детям.Травмы, характерные для сирот, остаются на всю жизнь: часто дети растут тревожными, замкнутыми, с ощущением ненужности. У многих наблюдается задержка в развитии.

https://ria.ru/20210610/deti-1736350270.html

https://ria.ru/20210518/chechnya-1732673586.html

https://ria.ru/20191007/1559350187.html

республика ингушетия

москва

магас

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республика дагестан, республика ингушетия, дети, чеченская республика (чечня), московский городской суд, москва, магас, общество